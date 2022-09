Charles III se rendra à Westminster Hall lundi matin lors de sa première visite au parlement en tant que nouveau monarque après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II.

Les deux chambres du Parlement exprimeront leurs condoléances au roi et à son épouse Camilla, la reine consort, lors d’une cérémonie connue sous le nom de présentation des adresses.

Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, et le président des Lords, Lord McFall, prononceront des allocutions au nom des députés et de leurs pairs, avant que Charles ne donne sa réponse.

La cérémonie de 10 heures réunira des députés – dont la nouvelle première ministre Liz Truss – des pairs et des membres des législatures d’Irlande du Nord, d’Écosse et du Pays de Galles.

Il fait partie de la partie la plus ancienne du parlement, Westminster Hall, qui a accueilli le banquet du couronnement d’Henri VIII et le procès de Guy Fawkes.

Mme Truss soutiendra le roi en le rejoignant lors de «services de réflexion» en Écosse plus tard lundi, avant de le rejoindre lors de services en Irlande du Nord et au Pays de Galles plus tard cette semaine dans le cadre de la période de deuil de 10 jours.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que Mme Truss pensait qu’il était “important d’être présent” aux services, mais le n ° 10 a ensuite repoussé les suggestions selon lesquelles le Premier ministre accompagnait Charles “en tournée”.

Bien qu’un monarque constitutionnel doive rester politiquement neutre, le rôle de Charles consistera à tenir des audiences régulières avec le Premier ministre et à approuver les projets de loi adoptés par le Parlement sur l’avis des ministres. La sanction royale n’a pas été refusée depuis 1707.

David Cameron, ancien Premier ministre conservateur, a déclaré qu’il pensait qu’il était “tout à fait juste” que le roi ait écrit aux ministres son point de vue lorsqu’il était prince de Galles.

S’adressant à la BBC, M. Cameron a déclaré que les soi-disant «mémos d’araignée» de lettres aux ministres sur diverses questions, de la phytothérapie à l’abattage des blaireaux – qui ont été publiés en 2015 après une longue bataille juridique – auraient dû rester privés.

“Je n’ai jamais eu l’impression qu’il essayait de m’influencer de manière inappropriée”, a-t-il déclaré à l’émission Sunday with Laura Kuenssberg. “Je pense que l’héritier du trône a parfaitement le droit de s’intéresser à des questions comme l’environnement, la préservation de la faune, son intérêt pour l’environnement bâti.”

M. Cameron a ajouté: “Je pense qu’il est tout à fait juste que l’héritier du trône puisse discuter de choses avec des politiciens. Pourquoi pas? Je ne pense pas que le public devrait s’en préoccuper, et je pense que les lettres auraient dû rester privées.

L’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown a déclaré que la Grande-Bretagne pourrait ressembler davantage à une «monarchie scandinave» – affirmant qu’il s’attendait à ce que Charles exerce ses fonctions de manière moins formelle dans le cadre d’une famille royale allégée.

Charles conduira la famille royale dans une procession poignante derrière le cercueil de sa mère lorsqu’elle se rendra dans une cathédrale d’Édimbourg cet après-midi pour permettre au public de lui rendre hommage.

La reine sera emmenée à la cathédrale Saint-Gilles voisine où sa famille assistera à un service d’action de grâce pour sa vie. Charles rencontrera plus tard le premier ministre écossais Nicola Sturgeon et recevra une motion de condoléances au parlement écossais.