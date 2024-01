À quoi s’attendre : Purdue à Indiana – À l’intérieur du hall

L’Indiana termine mardi un match à domicile de deux matchs contre son rival Purdue. Les Chaudronniers ont une fiche de 15-2 et viennent de remporter une victoire facile de 95-78 contre Penn State à la Mackey Arena.

Le match de mardi débutera à 19 h HE sur Peacock:

Remarque : pour plus d’informations sur la façon de regarder le basket-ball de l’Indiana sur Peacock, cliquez ici.

Trois des victoires emblématiques de l’Indiana sous Mike Woodson ont été remportées contre Purdue. Woodson a une fiche de 3-1 contre les Boilermakers au cours de ses deux saisons et plus à Bloomington, dont un balayage la saison dernière. Les Hoosiers étaient outsiders dans chacune des trois victoires.

L’Indiana entrera dans le match de mardi en tant qu’opprimé, ce qui témoigne de l’écart actuel entre les deux programmes malgré les résultats sur le terrain des deux dernières saisons.

Purdue était tête de série n°1 lors du tournoi NCAA de la saison dernière et semble suivre une trajectoire similaire cet hiver.

Les Hoosiers, quant à eux, étaient une équipe de tournoi de la NCAA au cours des deux dernières saisons, mais ne sont pas actuellement en discussion pour une place dans March Madness. Une victoire mardi serait un pas en avant pour changer cela.

RENCONTREZ LES Chaudronniers

En tant que deuxième entraîneur le plus ancien du Big Ten, Matt Painter a bâti un gagnant à West Lafayette. Les Boilermakers remportent régulièrement 20 matchs, participent au tournoi de la NCAA et sont en lice pour le titre Big Ten la plupart des saisons.

Purdue est à nouveau dirigé par le joueur national de l’année Zach Edey, qui en est à sa quatrième saison en tant que chaudronnier. Edey réalise en moyenne un double-double avec 22,3 points et 10,9 rebonds par match. Il réalise également en moyenne 2,9 blocs par match. Le centre de 7 pieds 4 pouces commet neuf fautes par match en conférence et se classe au premier rang pour le pourcentage de rebonds offensifs. Il n’y a pas de duel plus difficile dans le pays.

Ce qui différencierait l’équipe Purdue de cette année, c’est une zone arrière améliorée, qui comprend le trio d’étudiants de deuxième année Braden Smith et Fletcher Loyer, ainsi que Lance Jones, diplômé du sud de l’Illinois.

Le Smith de 6 pieds a connu des difficultés contre l’Indiana la saison dernière, mais joue au niveau All-Big Ten. Il dure en moyenne 31,6 minutes, un sommet pour l’équipe, et mène le Big Ten en termes de taux de passes décisives (38,9 %). Smith totalise en moyenne 12,4 points, 6,9 passes décisives et 5,3 rebonds et tire à 48,2 % sur 3 secondes.

Le Loyer de 6 pieds 4 pouces est quatrième de l’équipe avec 11 points par match et se connecte à 40,8 pour cent à distance.

Jones a solidifié l’alignement de trois gardes de Purdue grâce à sa défense exceptionnelle et sa capacité de marquer. Bien que moins efficace que Smith ou Loyer sur 3, Jones a repoussé 31 tirs en profondeur cette saison. Ses 11,3 points par match le placent troisième de l’équipe et il compte 21 interceptions, deuxième de l’équipe derrière Smith.

Trey Kaufman-Renn, étudiant en deuxième année en chemise rouge, complète la formation de départ au quatuor. Le produit Silver Creek affiche en moyenne 7,4 points et 4,2 rebonds en 16,6 minutes tout en tirant à 53 pour cent du sol.

Les Chaudronniers peuvent légitimement aller jusqu’à dix points dans la plupart des matchs avec Myles Colvin, Camden Heide et Ethan Morton comme remplaçants de garde/aile et Mason Gillis et Caleb Furst fournissant de la profondeur à l’avant.

Heide et Colvin sont des tireurs compétents, Heide étant actuellement 11 pour 20 en profondeur et Colvin 15 pour 39. Morton n’est pas un buteur, mais il est un défenseur et un distributeur compétent.

Gillis est un autre espaceur hors du banc, tirant un 23 pour 45 (51,1%) à distance. Le Furst de 6 pieds 10 pouces a souvent débuté dans sa carrière mais joue désormais un rôle limité. Furst ne dure en moyenne que 12,2 minutes et marque 3,1 points par match, ainsi que 3,5 rebonds.

APERÇU SANS TEMPO

Toutes les statistiques sont via KenPom.com et sont mises à jour lors des matchs de dimanche..

Purdue est la deuxième meilleure équipe offensive du pays en 17 matchs. Les Chaudronniers tirent à 39,8 pour cent sur 3, ce qui les classe au neuvième rang dans le pays. Ils réalisent également 55,1 pour cent de leurs 2, la 30e meilleure note du pays.

Près de 65 pour cent des buts sur le terrain de Purdue sont aidés. Cela se classe au cinquième rang dans le pays. Lorsque le ballon n’est pas dans le poteau avec Edey, les Chaudronniers sont soit victimes d’une faute, soit l’étalent autour du périmètre pour des regards ouverts.

Les équipes qui ont battu Purdue – Northwestern et Nebraska – les ont soit retenues hors du périmètre et les ont retournées, soit ont elles-mêmes eu une grande soirée de tirs depuis le périmètre.

Lors d’une défaite 92-88 à Northwestern début décembre, les Chaudronniers ont tiré 5 sur 19 sur 3 et l’ont retourné 17 fois. Plus récemment, lors d’une défaite au Nebraska, les Cornhuskers ont tiré un ridicule 14 sur 23 (60,9 %) en profondeur. Purdue l’a retourné 14 fois lors de cette défaite, menant à 18 points.

Il sera également difficile pour l’Indiana de garder Purdue hors de la vitre alors que les Chaudronniers se classent au 19e rang du pays en termes de pourcentage de rebond offensif.

À QUOI CELA SE RÉSISTE-T-IL

La projection de KenPom est Purdue d’ici 11 avec seulement 17 % de chances de victoire de l’IU.

L’Indiana a déjà prouvé qu’elle pouvait emmener une équipe d’élite jusqu’au bout à Assembly Hall en menant le Kansas pendant 35 minutes avant que des faux pas tardifs ne permettent aux Jayhawks de s’échapper avec une victoire de 4 points.

L’atmosphère de mardi sera électrique et Purdue a prouvé qu’il pouvait être battu loin de Mackey Arena. Il s’agit d’un match crucial pour les deux équipes, car l’Indiana a désespérément besoin d’une victoire de reprise et les Chaudronniers ne peuvent pas se permettre de perdre trois matchs derrière le Wisconsin au classement Big Ten.

L’Indiana devra faire plus de 3 que d’habitude, garder ses gros joueurs à l’écart des ennuis et limiter les opportunités de seconde chance pour avoir une chance de créer la surprise à domicile contre Purdue pour une troisième saison consécutive.

