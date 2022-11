À quoi s’attendre le soir des élections – Shaw Local

Avec le contrôle de la super-majorité des démocrates sur l’Assemblée générale, le gouverneur JB Pritzker a passé quatre ans à faire passer initiatives majeures en commençant par un plan de construction d’immobilisations de 45 milliards de dollars en retard, un salaire minimum de 15 dollars de l’heure, la légalisation de la marijuana récréative tout en réduisant plus tard des dizaines de milliards de dollars de dettes. De plus, une grande partie de la seconde moitié de son mandat a été consacrée à lutter contre le COVID-19 et à résister aux critiques – dirigées par son adversaire actuel, le sénateur d’État Darren Bailey – sur ses mesures pour endiguer la propagation de la maladie potentiellement mortelle.

L’investisseur en actions et philanthrope milliardaire de 57 ans fait campagne sur ces réalisations en cherchant un second mandat contre Bailey, un républicain et agriculteur du sud de l’Illinois. Bailey, qui avait précédemment remis en question la légitimité de la victoire du président Joe Biden et recherché avec impatience l’approbation de l’ancien président Donald Trump, a attaqué Pritzker sur des questions telles que les dépenses de l’État et la criminalité, qualifiant Chicago de «trou de l’enfer» et dénigrant une refonte de la justice pénale qui met fin à la caution en espèces, qui, selon lui, créera une « porte tournante » dans les prisons pour les criminels violents.

Pritzker rétorque que Bailey, 56 ans, qui a servi un mandat à la Chambre avant de remporter son siège au Sénat en 2020, est trop extrême pour l’Illinois, embrassant le mouvement MAGA de Trump, s’opposant à toute restriction sur la possession d’armes à feu et favorisant une interdiction de l’avortement, bien que Bailey dit les restrictions à l’avortement ne sont pas à son ordre du jour.

Les idées comptent. L’argent aussi. Le 30 septembre, les dossiers de financement de la campagne de l’État indiquaient que Pritzker avait 42 millions de dollars sur son compte de campagne. Bailey avait 767 000 $. Être du mauvais côté de ce déséquilibre de financement rend difficile la familiarisation des électeurs avec vos idées.

En haut du ticket, la sénatrice américaine Tammy Duckworth brigue un second mandat contre Kathy Salvi, une avocate spécialisée en dommages corporels qui souhaite que le poste permette en partie de briser le contrôle des démocrates sur le gouvernement de l’Illinois. Duckworth est un législateur populaire, un ancien combattant handicapé de la guerre en Irak et un fonctionnaire de l’administration Obama. Mais les républicains pensent qu’ils peuvent récupérer le siège autrefois détenu par le chef de la minorité au Sénat, Everett McKinley Dirksen, car il a oscillé entre les partis au cours du dernier quart de siècle.

Et la nation regarde l’Illinois favorable aux travailleurs pour le résultat d’un amendement constitutionnel qui garantirait le droit de négociation collective. Les partisans disent que cela empêcherait une loi sur le “droit au travail” qui interdit de forcer le paiement des cotisations syndicales. Les critiques disent que cela ferait augmenter les impôts et donnerait trop de pouvoir aux syndicats.

Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre le soir des élections :

SOIRÉE ÉLECTORALE

Les bureaux de vote ferment à 19 heures, heure locale.

COMMENT VOTES L’ILLINOIS

Les électeurs de l’Illinois votent de plus en plus avant le jour du scrutin, soit par courrier, soit en personne dans les centres de vote. Pendant la pandémie de 2020, les deux tiers des électeurs de l’Illinois ont voté par courrier ou par anticipation, mais un tiers des électeurs avaient déjà abandonné le vote en personne le jour du scrutin lors des deux élections précédentes.

Alors que la plupart des comtés de l’Illinois sont fortement républicains, les résultats des élections sont dominés par un Chicago majoritairement démocrate, les banlieues fortement démocrates du comté de Cook et les «comtés de col» plus intermédiaires entourant Chicago. Plus d’un quart de l’électorat vit à Chicago et dans le comté de Cook, ce qui en fait les comtés à surveiller dans les courses à l’échelle de l’État.

