À quoi s’attendre lors du cinquième match de l’imprévisible finale WNBA entre Liberty et Lynx

MINNEAPOLIS – Cheryl Reeve sait ce que les heures précédant dimanche soir lui apporteront.

L’entraîneur des Minnesota Lynx a participé à cinq des sept derniers matchs 5 de la finale de la WNBA. Chacun de ses trois assistants était également avec elle pour au moins un de ces concours.

Ce qui l’attend, ainsi que son équipe, lorsque les Lynx et le New York Liberty joueront (au moins) 40 minutes de plus pour décider du champion de cette année, n’est pas nécessairement une surprise. Une affaire âpre et très disputée semble presque garantie. Trois des quatre matchs de cette série ont été décidés par une seule possession. La seule exception (match 2) était un match à 2 points avec 3 minutes et 40 secondes à jouer avant que l’avance de New York atteigne deux chiffres.

La victoire 82-80 du Minnesota dans le quatrième match vendredi soir a été le match le plus serré de la série du début à la fin. Il y a eu 13 égalités et 14 changements de tête. Aucune des deux équipes ne menait de plus de 6 points. La raison ?

« Je vais dire probablement des informations recueillies au cours des trois matchs », a déclaré Reeve. « Tout devient de plus en plus difficile. Il n’y a pas de secrets à ce stade.

Il n’y a pas de mystères, pas de trucs et pas d’étourdissements – seulement une série passionnante qui atteindra sa conclusion méritée lorsque les deux meilleures équipes de la ligue se donneront une fois de plus à 20 heures à Brooklyn. Au cours d’une saison historique pour la WNBA, d’autres records semblent voués à tomber. Les trois premiers jeux de la série ont tous atteint des sommets d’audience à la télévision. Les deux arènes ont établi de nouveaux records de fréquentation WNBA, et les performances individuelles exceptionnelles ont été nombreuses.

« Les joueurs méritent tout le mérite du spectacle qui nous est offert », a déclaré Reeve.

19 521 personnes. Presque épuisé.

Ce qui décidera du premier match 5 d’une finale WNBA depuis 2019 reste une question ouverte.

Peut-être qu’une étoile rebondira. Regardez Breanna Stewart et Sabrina Ionescu du Liberty après avoir toutes deux connu des difficultés lors du quatrième match, ratant neuf de leurs 10 premiers tirs. Ou peut-être que la star des Lynx, Napheesa Collier, couronnera une période de trois semaines au cours de laquelle elle a marqué le plus de points de l’histoire des séries éliminatoires avec une performance supplémentaire pour aider le Minnesota à devenir la troisième équipe consécutive à remporter un titre sur le terrain d’un adversaire.

New York et le Minnesota ont tiré le même pourcentage à 3 points vendredi (39,1 pour cent), donc le vainqueur de dimanche pourrait être aussi simple que l’équipe qui s’échauffe en profondeur.

Ou est-ce que l’arbitrage sera important ? Reeve a profité d’une partie de sa conférence de presse du troisième match pour critiquer l’arbitrage de la série. Vendredi, c’était au tour de l’entraîneur du Liberty, Sandy Brondello, de prendre la parole.

« Je sais que Cheryl en a parlé la dernière fois, mais nous n’avons reçu aucun appel aujourd’hui », a déclaré Brondello. « Alors, dois-je parler lors d’une conférence de presse ? Parce qu’ils recevaient des tic-tacs. Et nous sommes allés là-bas, nous avons été touchés et nous n’avons rien obtenu. Tout ce que nous voulons, c’est juste. Si nous sommes touchés, c’est une faute. Vous savez, je suis l’un des entraîneurs les plus gentils de cette ligue, mais ça me fait chier. Soyez juste juste.

Le Liberty a réalisé 11 lancers francs de moins que les Lynx lors du quatrième match, mais ils avaient réalisé huit lancers francs de plus avant vendredi soir. « Je pense que Phee a des choses à prouver que les fautes n’ont pas été signalées », a déclaré Reeve.

Un facteur X inattendu va-t-il émerger ? L’aile Liberty Betnijah Laney-Hamilton a fait la différence dans la victoire de New York dans le deuxième match, et Leonie Fiebich a joué un rôle central dans la course aux séries éliminatoires de Liberty. La garde des Lynx Bridget Carleton, décrite par Reeve comme la « joueuse active », a réussi la paire de lancers francs gagnante et a marqué cinq de ses 12 points au cours des 3 minutes 30 finales du match. Et les réserves du Minnesota Ceci Zandalasini, Natisha Hiedeman et Dorka Juhász ont eu autant d’impact dans le match 4 que dans toutes les séries.

« Ils étaient prêts », a déclaré Reeve. « C’était bien de pouvoir avoir des joueurs capables de remplacer et de rester là-bas pendant plus longtemps. »

Mais dimanche, une seule statistique comptera.

« Un (point) de plus que l’autre équipe », a déclaré Ionescu.

Bien que déçu de ne pas avoir clôturé la finale à Minneapolis, Brondello est resté optimiste quant aux chances de New York alors que la série revient une dernière fois à Brooklyn. La Liberty a travaillé toute la saison pour ce qu’elle a devant elle – un match décisif à domicile – et elle sait à quoi s’attendre.

« Ce sera certainement une autre salle à guichets fermés, et ce sera certainement bruyant. Et nous devons apporter notre jeu « A » », a déclaré Brondello. « Il nous reste encore un match et nous allons gagner sur notre terrain. »

Reeve a dit qu’elle savourait ensemble les derniers moments de la saison des Lynx. « Je pense que ce qui me passionne, c’est que ce groupe puisse vivre le cinquième match », a déclaré Reeve, qui a une fiche de 3-2 lors de ses précédentes apparitions dans le cinquième match de la finale. « Ce que nous ressentons à propos de cette équipe est au-delà des mots, et nous voulions tellement qu’elle soit en finale, n°1 et n°2, qu’elle se mette en position de remporter un championnat. »

Il ne reste que quatre quarts.

« Cela pourrait vraiment être n’importe où », a déclaré Kayla McBride, étoile des Lynx. « Cela n’a pas d’importance. Nous allons être ensemble en guerre, et je suis excité.

Revenons donc aux facteurs décisifs. Quelle sera la clé ?

«J’aurais aimé savoir», a déclaré Reeve. « Soit je ne mangerais pas, soit je ne dormirais pas, soit je dormirais très bien si je connaissais la différence. Ce sont deux grandes équipes. Qui sait ?

(Photo de Courtney Williams : Choua Yang / NBAE via Getty Images)