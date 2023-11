À quoi s’attendre : Indiana contre la côte du golfe de Floride – À l’intérieur du hall

L’Indiana lance la saison 2023-24 mardi à 18 h 30 HE contre la côte du golfe de Floride à Assembly Hall.

Il s’agit de la deuxième rencontre entre les deux programmes. L’Indiana a battu la Florida Gulf Coast 88-60 le 12 novembre 2010 à Bloomington. Le match de mardi sera diffusé sur BTN.

Après deux victoires confortables en match hors-concours, l’Indiana s’apprête à entamer sa 124e saison de basket-ball mardi soir.

Et les Hoosier ont un adversaire redoutable qui arrive à Assembly Hall. Florida Gulf Coast, choisi par les entraîneurs de la ligue pour terminer deuxième de la conférence lors de la pré-saison, cherchera à faire une déclaration.

Les Eagles ont battu l’USC la saison dernière par 13 en route pour ouvrir la saison et sont dirigés par l’ancien entraîneur de Penn State, Pat Chambers. La côte du golfe de Floride est classée 120e en pré-saison par Bart Torvik et 147e par KenPom.

RENCONTREZ LES AIGLES

Le duo de zone arrière composé d’Isaiah Thompson et de Chase Johnston mène la FGCU.

Thompson, un produit de Zionville, a joué ses trois premières saisons à Purdue avant de jouer pour Chambers.

Johnston a commencé sa carrière chez son rival Stetson et a joué deux saisons pour les Hatters avant de se rendre à Fort Myers.

Thompson de 6 pieds 1 pouce, qui entame sa cinquième saison de basket-ball universitaire, est le meneur et membre de l’équipe All-ASun de pré-saison. Il a récolté en moyenne 14,9 points, 3,2 passes décisives, 2,4 rebonds la saison dernière et a tiré 37,6 pour cent sur 3 points. Thompson a tenté un record d’équipe de 129 lancers francs la saison dernière et a réussi 86 pour cent. Selon Jeff GoodmanThompson est répertorié comme « quotidien » et « discutable » avec une blessure au haut du corps.

Johnston est le deuxième meilleur marqueur de retour de l’équipe après une moyenne de 12,7 points par match la saison dernière. Il est également un bon tireur à 3 points qui s’est connecté à 37,3% de distance la saison dernière.

Thompson et Johnston, qui joueront une tonne de minutes, seront rejoints dans la rotation en zone arrière par Cyrus Largie, Franco Miller Jr., Dallion Johnson et Rahmir Barno.

Largie a commencé sa carrière à la FGCU en tant que remplaçant, mais a obtenu une moyenne de 3,2 points la saison dernière. Miller Jr. entame sa quatrième saison à la FGCU après deux saisons à Ole Miss. Le natif des Bahamas offrira de l’expérience en dehors du banc. Johnson est un transfert de Penn State qui a disputé 60 matchs sur trois saisons pour les Nittany Lions. Et Barno est un étudiant de première année de Philadelphie qui pourrait être le futur meneur du programme.

En zone avant, les Eagles renvoient Dakota Rivers, Zach Anderson et Andre Weir.

Anderson de 6 pieds 7 pouces est le troisième meilleur buteur de retour et le meilleur rebondeur de la FGCU. Il a récolté en moyenne 11,7 points et 6,7 rebonds la saison dernière. Le natif d’Apopka, en Floride, a réussi 28 paniers à 3 points la saison dernière.

Weir, un étudiant de deuxième année en chemise rouge de 6 pieds 10 pouces, donne à Chambers un grand homme de taille légitime. Weir pèse 265 livres et tentera d’utiliser sa taille et sa force contre Kel’el Ware et Malik Reneau. Il a bloqué 25 tirs la saison dernière et a récolté en moyenne 9,2 points et six rebonds.

Rivers est un attaquant de 6 pieds 8 pouces et 208 livres qui jouera le quatre. Il a réalisé 19 3 la saison dernière, mais est surtout connu pour ses qualités athlétiques et sa capacité à terminer au-dessus de la jante.

Keeshawn Kellman, transféré à Princeton, verra également un temps important dans la rotation en zone avant. L’attaquant de 6 pieds 8 pouces a récolté en moyenne 7,9 points et 4,5 rebonds pour un programme des Tigers qui a atteint le NCAA Sweet Sixteen en mars dernier.

RÉFLEXIONS SUR LE MATCHUP

FGCU était une équipe de tir à 3 points à haut volume la saison dernière, ce qui devrait inquiéter le personnel d’entraîneurs de l’Indiana après que Marian ait réalisé neuf triples en première mi-temps vendredi soir.

Les Eagles ont généré 38,3 pour cent de leurs points sur 3 la saison dernière, la 13e note la plus élevée du pays. Avec une forte dépendance aux 3, la FGCU n’a pas beaucoup atteint la ligne des lancers francs, se classant seulement au 284e rang du pays en termes de taux de lancers francs.

FGCU était également une mauvaise équipe de rebond, se classant 237e au niveau national en pourcentage de rebond offensif et 197e en pourcentage de rebond défensif.

Avec Chambers – qui a beaucoup d’expérience dans les tournois majeurs – en marge et une multitude de joueurs ayant une expérience des tournois Big Ten, high-major et NCAA, la FGCU ne se laissera pas intimider en entrant dans l’Assemblée Hall. Malgré une seconde moitié de saison décevante – la FGCU a terminé 17-15 après avoir commencé 12-3 – il s’agit d’un programme avec une chance légitime de remporter sa ligue et d’atteindre March Madness.

Étant donné que la force du FGCU réside dans sa zone arrière, l’Indiana aura besoin de solides performances de Xavier Johnson et Trey Galloway mardi. Les capitaines d’équipe doivent donner le ton défensivement contre une zone arrière de la FGCU dotée d’une profondeur et d’une expérience considérables.

À QUOI CELA SE RÉSISTE-T-IL

KenPom aime l’Indiana par 11 et l’écart d’ouverture sur DraftKings Sportsbook est l’Indiana par 12,5.

Les Hoosiers ont bien mieux joué contre Marian que contre UIndy mais devront être plus précis défensivement contre FGCU, un programme capable de l’éclairer depuis le périmètre.

Indiana aura un avantage décisif en zone avant avec le trio Ware, Reneau et Mackenzie Mgbako.

Deux des trois premiers matchs à domicile de l’Indiana seront contre des adversaires classés dans le top 150 de KenPom, il n’y a donc pas de ralentissement dans la saison malgré tous les nouveaux arrivants sur la liste.

Déposé à : Eagles de la côte du golfe de Floride