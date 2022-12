À quoi s’attendre du rapport sur l’emploi de vendredi

Minneapolis

CNN Affaires

—



Avant le rapport sur l’emploi étroitement surveillé de vendredi, les économistes interrogés par Refinitiv disent qu’ils s’attendent à un ralentissement de la croissance de l’emploi en novembre, avec seulement 200 000 postes ajoutés.

Mais alors que la récente vague de licenciements qui a touché le secteur de la technologie a dominé les cycles de l’actualité et suscité des inquiétudes quant à un bilan plus important à l’horizon, les économistes du travail affirment que ces inquiétudes sont exagérées.

« Toutes ces annonces que vous entendez : 10 000 [layoffs] ici et 10 000 là-bas, représentent fondamentalement une très, très petite fraction de l’emploi total », a déclaré Daniil Manaenkov, prévisionniste économique à l’Université du Michigan.

Malgré une série de coupes sombres – principalement dans les entreprises technologiques et d’autres entreprises qui se sont développées pendant la pandémie – et les craintes que ce soit le calme avant la tempête, le marché du travail au sens large a à peine bronché.

“Nous n’avons tout simplement pas vu ces plans se concrétiser au degré auquel nous nous attendions”, a déclaré Julia Pollak, économiste du travail au marché de l’emploi ZipRecruiter. “Les entreprises semblent préparer une issue de secours, elles travaillent sur leurs plans d’intervention en cas de catastrophe, mais elles se préparent à un ralentissement qui ne s’est pas produit.”

En novembre, 52 771 suppressions d’emplois ont été annoncées par les entreprises technologiques, selon les données de Challenger, Gray & Christmas publiées jeudi matin. Cela représente le total mensuel le plus élevé du secteur depuis 2000, lorsque l’entreprise d’outplacement a commencé à suivre les réductions spécifiques à l’industrie. Cependant, le total des réductions jusqu’à présent cette année est le deuxième niveau le plus bas depuis 1993, lorsque l’entreprise a commencé à suivre les annonces de licenciements.

Malgré ces pertes, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont été un peu cahoteuses, mais restent aux niveaux observés en période de bonne santé économique. Et les employés licenciés par les grandes entreprises semblent trouver rapidement des emplois, a déclaré Robert Frick, économiste d’entreprise à la Navy Federal Credit Union.

Jeudi, de nouvelles données du Département du travail ont montré que les demandes de chômage initiales hebdomadaires ont chuté de 16 000 à 225 000 pour la semaine se terminant le 26 novembre, tandis que les demandes continues ont augmenté à 1,61 million contre 1,56 million pour la semaine se terminant le 19 novembre.

“La tendance préoccupante est la poursuite des réclamations, ou des réclamations de personnes qui ont été sans emploi pendant de longues périodes, et qui ont atteint leur plus haut niveau depuis février”, a déclaré Frick jeudi. “Cela indique un certain refroidissement du marché du travail, car maintenant 1,6 million d’Américains ont du mal à trouver un emploi rapidement alors que le marché du travail se refroidit progressivement.”

Alors que les secteurs de l’économie sensibles aux taux d’intérêt, tels que le logement, la construction et la technologie, montrent des signes de faiblesse, cela est plus que compensé par la reprise en cours du marché du travail dans les loisirs, l’hôtellerie et d’autres services, a déclaré Pollak.

De nombreuses industries manquent encore de personnel par rapport à l’activité commerciale en cours ; et le consommateur américain dépense toujours parce que, dans l’ensemble, les finances de leurs ménages sont encore relativement solides et beaucoup sont assez à l’abri des mesures anti-inflationnistes de la Fed, a-t-elle déclaré. Cela est particulièrement vrai chez les consommateurs à haut salaire, dont beaucoup ont vu leur valeur nette augmenter considérablement grâce aux gains boursiers et au refinancement et au blocage des taux hypothécaires inférieurs à 4 %.

“Tout semble passer à une nouvelle normalité, qui n’est pas tout à fait revenue à la normale pré-pandémique”, a déclaré Pollak. « C’est un marché du travail beaucoup plus restreint avec un roulement élevé.

Le rapport entre les offres d’emploi et les demandeurs d’emploi diminue très légèrement – ​​et dans la bonne direction pour la Réserve fédérale, qui espère qu’une demande de main-d’œuvre plus faible contribuera à contenir l’inflation qui a atteint des sommets depuis des décennies.

Cependant, il est peu probable que le déficit persistant de l’offre de main-d’œuvre observé tout au long de 2021 se résorbe complètement de sitôt, a déclaré mercredi le président de la Fed, Jerome Powell, lors d’une séance de questions-réponses lors d’un forum économique.

Une combinaison de données démographiques, y compris une croissance démographique plus faible que prévu, des retraites anticipées, des maladies telles que le long Covid, des décès dus à Covid et une immigration nette en chute libre ont tous un impact sur le bassin de travailleurs, a déclaré Powell.

Les politiques visant à soutenir l’offre de main-d’œuvre pourraient éventuellement contribuer à la croissance économique globale ; cependant, ceux-ci sont en dehors du domaine de la Fed et prendraient du temps à mettre en œuvre.

Le marché du travail “ne montre que des signes timides de rééquilibrage, et la croissance des salaires reste bien au-dessus des niveaux qui seraient compatibles avec une inflation de 2% au fil du temps”, a-t-il déclaré. “Malgré quelques développements prometteurs, nous avons encore un long chemin à parcourir pour rétablir la stabilité des prix.”

Mais alors qu’une croissance plus lente et un plus petit nombre d’offres d’emploi laissent espérer que la Fed pourrait réaliser un atterrissage en douceur et faire baisser l’inflation avec un minimum de souffrances économiques et humaines, de nombreux vents contraires et incertitudes continuent de tourbillonner.

“La Réserve fédérale lutte contre la pire inflation que les États-Unis aient connue depuis plus de 40 ans, et c’est un problème mondial”, a déclaré Giacomo Santangelo, économiste chez Monster et maître de conférences en économie à l’Université Fordham. “Nous avons une inflation mondiale, et quand nous avons une récession, ce sera une récession mondiale.”

Il a ajouté: “Et nous devons juste espérer que les augmentations que la Réserve fédérale a faites précédemment ne briseront pas le marché du travail vendredi ou dans un mois à partir de vendredi et que nous verrons le chômage augmenter lentement, pas de manière agressive.”