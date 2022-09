À quoi s’attendre lors de la prochaine réunion de la Banque du Japon (BOJ) alors que le yen s’effondre

Avant la décision de la Banque du Japon sur les taux plus tard cette semaine, CNBC examine si la banque centrale du Japon pourrait abandonner sa politique monétaire ultra-accommodante, alors que la Réserve fédérale maintient sa position belliciste, signalant des hausses de taux plus agressives à venir.

Le yen japonais est proche de ses niveaux les plus faibles depuis 1998, et les autorités ont laissé entendre qu’elles prendraient des mesures pour endiguer la baisse de la devise.

L’inflation sous-jacente au Japon a augmenté de 2,8% par rapport à il y a un an en août, la croissance la plus rapide en près de huit ans et le cinquième mois consécutif où l’inflation a dépassé l’objectif de 2% de la BOJ.

La semaine dernière, la Banque du Japon aurait effectué une « vérification » des devises selon le journal japonais Nikkei – un mouvement largement considéré comme préparant à une intervention formelle.

Le soi-disant contrôle, comme l’a expliqué le Nikkei, implique que la banque centrale “enquête sur les tendances du marché des changes” et est largement considérée comme un précurseur d’une intervention physique pour défendre le yen.

Malgré les discussions sur une intervention physique sur les marchés des changes, les analystes pointent du doigt une autre raison derrière l’affaiblissement du yen : la politique de contrôle de la courbe des taux (YCC) de la Banque du Japon – une stratégie qui a été mise en œuvre en 2016, qui plafonne le gouvernement japonais sur 10 ans. rendements obligataires autour de 0 % et offres d’achat d’un nombre illimité de JGB pour défendre un plafond implicite de 0,25 % autour de l’objectif.

Joey Chew, stratège senior en devises asiatiques de HSBC, a déclaré que la défense de cette politique serait la priorité de la banque centrale au lieu d’une intervention sur les devises, qui serait décidée par le ministère des Finances, et effectuée par la Banque du Japon.