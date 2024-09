À quoi s’attendre lors d’un débat avec Kamala Harris : le point de vue de la rédaction politique

Bienvenue sur la version en ligne de Du bureau politiqueune newsletter du soir qui vous présente les derniers reportages et analyses de l’équipe NBC News Politics sur la campagne électorale, la Maison Blanche et le Capitole.

Dans l’édition d’aujourd’hui, les journalistes politiques nationaux Bridget Bowman et Ben Kamisar ont regardé des heures de débats passés de la vice-présidente Kamala Harris pour avoir une idée de ce qu’elle fait sur scène. De plus, la modératrice de Meet the Press, Kristen Welker, analyse les chemins qui ont mené à 270 votes électoraux.

Inscrivez-vous pour recevoir cette newsletter dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine ici.

Préparation, pièges et rupture du quatrième mur : les enseignements d’une décennie de débats autour de Harris

Par Bridget Bowman et Ben Kamisar

Le débat d’ABC News de mardi sera la première fois que Kamala Harris et Donald Trump se retrouveront face à face – et seulement la troisième fois qu’elle affrontera un républicain lors d’un débat.

Mais ses apparitions aux débats passés, remontant à 2010, donnent quelques indices sur la manière dont elle compte faire valoir ses arguments contre Trump et pour sa propre candidature : les techniques et les tics sur lesquels elle s’appuie, ses vulnérabilités potentielles et d’autres points communs s’étendant sur des années de débats étatiques et nationaux.

Elle a donné un aperçu de certaines de ses critiques habituelles à l’encontre de Trump lors de la course présidentielle de 2020, qualifiant le président de l’époque de « corrompu » et « antipatriotique », critiquant son obsession « étrange » d’effacer les réalisations de Barack Obama en tant que président, et affirmant que Trump « ne comprend pas ce que signifie être honnête ». tout en regardant directement le colistier de TrumpMike Pence, lors du débat vice-présidentiel de 2020.

« Je parle », dit Harris répété au cours de ce débat tandis que Pence lui parlait.

Et elle semble souvent arriver préparée avec des répliques mémorables et des dizaines de statistiques pour défendre son point de vue – et pour créer un moment qui pourrait attirer l’attention longtemps après la fin du débat.

Harris a préparé avec diligence pour le débat de mardi entre les arrêts de campagne et ses fonctions à la Maison Blanche, élaborant des stratégies pour faire dérailler Trump et comment gérer ses attaques attendues.

« Elle sait que chaque mot compte, chaque expression faciale compte et que les enjeux sont très élevés à ce niveau », a déclaré Brian Brokaw, ancien assistant de campagne de Harris.

Un thème clé des débats passés de Harris : il est clair à quel point elle se prépare, venant souvent armée de détails politiques et statistiques très précis ou d’attaques contre ses adversaires.

Cette préparation a porté ses fruits, avec de grands moments pour Harris, mais aussi d’autres qui sont tombés à plat.

Lire la suite ici →

Kristen Welker détaille les différentes voies menant à 270 votes électoraux

Par Kristen Welker

Steve Kornacki, d’autres collègues de NBC News et moi-même avons en panne quelques scénarios différents sur notre site Web sur la façon dont Harris et Trump peuvent obtenir 270 voix électorales pour remporter la Maison Blanche.

Et vous pouvez créer vos propres scénarios en en cliquant sur ce lien. Mais je voulais mettre en lumière quatre de mes propres chemins différents – et pourquoi ils méritent qu’on y réfléchisse.

Le sentier de la Sun Belt de Harris

Comme le note Steve Kornacki, le chemin direct de Donald Trump vers 270 voix passe par les États de la Rust Belt, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

Mais Harris a une contre-attaque – à travers la Sun Belt.

Supposons que Trump remporte à la fois le Michigan (15 votes électoraux) et la Pennsylvanie (19 votes électoraux) – où les sondages restent serrés. Eh bien, Harris peut encore obtenir plus de 270 votes électoraux en remportant la Géorgie (16 votes électoraux), le Nevada (6 votes électoraux) et la Caroline du Nord (16 votes électoraux).

