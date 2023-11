À quoi s’attendre lorsque Biden et Xi Jinping se rencontreront en Californie

10 novembre 2023

Selon des responsables américains, la guerre entre Israël et le Hamas, Taïwan, la guerre en Ukraine et l’ingérence électorale seront abordés.

Il y aura également des discussions sur les restrictions américaines sur les exportations de technologies vers la Chine et les tensions liées aux revendications territoriales de Pékin dans les mers de Chine méridionale et de Chine orientale.

Au-delà de ces désaccords fondamentaux sur le commerce et la concurrence, la demande la plus urgente de M. Biden sera que la Chine freine l’Iran en utilisant l’influence dont dispose Pékin pour le mettre en garde contre une escalade de la violence au Moyen-Orient en réponse à la guerre entre Israël et le Hamas.

Les Chinois imputent la détérioration des relations à Washington. M. Xi l’a clairement indiqué en mars lorsqu’il a accusé les États-Unis d’« encercler, contenir et réprimer la Chine », a déclaré Jude Blanchett du Centre d’études stratégiques et internationales, un groupe de réflexion.

Avant la visite, le média d’État chinois Global Times a écrit un éditorial qui attribue à M. Biden la responsabilité de « surmonter et éliminer les perturbations » entre la Chine et les États-Unis.

“Il existe à Washington une force obscure qui mine les relations entre les États-Unis et la Chine, et plus le moment est critique, plus elle devient active”, peut-on lire dans l’éditorial du 8 novembre.