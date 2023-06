À quoi s’attendre lorsque Trump comparaîtra devant un tribunal fédéral à Miami pour faire face à des accusations de crime

Donald Trump fait sa première comparution devant un tribunal fédéral de Miami mardi face à 37 chefs d’accusation liés à la mauvaise gestion et à la rétention de documents classifiés dans son domaine de Mar-a-Lago.

Voici un aperçu des accusations, de l’enquête de l’avocat spécial et en quoi le cas de Trump diffère de ceux d’autres politiciens connus pour être en possession de documents classifiés :

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Trump s’est rendu aux autorités fédérales avant une audience prévue à 15 heures devant le tribunal fédéral de Miami. Se rendant au tribunal depuis son complexe de golf Doral dans un cortège, il devait comparaître aux côtés de son valet Walt Nauta, qui est également inculpé dans l’affaire.

Contrairement à sa mise en accusation à New York, il n’y aura pas de photographies de la salle d’audience car les caméras ne sont pas autorisées au tribunal fédéral. Il peut cependant y avoir des dessinateurs, et les leurs seraient les seules images de la comparution réelle dans la salle d’audience.

Il est également interdit aux journalistes d’apporter des appareils électroniques dans le palais de justice, il n’y aura donc pas de mises à jour en direct par tweet ou SMS. Cette règle appartient généralement à chaque juge fédéral, mais une ordonnance a été rendue dans cette affaire imposant spécifiquement des restrictions pour l’audience initiale de Trump.

Trump et Nauta devraient plaider non coupables dans cette affaire, et les deux parties discuteront de toute condition potentielle de libération sous caution, qui pourrait inclure une ordonnance de remise du passeport de l’ancien président.

Trump ne devait pas être soumis à une photo d’identité avant la comparution devant le tribunal fédéral, car les autorités ont suffisamment de photos de lui dans leur système d’identification. C’est selon un porte-parole du US Marshals Service, qui a déclaré que les empreintes digitales numériques de Trump seraient prises et que sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale seraient enregistrés.

QUELS SONT LES FRAIS ?

Trump fait face à 37 chefs d’accusation liés à la mauvaise gestion de documents classifiés, dont 31 chefs d’accusation en vertu d’une loi sur l’espionnage concernant la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale. Les accusations comprennent également des chefs d’entrave à la justice et de fausses déclarations, entre autres crimes.

Trump est accusé de conserver des documents liés à « l’armement nucléaire aux États-Unis » et aux « capacités nucléaires d’un pays étranger », ainsi que des documents des briefings du renseignement de la Maison Blanche, dont certains détaillent les capacités militaires des États-Unis et d’autres pays, selon l’acte d’accusation.

Les procureurs allèguent que Trump a montré les documents à des personnes qui n’avaient pas d’autorisation de sécurité pour les examiner et a ensuite tenté de dissimuler des documents à ses propres avocats alors qu’ils cherchaient à se conformer aux exigences fédérales de trouver et de restituer des documents.

Les chefs d’accusation sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

COMMENT CETTE AFFAIRE EST-ELLE SURVENUE ?

Des responsables de la National Archives and Records Administration ont contacté des représentants de Trump au printemps 2021 lorsqu’ils ont réalisé qu’il manquait des documents importants de son mandat.

Selon le Presidential Records Act, les documents de la Maison Blanche sont considérés comme la propriété du gouvernement américain et doivent être conservés.

Un représentant de Trump a déclaré aux Archives nationales en décembre 2021 que des dossiers présidentiels avaient été trouvés à Mar-a-Lago. En janvier 2022, les Archives nationales ont récupéré 15 boîtes de documents au domicile de Trump en Floride, déclarant plus tard aux responsables du ministère de la Justice qu’elles contenaient « beaucoup » de documents classifiés.

En mai, le FBI et le ministère de la Justice ont émis une assignation à comparaître pour les documents classifiés restants en possession de Trump. Les enquêteurs qui sont allés visiter la propriété des semaines plus tard pour récupérer les dossiers ont reçu environ trois douzaines de documents et une déclaration sous serment des avocats de Trump attestant que les informations demandées avaient été restituées.

