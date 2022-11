À quoi s’attendre lorsque le baromètre économique Cisco annonce ses résultats

Le club holding Cisco Systems (CSCO) devrait publier ses résultats du premier trimestre fiscal après la cloche de clôture mercredi, et nous chercherons à voir comment le conglomérat technologique a résisté aux vents contraires économiques. Cisco, dont les offres de produits comprennent du matériel réseau, des logiciels et des équipements de télécommunications, a longtemps été considéré comme un indicateur économique qui tire un flux de revenus constant d’un ensemble diversifié d’industries, notamment la vente au détail, les soins de santé, les services financiers et le gouvernement. Les analystes s’attendent à ce que le bénéfice par action s’élève à 84 cents, en hausse de 2,4 % par rapport à l’année dernière, tandis que le chiffre d’affaires total devrait grimper de 3,2 % en glissement annuel, pour atteindre 13,31 milliards de dollars, selon les estimations de Refinitiv. Voici les 4 principaux facteurs que nous recherchons avant l’impression. Les analystes de la chaîne d’approvisionnement et les investisseurs surveilleront de près l’exécution de la chaîne d’approvisionnement de Cisco. Cela a été un vent contraire chronique pour l’entreprise qui a été exacerbé par les restrictions actuelles de Covid-19 en Chine, entraînant des pénuries de composants critiques. “Il y a eu un certain degré d’amélioration dans la chaîne d’approvisionnement des composants, cependant, CSCO continue de voir certains des délais de livraison les plus longs pour les composants parmi tous les autres fournisseurs de réseaux”, ont écrit les analystes de Loop Capital dans une note. Pourtant, toute amélioration supplémentaire pourrait signifier plus d’avantages pour les résultats du premier trimestre de Cisco. Dépenses des entreprises La demande des entreprises clientes s’est maintenue cette année, malgré le contexte économique mondial difficile. Et ces “tendances solides de la demande” devraient se poursuivre, selon Loop Capital. “Nos récentes vérifications et conversations de l’industrie mettent en évidence une forte perspective de demande pour les solutions de mise en réseau de CSCO dans le secteur des entreprises”, ont écrit les analystes dans une note de recherche mardi. Dans le même temps, à mesure que l’économie ralentit, les entreprises sont devenues plus prudentes quant à la manière dont elles allouent leurs fonds. Au Club, nous chercherons à savoir de la direction si les clients de Cisco ont limité leurs budgets. Commandes de produits La demande résiliente pour les produits de Cisco se reflète dans ses commandes et son carnet de commandes. Et la société a terminé son exercice 2022 avec un carnet de commandes record, lui offrant une plus grande visibilité sur le potentiel de revenus futurs. En outre, les obligations de performance (RPO) restantes de Cisco, qui représentent ses futurs revenus contractuels reconnus au cours des 12 prochains mois, s’élevaient à plus de 31 milliards de dollars, avec 54 % de revenus pour l’année à venir. Alors que le total des commandes de produits a chuté de 6 % au quatrième trimestre, cela s’est opposé à des comparaisons difficiles avec la croissance inattendue de 31 % des commandes de l’année dernière. Néanmoins, nous chercherons des signes d’accélération de la croissance des commandes de produits. “Cisco doit faire face aux pertes de parts de marché dans ses segments les plus importants et s’attaquer à sa capacité à innover et à attirer des talents pour ses segments de croissance”, ont écrit mardi les analystes de Bank of America dans une note. Transition du matériel au logiciel La transformation de Cisco vers l’abonnement logiciel devrait être un catalyseur de croissance à long terme pour l’entreprise. Nous aimerions donc voir les progrès de Cisco dans la transition des ventes de matériel grumeleuses aux ventes récurrentes d’abonnements logiciels, une décision qui pourrait augmenter les revenus. Ce changement sera un objectif majeur pour le trimestre, alors que l’industrie technologique continue d’évoluer vers un modèle de logiciel cloud et d’abonnement et s’éloigne des logiciels en boîte. Les analystes de JPMorgan “restent positifs quant à la transformation de Cisco vers les revenus basés sur les abonnements et les services de logiciels, qui, dans l’ensemble, devraient entraîner une réévaluation des actions, qui se sont historiquement et récemment négociées à rabais par rapport aux sociétés de logiciels et aux sociétés homologues ainsi qu’au marché”. En résumé, les produits et services de Cisco prennent en charge les tendances à l’origine de la numérisation, notamment le cloud hybride, la 5G et l’Internet des objets, dont les réseaux d’entreprise ont besoin pour fonctionner efficacement dans l’environnement de travail d’aujourd’hui. À mesure que ces tendances s’accélèrent, la demande pour les services de Cisco continuera d’être forte. Dans le même temps, une économie mondiale plus faible pourrait freiner les dépenses des entreprises et réduire les revenus de Cisco. Nous reconnaissons également que le principal problème de Cisco reste la chaîne d’approvisionnement. Mais cela échappe au contrôle de l’entreprise et doit être considéré comme un vent contraire temporaire. Plus important encore, nous savons que Cisco a une demande résiliente car son carnet de commandes est énorme. Cisco a un profil d’entreprise qui vérifie le dossier d’investissement du Club consistant à “faire des choses et à faire des choses”, tout en générant des bénéfices et en retournant de l’argent aux actionnaires, ce qui est de plus en plus pertinent sur le marché actuel alors que les investisseurs quittent Big Tech. L’action de Cisco a été punie cette année, ainsi que le reste du secteur technologique, et est en baisse de 28,8 % depuis le début de l’année. L’action a clôturé mardi en hausse de 0,36 %, à 44,90 $ par action. Nous avons actuellement une note de 2 sur le titre, que nous réévaluerons après les résultats de mercredi. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CSCO. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Un homme passe sous un logo Cisco lors du Mobile World Congress à Barcelone, Espagne, le 25 février 2019. Sergio Pérez | Reuter