À quoi s’attendre par région

Météo 4Warn – Un système apportera de la neige accumulée jeudi dans la majeure partie du Michigan, y compris dans certaines parties de la région métropolitaine de Détroit.

Il ne s’agit pas d’une tempête hivernale majeure, mais elle aura un impact sur les voyages avec de la pluie, de la neige et du vent prévus, et plus de neige à mesure que vous vous situerez au nord dans la moufle. Dans la région métropolitaine de Detroit, la pluie réduira les totaux de neige, en particulier au sud de la I-69.

Voici une répartition de ce qui est attendu dans chaque région de l’État.

Prévisions de neige pour le sud-est du Michigan

De Ashlee Baracy de 4Warn Weather :

Chronologie: L’apparition débutera vers 7h00-8h00, la plupart des poussées se produisant juste après l’heure du déjeuner, cela ne durera donc qu’environ 5 heures ou moins. Le bord avant de ce système aura du punch avec des taux de chute de neige compris entre 1 et 2 pouces par heure, ce qui permettra une couche de neige rapide pour la dernière partie du trajet matinal avant que la fonte ou le passage à la pluie ne se produise. Cependant, les comtés de Monroe et de Lenawee connaîtront probablement davantage de pluie pendant toute la durée du système.

Projections des chutes de neige : Pour le moment, il semble que nous n’aurons que peu ou pas d’accumulation au sud de la I-94 en raison des températures plus chaudes entraînant de la pluie. De la I-94 à la I-696, il y aura probablement un couloir de mélange pluie/neige. La quantité de pluie qui s’y mélange aura un impact considérable sur l’accumulation de neige fondante, mais il semble que nous ramasserons moins d’un pouce, voire deux pouces, à mesure que vous avancez vers le nord. En regardant 1-3″ de la I-696 à la M-59 et 3-5″ au nord de la M-59.

Type de précipitation : Au sud de la I-94, il y a de meilleures chances que ce soit un événement principalement pluvieux. Un mélange pluie/neige est plus probable dans les comtés de Washtenaw et Wayne. Au nord de la I-696, il y aura davantage de chutes de neige dues à ce système. La limite pluie/neige sera très serrée, ce qui signifie qu’un déplacement de dix milles pourrait grandement modifier ce que voient certaines communautés plus proches de la I-94.

Les vents: Des vents du nord-ouest de 25 à 35 mph seront possibles jeudi après-midi et jeudi soir avec des rafales d’environ 40 mph, créant des conditions venteuses à la suite du temps humide et hivernal.

Prévisions de neige pour l’ouest du Michigan

Du Service météorologique national de Grand Rapids : Les prévisions seront plus précises mercredi, mais pour l’instant, il y aura 2 à 4 pouces de neige jeudi matin.

Avec des températures dans les années 30, l’endroit où se situe la ligne de transition pluie/neige sur la carte sera important. Pour l’instant, les meilleures chances de neige se situeront à proximité et au nord de la I-96, tandis que la pluie est plus probable au sud.

Attendez-vous à des routes enneigées et à des ralentissements de circulation jeudi matin là où il neige, car la neige pourrait s’accumuler assez rapidement.

Prévisions de neige du National Weather Service à Grand Rapids. (NWS)

Prévisions de neige dans le nord du Lower Michigan

Du service météorologique national de Gaylord: Un système de tempête rapide se déplacera jeudi dans la région des Grands Lacs, apportant de la neige largement répandue sur une grande partie du Michigan. Il existe encore une grande incertitude quant aux montants spécifiques et à la destination de ces montants.

Des vents venteux du nord-ouest derrière le système se déplaceront jeudi soir et généreront des chutes de neige par effet de lac sur la partie supérieure est et la partie inférieure nord-ouest. Cet effet lac persistera tout le week-end.

Une chute de neige généralisée de 3 à 5 pouces est probable, avec jusqu’à 7 pouces possibles dans les zones isolées.

Prévisions de neige du NWS Gaylord. (NWS)

Neige dans la péninsule supérieure du Michigan

Du service météorologique national de Marquette: De la neige légère s’étend sur la région aujourd’hui avant qu’une meilleure chance ne s’installe dans la région ce soir. La plus grande chance de voir plus de 4 pouces de neige se situe dans la moitié est du Haut Michigan, mais les régions du sud et du centre ont encore une chance.

Prévisions de neige du NWS Marquette. (NWS)