Mais cette affirmation s’est avérée fausse. Munis d’un mandat de perquisition, les fonctionnaires fédéraux sont retournés à Mar-a-Lago en août 2022 et ont saisi plus de 33 boîtes et conteneurs totalisant 11 000 documents dans une salle de stockage et un bureau, dont 100 documents classifiés.

Au total, environ 300 documents avec des marques de classification – dont certains au niveau top secret – ont été récupérés auprès de Trump depuis qu’il a quitté ses fonctions en janvier 2021.

LE PRÉSIDENT JOE BIDEN ET L’ANCIEN VICE-PRÉSIDENT MIKE PENCE N’ONT-ILS PAS AUSSI DES DOCUMENTS CLASSIFIÉS ?

Oui, mais les circonstances de leurs cas sont très différentes de celles impliquant Trump.

Après que des documents classifiés ont été trouvés dans le groupe de réflexion de Biden et au domicile de Pence dans l’Indiana, leurs avocats ont informé les autorités et ont rapidement organisé leur remise. Ils ont également autorisé d’autres recherches par les autorités fédérales pour rechercher des documents supplémentaires.

Rien n’indique que l’un ou l’autre était au courant de l’existence des documents avant qu’ils ne soient découverts, et aucune preuve n’a jusqu’à présent émergé que Biden ou Pence aient cherché à dissimuler les découvertes. C’est important parce que le ministère de la Justice recherche historiquement la volonté de décider s’il faut engager des poursuites pénales.

Un avocat spécial a été nommé plus tôt cette année pour enquêter sur la façon dont les documents classifiés se sont retrouvés au domicile et à l’ancien bureau de Biden dans le Delaware. Mais même si le ministère de la Justice devait conclure que le cas de Biden pouvait être poursuivi sur la base des preuves, son bureau du conseiller juridique a conclu qu’un président est à l’abri de poursuites pendant son mandat.

Quant à Pence, le ministère de la Justice a informé son équipe juridique plus tôt ce mois-ci qu’il ne poursuivrait pas de poursuites pénales contre lui pour sa manipulation des documents.

QU’EN EST-IL D’HILLARY CLINTON ?

En affirmant que Trump est la cible d’une poursuite politiquement motivée, certains collègues républicains ont cité la décision du ministère de la Justice en 2016 de ne pas porter d’accusations contre l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, l’opposante démocrate de Trump lors de la course présidentielle de cette année-là, pour sa gestion de dossiers classifiés. information.

Clinton s’est appuyée sur un système de courrier électronique privé pour des raisons de commodité lorsqu’elle était la plus haute diplomate de l’administration Obama. Cette décision est revenue la hanter quand, en 2015, le chien de garde interne des agences de renseignement a alerté le FBI de la présence potentielle de centaines de courriels contenant des informations classifiées.

Les enquêteurs du FBI concluraient finalement que Clinton avait envoyé et reçu des e-mails contenant des informations classifiées sur ce système non classifié, y compris des informations classifiées au niveau top secret. Sur les quelque 30 000 e-mails transmis par les représentants de Clinton, selon le FBI, 110 e-mails dans 52 chaînes de messagerie se sont avérés contenir des informations classifiées, dont certaines top secrètes.

Après une enquête d’environ un an, le FBI a clos l’enquête en juillet 2016, concluant que Clinton n’avait pas l’intention d’enfreindre la loi. Le bureau a rouvert l’enquête des mois plus tard, 11 jours avant l’élection présidentielle, après avoir découvert un nouveau lot de courriels. Après avoir examiné ces communications, le FBI a de nouveau choisi de ne pas recommander d’accusations.

À l’époque, le directeur du FBI de l’époque, James Comey, a condamné les pratiques de courrier électronique de Clinton comme « extrêmement imprudentes », mais a noté qu’il n’y avait aucune preuve que Clinton avait violé des facteurs, notamment des efforts pour faire obstruction à la justice, une mauvaise gestion délibérée de documents classifiés et des indications de déloyauté envers les États-Unis.

UNE MISE EN ACCUSATION FÉDÉRALE EMPÊCHE-T-ELLE TRUMP DE SE PRÉSENTER?

Non. Ni l’acte d’accusation lui-même ni une condamnation n’empêcheraient Trump de se présenter ou de gagner la présidence en 2024.

