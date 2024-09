À quoi s’attendre d’un événement Apple en octobre : iPad Mini 7, Mac Mini repensé et plus

Apple organisera probablement un autre événement en octobre de cette année pour annoncer de nouveaux Mac et iPad. Si tel est le cas, ce serait la quatrième fois au cours des cinq dernières années qu’Apple organise un événement en octobre. L’année dernière, Apple a organisé un événement virtuel le lundi 30 octobre pour annoncer les nouveaux modèles de MacBook Pro et d’iMac équipés de la série de puces M3.

Un concept de Mac mini plus petit Un concept de Mac mini plus petit

Ci-dessous, nous récapitulons les rumeurs concernant un éventuel événement Apple en octobre, ainsi que les nouveaux produits qui devraient être annoncés.

Événement Apple en octobre

Dans son Allumer bulletin plus tôt ce mois-ci, BloombergMark Gurman de a déclaré qu’Apple organiserait un événement en octobre de cette année pour annoncer de nouveaux iPad, y compris un iPad mini mis à jour, ainsi que les premiers Mac équipés de la série de puces M4.

« De nouveaux iPad sont également en préparation, dont une version mini améliorée », a-t-il écrit. « Ils sont sur le pont pour l’événement Apple d’octobre aux côtés des Mac M4. »

Apple n’a pas encore annoncé d’événement en octobre de cette année, cela reste donc une rumeur pour le moment.

Nouveaux produits attendus

MacBookPro



Apple prévoit d’annoncer des modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces mis à jour avec des puces M4, M4 Pro et M4 Max dans les semaines à venir, selon Gurman. Aucun changement de conception n’a été annoncé pour les ordinateurs portables cette année, avec des améliorations telles qu’un écran OLED et un design plus fin qui ne sont pas attendues avant 2026 au plus tôt.

Apple a repensé pour la dernière fois les MacBook Pro 14 et 16 pouces en 2021, et les derniers modèles équipés de puces M3, M3 Pro et M3 Max ont été lancés en octobre dernier.

iMac



Apple prévoit également de mettre à jour l’iMac avec la puce M4 dans les semaines à venir, selon Gurman. Aucune modification de conception n’est attendue pour l’ordinateur de bureau.

Une question sans réponse : les accessoires Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad pour l’iMac passeront-ils enfin du Lightning à l’USB-C cette année ?

Mac-mini

Un concept de Mac mini plus petit Un concept de Mac mini plus petit

Gurman s’attend à ce que le Mac mini soit mis à jour avec les puces M4 et M4 Pro dans les semaines à venir, et il a déclaré que l’ordinateur de bureau serait repensé pour devenir presque aussi petit qu’une Apple TV. Le nouveau Mac mini manquera apparemment de ports USB-A et comportera à la place cinq ports USB-C, dont deux à l’avant de l’ordinateur.

Il s’agirait de la première refonte majeure du Mac mini depuis 2010.

iPadmini



Comme mentionné, Gurman s’attend à ce qu’un iPad mini de septième génération soit dévoilé lors de l’événement.

Les fonctionnalités supposées du prochain iPad mini par rapport au modèle précédent incluent une puce plus rapide, des caméras avant et arrière améliorées, un correctif pour le déchirement de l’écran « Jelly Scrolling » en orientation portrait, la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 et de nouvelles options de couleur.

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ming-Chi Kuo, a précédemment déclaré que le prochain iPad mini entrerait en production de masse au cours du second semestre 2024, il existe donc un accord de plusieurs sources crédibles sur la mise à jour de l’appareil plus tard cette année.

Apple a lancé l’iPad mini actuel en septembre 2021, avec de nouvelles fonctionnalités à l’époque, notamment un écran plus grand de 8,3 pouces, un port USB-C, un bouton d’alimentation Touch ID, la puce A15 Bionic, la prise en charge de la 5G sur les modèles cellulaires, un 12- caméra arrière mégapixels avec prise en charge Center Stage, compatibilité avec l’Apple Pencil de deuxième génération, et plus encore.

Gurman a déclaré que de « nouveaux iPads bas de gamme » seraient dévoilés dans les semaines à venir, il pourrait donc y avoir également un iPad 11 lors de l’événement Apple. Cependant, les expéditions d’écrans de l’iPad 11 ne devraient pas commencer avant octobre, l’appareil pourrait donc faire ses débuts plus tard.