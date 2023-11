L’Indiana revient à l’action dimanche soir lorsqu’il accueille l’armée à l’Assemblée Hall. Les Black Knights ont une fiche de 0-2 et ont été choisis pour terminer derniers de la Patriot League.

Le match de dimanche débute à 19 h HE sur BTN:

Après la bataille de mardi contre la côte du golfe de Floride, l’Indiana devrait souffler un peu dimanche soir.

Army, dirigé par l’entraîneur de première année Kevin Kuwik, est l’adversaire de KenPom le moins bien classé au calendrier cette saison. Les Black Knights ont perdu leur premier match de la saison 71-55 à domicile contre Marist et sont tombés jeudi 57-44 à Stonehill.

RENCONTREZ LES CHEVALIERS NOIRS

Kuwik, 49 ans, originaire de New York, a des liens avec l’Indiana et le Midwest. Il a été directeur des opérations chez Butler pendant la saison 2008-09 sous la direction de Brad Stevens et est revenu à Indianapolis la saison dernière en tant qu’entraîneur adjoint sous la direction de Thad Matta. Kuwik était également assistant de longue date à Dayton sous Archie Miller. Il a servi 10 ans dans l’armée américaine et en Irak.

Army est sa première opportunité d’entraîneur-chef puisqu’il a pris la relève au printemps dernier après que le programme ait quitté Jimmy Allen, qui a passé sept saisons à l’école. Les Black Knights n’ont jamais participé au tournoi de la NCAA. Le programme a été créé en 1968 lorsque Bob Knight était l’entraîneur, mais a refusé l’opportunité et a choisi de jouer dans la NIT.

Kuwik a joué une rotation profonde au cours des deux premiers matchs, alors que neuf joueurs ont enregistré des minutes à deux chiffres dans les deux matchs.

Jared Cross, un garde senior de 6 pieds 3 pouces, est le meilleur buteur de l’équipe sur deux matchs. Il est sorti du banc mais a enregistré un record d’équipe de 50 minutes et a une moyenne de 9,5 points. Cross est à 5 pour 11 sur 3, tandis que le reste de l’équipe est un combiné à 8 pour 41.

Les tâches de meneur ont été réparties entre les gardes de première année Ryan Curry et Dylan Blair. Le Curry de 6 pieds, originaire de Montgomery, New Jersey, a totalisé 13 points et est 3 en 7 sur 3 en deux matchs. Ses 13 points contre Marist étaient un sommet pour l’équipe. Blair a distribué trois passes décisives en deux matchs, mais a commis six revirements.

Le garde junior Blake Barker est originaire de Columbus, Indiana et a fréquenté Columbus North. Il a joué avec parcimonie la saison dernière mais est désormais titulaire sous Kuwik. En deux matchs, Barker a récolté en moyenne trois points et 2,5 rebonds.

Le senior Kwabena Davis est un garde de 6 pieds 3 pouces et a débuté les deux premiers matchs, avec une moyenne de 6,5 points en 21 minutes par match.

En zone avant, l’étudiant de première année Josh Scovens et le senior Charlie Peterson ont débuté les deux premiers matchs, avec le junior AJ Allenspach et le senior Abe Johnson sortant du banc.

Peterson, qui mesure 6 pieds 9 pouces et pèse 244 livres et est le joueur le plus expérimenté de l’armée, est le meilleur rebondeur de l’équipe puisqu’il a réussi un record d’équipe de 14 rebonds en deux matchs. Les Scovens de 6 pieds 6 pouces ont marqué 11 points lors du premier match de la saison contre Marist.

RÉFLEXIONS SUR LE MATCHUP

On ne peut pas dire à quel point l’Armée a joué offensivement au cours de ses deux premiers matchs. Les Black Knights ont une moyenne de 49,5 points contre deux équipes KenPom inférieures à 250 à Marist et Stonehill.

Le club de Kuwik tire à 25 pour cent sur les 3, 36,1 pour cent sur les 2 et un lamentable 51,6 pour cent depuis la ligne des lancers francs. Les Black Knights ont également commis 32 revirements en deux matchs.

L’armée prendra beaucoup de 3 – ils font en moyenne 26 tentatives par concours sur deux matchs – et leur capacité à obtenir un meilleur pourcentage déterminera le degré de compétitivité de ce jeu.

Indiana, qui a un long chemin à parcourir des deux côtés du terrain, doit démontrer des améliorations avec ses rotations défensives et sa cohésion offensive.

À QUOI CELA SE RÉSISTE-T-IL

La projection de KenPom est l’Indiana de 23 avec 98 pour cent de chances de victoire de l’Indiana.

Army est le seul adversaire de moins de 300 KenPom sur le calendrier de l’Indiana et a été choisi pour terminer dernier de la Patriot League.

Dimanche devrait permettre à Mike Woodson de jouer sur un banc plus profond et d’obtenir des représentants pour les nouveaux arrivants de l’équipe. Woodson a joué quatre titulaires pendant 30 minutes ou plus contre la côte du golfe de Floride mardi, mais ce match devrait être une excellente occasion de faire courir davantage Anthony Walker, Kaleb Banks et CJ Gunn alors que les Hoosiers tentent de développer un banc fiable.

Déposé à : Army Black Knights