NOTES DE DÉCISION

AP compilera les votes dans 150 courses, dont une pour le Sénat américain, 17 pour la Chambre des États-Unis, ainsi que le gouverneur, quatre autres bureaux à l’échelle de l’État et une mesure de vote à l’échelle de l’État. Lors de l’élection présidentielle de 2020, les premiers votes ont été signalés à 20 h 09, heure locale, et l’État a atteint 90 % des suffrages comptés dans la soirée du lendemain du jour du scrutin.

AP ne fait pas de projections ou ne nomme pas les gagnants apparents ou probables. Ce n’est que lorsque AP est pleinement convaincu qu’une course a été gagnée – définie plus simplement comme le moment où un candidat en queue n’a plus de chemin vers la victoire – que nous passerons un appel. Si un candidat déclare la victoire – ou offre une concession – avant que l’AP appelle une course, nous couvrirons les développements dignes d’intérêt dans nos reportages. Ce faisant, nous préciserons qu’AP n’a pas encore déclaré de vainqueur et expliquerons la raison pour laquelle nous pensons que la course est trop tôt ou trop proche pour être annoncée. L’AP peut appeler une course à l’échelle de l’État ou des États-Unis dans laquelle la marge entre les deux meilleurs candidats est de 0,5 % ou moins, si nous déterminons que l’avance est trop importante pour qu’un recomptage modifie le résultat.

L’AP n’appellera pas de scrutins à la baisse le soir des élections si la marge entre les deux meilleurs candidats est inférieure à 2%. AP reviendra sur ces courses plus tard dans la semaine pour confirmer qu’il ne reste plus assez de votes en suspens pour compter, ce qui pourrait changer le résultat.

QUE DOIS-JE SAVOIR D’AUTRE ?

Q : QU’EST-CE QUI A CHANGÉ DEPUIS L’ÉLECTION PANDÉMIQUE DE 2020 ?

R : L’Illinois a fait un pas de plus pour faciliter le vote par correspondance, en donnant aux électeurs la possibilité de recevoir automatiquement un bulletin de vote par correspondance lors des futures élections.

Q : À QUOI RESSEMBLENT LA PARTICIPATION ET LE VOTE PAR AVANCE ?

R : Plus de 6 millions d’Illinois ont voté à l’élection présidentielle de 2020 et 4,6 millions se sont présentés à l’élection du gouverneur en 2018. Le taux de participation est généralement plus faible les années non présidentielles comme cette année.

Q : COMBIEN DE TEMPS LE COMPTAGE PREND-IL GÉNÉRALEMENT ?

R: Alors que l’Illinois a historiquement compté la plupart de ses bulletins de vote le soir des élections, le boom du courrier et du vote anticipé signifie que plus de 13% des votes de l’Illinois ont été comptés après le jour des élections en 2020. Cela signifie que les gagnants peuvent ne pas être connus dans des courses serrées jusqu’au jours après l’élection.

Q : QUE SE PASSE-T-IL APRÈS MARDI ?

R : L’Illinois n’a pas de loi de recomptage automatique ou obligatoire. Les candidats peuvent demander – et payer – un recomptage si le candidat perdant a obtenu 95 % des voix du vainqueur. Les résultats du recomptage sont à des fins de découverte – à utiliser dans une action en justice potentielle.

CITABLE

« JB Pritzker est déterminé à devenir le gouverneur de gauche le plus radical d’Amérique. … Cet homme est dangereux. – déclarez le sénateur Darren Bailey, le candidat républicain au poste de gouverneur.

“Le système de justice pénale que Darren Bailey et les républicains défendent est celui qui permet aux meurtriers, aux violeurs et aux agresseurs domestiques d’acheter leur sortie de prison.” – Le gouverneur JB Pritzker sur l’opposition de Bailey à une loi prenant effet l’année prochaine qui met fin à la caution en espèces.

“Un grand État important comme l’Illinois qui inscrit ce droit dans sa constitution envoie un signal à travers le pays que le droit de négocier collectivement est un droit fondamental.” — Daniel Galvin, politologue de la Northwestern University, sur l’amendement sur les droits des travailleurs.