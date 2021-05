À quoi s’attendre lors de l’événement Huawei du 2 juin

Le grand événement HarmonyOS de Huawei a lieu ce mercredi 2 juin et présentera la deuxième version du système d’exploitation interne. Harmony existe depuis quelques années maintenant, mais la version 2 apporte un changement tectonique – elle alimentera les téléphones, les tablettes et les montres intelligentes, pas seulement les téléviseurs intelligents.

Huawei tease plus qu’un nouveau système d’exploitation pour le 2 juin (crédit image)

L’événement devrait présenter un aperçu plus détaillé de la nouvelle version du système d’exploitation (au-delà des démos vidéo non officielles). Et quoi de mieux pour dévoiler les premiers appareils qui fonctionneront HarmonyOS 2.0 ? Voici ce que nous nous attendons à voir mercredi.

Huawei MatePad 2 et Pro 2 – Très probable

Avec Huawei taquinant un nouveau stylet M-Pencil, il semble plus que probable que nous obtiendrons une nouvelle tablette – peut-être deux. Le Huawei MatePad Pro 2 devrait avoir un écran OLED de 12,9 pouces à 120 Hz, un chipset Kirin 9000 (avec connectivité 5G, 9000E pour le modèle Wi-Fi) et une charge rapide de 40 W (et une charge sans fil de 27 W).



Image présumée du Huawei MatePad Pro 2 (crédit)

Il devrait y avoir un modèle Huawei MatePad 2, qui devrait être plus petit, mais peut-être pas de beaucoup – nous avons entendu parler d’un modèle de 12,2 pouces (un panneau différent peut faire une plus grande différence).



Capture d’écran présumée d’HarmonyOS 2.0 s’exécutant sur le Huawei MatePad Pro 2

Fait intéressant, les fuiteurs ont appelé le logiciel « PadOS », une branche d’HarmonyOS spécialement dédiée aux tablettes (tout comme Apple le fait avec iOS/iPadOS). Quoi qu’il en soit, les nouvelles tablettes pourraient être disponibles peu de temps après la révélation.

Huawei Watch 3 – Très probable

Huawei a également taquiné une montre, il s’agirait de la Huawei Watch 3. Exécutant HarmonyOS, bien sûr, contrairement à la série GT sur laquelle la société s’est concentrée jusqu’à récemment. Ceux-ci utilisent le LiteOS associé, mais ne sont pas aussi performants que les montres WearOS. Celui-ci devrait correspondre au système d’exploitation Google en termes de capacités.









Huawei Watch 3 coups d’espionnage (crédit image)

La Watch 3 devrait également avoir une eSIM pour une connexion de données même sans smartphone présent (une fonctionnalité qui était absente des montres Huawei récentes). On ne sait pas s’il sera ou non capable de mesurer la pression artérielle (cela est ciblé pour H2, ce qui pourrait signifier un nouvel appareil ou une mise à jour en attendant l’approbation des autorités médicales).



La Huawei Watch 3 aura une interface utilisateur remaniée

Huawei a des objectifs ambitieux pour HarmonyOS et veut qu’il atteigne 300 millions d’appareils d’ici la fin de l’année, dont 100 millions qui l’ont pré-installé (les chiffres, bien sûr, incluent des choses aussi grandes que des tablettes ou des téléviseurs et aussi petites que des montres ).

Série Huawei P50 – douteux

Huawei a taquiné la série P50, mais nous doutons que nous verrons un lancement complet – une introduction et une démo, peut-être. Si l’entreprise avait commencé la production en série de sa nouvelle gamme phare de smartphones, elle aurait fui. Et nous n’avons encore rien entendu de convaincant.

Cela ne veut pas dire que les fans n’utiliseront pas bientôt un téléphone Huawei exécutant HarmonyOS. Cela sera possible grâce à la mise à jour des modèles Android existants – les informations divulguées suggèrent que le plan de migration comprend la série Mate 40, le Mate X2, le MatePad Pro d’origine et quelques modèles nova 8.





Rendu 3D spéculatif du Huawei P50 Pro (crédit image)

La source qui a apporté cette information affirme également que les appareils éligibles stockés dans les rayons des magasins ont déjà été mis à jour, de sorte que les utilisateurs pourront bientôt vivre une expérience pratique (en Chine, au moins). Cela a également des implications plus importantes, Huawei pourrait cesser complètement de vendre des téléphones fonctionnant sous Android (au moins dans le segment haut de gamme).

Déjà officiel

Huawei a récemment dévoilé les FreeBuds 4, certains ordinateurs portables équipés de Ryzen, ainsi que quelques moniteurs MateView.





Les ajouts récents à la gamme de produits Huawei seront mis en vente le 1er juin

Nous nous attendons à ce que certains (sinon tous) d’entre eux fassent une brève apparition comme une démonstration de force de l’écosystème Huawei.