À quoi s’attendre du travail la prochaine fois que des incendies de forêt empoisonnent votre trajet

La fumée enveloppant Manhattan vue du Summit One Vanderbilt alors que les incendies de forêt au Canada ont recouvert la ville le 7 juin 2023 et ont fait de New York la grande ville la plus polluée au monde. David Dee Delgado | Getty Images Actualités | Getty Images

Les récentes retombées des incendies de forêt au Canada ont rappelé aux entreprises qu’il n’est pas nécessaire d’être en Californie ou en Asie pour s’attaquer aux problèmes de pollution de l’air. Maintenant, tout comme lorsque Covid a frappé, les entreprises sont à la croisée des chemins, devant prendre des décisions sur ce qu’elles devraient faire, ou faire différemment, pour aider à assurer la sécurité de leurs travailleurs à des moments où la qualité de l’air est la plus mauvaise. La plupart des entreprises et des responsables publics n’ont pas pris de mesures rapides et drastiques début juin. Et c’était la même chose dans le cas de Covid, de nombreux employeurs étant lents à adopter le travail à domicile alors que le virus se propageait avant que les ordres d’hébergement sur place de Covid ne soient émis par les gouvernements locaux et étatiques. Alors que la qualité de l’air à New York atteignait le sommet de la liste des villes les plus insalubres du monde, Google a été parmi les premières entreprises à dire aux travailleurs de la côte Est de rester chez eux le 7 juin. Cela a peut-être aidé Google à prendre une décision qui de nombreux autres employeurs de la côte Est ne savaient pas que les entreprises basées en Californie avaient plus d’expérience avec les problèmes de qualité de l’air dangereux. Le maire de New York, Eric Adams, a publié une déclaration le même jour exhortant tous les New-Yorkais à limiter les activités de plein air, mais pas d’ordre plus strict. La dernière chose que les quartiers d’affaires du centre-ville veulent, juste au moment où un semblant de normalité post-Covid revient, est une retraite vers le travail à domicile. Mais une chose est certaine : les entreprises et les travailleurs doivent s’attendre à ce que ces problèmes de qualité de l’air liés aux incendies de forêt reviennent. Les dernières saisons de feux de forêt brûlent plus largement et plus chaudes. De 1982 à 1992, la moyenne décennale nationale des incendies de forêt était de 2,5 millions d’acres chaque année. La moyenne décennale la plus récente : 7,7 millions d’acres, à peu près la taille du Maryland. Les décisions que prennent les entreprises sur ces questions ont des ramifications juridiques et de satisfaction des employés importantes, en particulier compte tenu du potentiel de futurs problèmes de qualité de l’air. Une planification préalable peut aider à prévenir le type de brouillage qui s’est produit au début de la pandémie de Covid, selon des avocats et des consultants du secteur. « Il est absolument logique que les entreprises commencent à réfléchir à ces problèmes et à développer des stratégies pour y répondre », a déclaré Sedina Banks, partenaire environnemental de Greenberg Glusker Fields Claman & Machtinger, basé à Los Angeles. Voici ce que les entreprises et leurs employés doivent savoir sur la gestion des problèmes de qualité de l’air : Les entreprises ont le devoir de fournir un environnement de travail sûr De manière générale, les entreprises ont le devoir de fournir un environnement de travail sûr en vertu des règles fédérales de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail. De nombreux États ont également des lois OSHA concernant la sécurité au travail. « Faire travailler des employés dans un environnement malsain est une violation directe de la clause d’obligation générale de l’OSHA et peut être passible d’amendes et de pénalités », a déclaré Charles Simikian, consultant en ressources humaines et formateur chez Alliance HR Partners Consulting, par e-mail.

Les employés qui ne se sentent pas en sécurité en raison de la qualité de l’air peuvent déposer une plainte auprès de l’OSHA, et l’OSHA pourrait ouvrir une enquête, a écrit Sara H. Jodka, avocate en droit du travail et membre du cabinet d’avocats Dickinson Wright, dans des commentaires par e-mail. La réclamation d’un employé peut échouer, mais c’est toujours un risque. Elle a noté que pendant Covid, les cas réussis avaient «des circonstances extrêmes de surveillance de l’employeur» qui ont finalement entraîné la mort d’employés. La qualité de l’air devient un vaste problème de santé pour les employés Entre Covid, les incendies de forêt, le radon et d’autres problèmes environnementaux, il y a eu une prise de conscience accrue parmi les employeurs et les sociétés immobilières commerciales de l’importance de la qualité de l’air. Les entreprises devraient éviter de penser à travers un seul prisme et chercher à traiter les problèmes de qualité de l’air dans leur ensemble, a déclaré Thomas Brugato, avocat au bureau de Washington de Covington & Burling qui se concentre sur les questions environnementales, ainsi que sur les litiges civils et administratifs. D’une manière générale, les entreprises doivent se demander si les systèmes qu’elles ont mis en place sont « adéquats pour assurer la protection et la sécurité de l’air lors d’événements de très mauvaise qualité de l’air », a-t-il déclaré. Pour les travailleurs extérieurs, cela pourrait signifier offrir des équipements de protection, les réaffecter dans des zones où la qualité de l’air est meilleure ou modifier leurs heures pour correspondre à des moments où la qualité de l’air est meilleure, a déclaré Nathan J. Oleson, associé au bureau de Washington d’Akin Gump. , qui se concentre sur les litiges complexes en matière d’emploi et le conseil.

Scène le long de l’autoroute de Long Island à la sortie 58 à Islandia, New York, alors que la fumée des incendies de forêt canadiens couvre Long Island en juin. 7, 2023. James Carbone | Jour de l’actualité | Getty Images