Ou bien si Harris perd également le Nevada, elle peut encore se rattraper en remportant l’Arizona et ses 11 grands électeurs.

Trump escalade le mur bleu

Mais si Harris remporte le Nevada et la Caroline du Nord, même dans ce scénario, Trump a encore la possibilité d’obtenir 270 grands électeurs – en remportant le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, et en remportant l’Arizona ou la Géorgie.

Le chemin de rêve de Harris

Si Harris est vraiment Obama 2.0 et parvient à maintenir son élan estival, elle pourrait se retrouver avec une carte similaire à celle d’Obama en 2008 et 2012. Dans ce scénario, elle remporterait les États d’expansion de Biden en 2020, l’Arizona et la Géorgie – ainsi que la Floride (qu’Obama a remportée en 2008 et 2012) et la Caroline du Nord (qu’Obama a remportée en 2008).

Cela amène Harris à un scénario de rêve de 348 votes électoraux.

Le chemin de rêve de Trump

En revanche, le scénario de rêve de Trump est sa carte de 2016, plus le Nevada, le New Hampshire, le Minnesota et la Virginie.

Cette voie – qui semblait plus possible lorsque Biden était encore dans la course, mais qui semble beaucoup moins probable aujourd’hui – lui permet d’obtenir 339 voix électorales.

Découvrez notre outil complet « Road to 270 » ici.

🗞️ Les meilleures histoires du jour

✉️ Retard du courrier : Les bulletins de vote par correspondance de Caroline du Nord devaient être envoyés vendredi, mais l’envoi a été retardé après que Robert F. Kennedy Jr. a remporté un appel visant à faire retirer son nom du bulletin de vote. Une cour d’appel du Michigan a également décidé que Kennedy pouvait être retiré du bulletin de vote dans cet État. Lire la suite →

↩️ Un autre vote pour Harris : L’ancienne représentante républicaine Liz Cheney a déclaré que son père, l’ancien vice-président Dick Cheney, voterait pour Harris. Lire la suite →

⚖️ Délai de prononcé de la peine : Trump devait être condamné ce mois-ci dans l’affaire du silence, mais un juge de New York a reporté vendredi sa sentence au 26 novembre. Lire la suite →

🎯 Cibles de la campagne : Les campagnes de Harris et de Trump ciblent toutes deux la petite tranche d’électeurs qui sont encore persuadés par les messages économiques. Lire la suite →

🗳️ L’État clé de Harris : La course à la présidence pourrait se jouer en Pennsylvanie, et cet État s’avère être le champ de bataille le plus difficile à gagner pour Harris. Lire la suite →

📺 Préparation du débat : Le New York Times dresse le portrait de Karen Dunn, l’avocate de Washington qui prépare Harris pour son débat de mardi et qui a beaucoup d’expérience pour préparer les démocrates à ces moments-là. Lire la suite →

🥗 « Salade de mots incohérents » : Jeudi, on a demandé à Trump quel était son plan pour réduire les coûts de la garde d’enfants, et il a trébuché dans une longue réponse. Lire la suite →

🗣️ Walz aiguise ses attaques : Walz a critiqué Trump et le GOP lors d’un rassemblement en Pennsylvanie jeudi, accusant l’ancien président de « parler de m—» au pays. Lire la suite →

👀 Mama Walz donne son avis : Il y a eu quelques drames familiaux autour de la candidature du gouverneur à la vice-présidence, mais la mère de Walz a déclaré à NBC News qu’elle soutenait la campagne de son fils et pensait qu’il finirait à la Maison Blanche. Lire la suite →

C’est tout pour le moment du bureau politique. Si vous avez des commentaires (j’aime ou je n’aime pas), envoyez-nous un e-mail à [email protected]

Et si vous êtes fan, partagez avec tout le monde. Ils peuvent s’inscrire ici.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com