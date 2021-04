La cérémonie – mariages, baptêmes, funérailles, couronnements – est ce que la famille royale britannique fait de mieux en public, et avec environ 10 siècles d’expérience, ce n’est pas étonnant. Nous sommes maintenant sur le point de voir comment ils organisent des funérailles majeures pendant une pandémie, lorsque le prince Philip, le duc d’Édimbourg, repose samedi.

Les funérailles royales du mari de la reine Elizabeth II, âgé de 73 ans, décédé le 9 avril au château de Windsor à 99 ans, combineront la tradition antique, les contraintes de la pandémie de coronavirus, la transcendance du rite funéraire de l’Église d’Angleterre et l’idiosyncratique « non tracas « personnalité du » Iron Duke « lui-même.

L’envoi final du duc, qu’il a aidé à concevoir, sera très réduit par rapport aux funérailles cérémonielles habituelles (comme celles de la reine mère en 2002 et de la princesse Diana en 1997) en conséquence de COVID-19, et ce ne sera pas à Londres mais dans le les limites tentaculaires du château de Windsor.

Comme la plupart des funérailles de l’année dernière, le prince Philip a été mis à distance pour le public: les personnes en deuil ne peuvent pas faire la queue pendant des heures pour signer des livres de condoléances, comme ils l’ont fait par centaines de milliers en 1997; on leur demande plutôt de se connecter en ligne. On leur a demandé de ne pas se rassembler pour déposer des fleurs devant les palais royaux comme ils l’ont fait en 1997 par millions; ils l’ont fait quoi qu’il en soit. Les fleurs sont collectées chaque nuit et transférées à Marlborough House, le siège londonien du Commonwealth.

Plus décevant, ils ne pourront pas participer à un acte de deuil de masse, bordant les rues de Londres pour regarder et pleurer pendant que le cercueil passe.

Voici à quoi s’attendre, sur la base des annonces du palais de Buckingham et des reportages de la BBC, qui télévisera les funérailles.

Que verrons-nous en premier?

Peu avant 10 h HNE, le cercueil du prince Philip – recouvert de son étendard royal personnel et surmonté de son épée, de sa casquette navale et d’une couronne de fleurs – sera déplacé de la chapelle privée du château où il se trouve depuis sa mort, à la Entrée d’État du château.

Il sera introduit dans le quadrangle du château et placé sur un Land Rover personnalisé, l’un que le duc a aidé à concevoir. Dirigé par une fanfare militaire et accompagné de chefs d’état-major militaires, le cortège descendra la colline, flanqué de porteurs des militaires et de son état-major, jusqu’à la chapelle Saint-Georges, la mini-cathédrale où se déroulera le service.

La route d’un demi-mile sera bordée par plus de militaires de tous les services, des armes à feu seront tirées de la pelouse est toutes les minutes et une cloche sonnera dans l’une des tours à l’extrémité ouest du château.

Alors que le cercueil est porté sur les marches ouest, à 10 h HNE, une minute de silence nationale commencera.

En haut des marches, le cercueil sera accueilli par le doyen de Windsor, l’archevêque de Cantorbéry et une garde d’honneur et une fanfare militaire, qui joueront l’hymne national.

Des membres de la Household Cavalry aligneront les marches et des joueurs de cornemuse de la Royal Navy lanceront un appel nautique, « le Still », tandis que le cercueil montera les marches. Lorsque le cercueil entre, les joueurs de cornemuse de la Royal Navy émettent « Carry On » alors que les portes de la chapelle se ferment.

Toute la procession, à l’exception de la famille royale, restera à l’extérieur. Le cercueil sera porté à l’intérieur du chœur ou du Quire, placé sur un catafalque, et le service commencera.

Après le service, le duc sera enterré dans la voûte royale sous le sol de la chapelle. Cette partie des funérailles sera privée. La cérémonie entière prendra probablement un peu moins d’une heure.

Quels membres de la famille royale assisteront aux funérailles?

En vertu des règles britanniques sur la pandémie, seules 30 personnes seront autorisées à y assister, ce qui nécessitera une analyse impitoyable de la liste. Le Premier ministre Boris Johnson a abandonné son siège pour faire plus de place à la famille.

Le palais de Buckingham a annoncé la liste jeudi:

La reine, son héritier le prince Charles le prince de Galles, ses fils, le prince William duc de Cambridge et le prince Harry duc de Sussex, ainsi que les épouses de la duchesse de Charles et William, Camilla et Kate.

Les trois autres enfants de Philip, la princesse Anne la princesse royale, le prince Andrew duc d’York et le prince Edward comte de Wessex, seront là avec le mari d’Anne, le vice-amiral Timothy Laurence et la comtesse Sophie de Wessex.

Ses autres petits-enfants présents: les enfants d’Anne, Peter Phillips et Zara Tindall et son mari Mike Tindall; Les filles d’Andrew, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie et leurs maris; et les enfants d’Edward, Lady Louise Mountbatten-Windsor et James Viscount Severn.

Les 10 arrière-petits-enfants de Philip ne seront pas présents, pas même le futur fils de Will et Kate, Prince George, 7 ans.

Trois des parents allemands du duc, les petits-enfants de ses sœurs aînées qui ont épousé la famille royale allemande, seront présents, invités sur ses instructions. Sa cousine germaine de Mountbatten, la comtesse Mountbatten de Birmanie, sera là.

D’autres invités sont certains des parents de la reine: les enfants de sa défunte sœur, la princesse Margaret, le comte de Snowdon et Lady Sarah Chatto et son mari. Certains des cousins ​​de la reine à Windsor seront là, notamment la princesse Alexandra et les ducs de Kent et de Gloucester.

Qui marchera derrière le cercueil du prince Philip?

La tradition, qui remonte au moins à son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, veut que des descendants masculins, généralement vêtus d’uniformes militaires, marchent derrière le cercueil dans le cortège funéraire. (Mais pas la reine; elle sera conduite du château à la chapelle.)

Dans les images et les films antiques des funérailles royales précédentes, le cercueil, recouvert d’un étendard royal, plus une couronne pour un souverain, et flanqué de troupes militaires à cheval, de fanfares militaires et de cornemuses, repose sur un chariot tiré par des chevaux ou des rangs de troupes dans les rues de Londres.

Ce sera une procession beaucoup plus courte mais avec autant de saveur militaire que possible, conformément au service du duc dans la Royal Navy.

Seuls les enfants et petits-enfants du duc marcheront en formation derrière le cercueil, a déclaré jeudi le palais:

Le prince Charles et sa sœur la princesse Anne ensemble, puis le prince Andrew et le prince Edward. Le prince William et le prince Harry, actuellement séparés en raison de la décision de Harry de s’exiler eux-mêmes en Californie, seront séparés par leur cousin aîné Peter Phillips. Le vice-amiral Tim Lawrence marchera avec le comte de Snowdon et des membres du personnel du duc remonteront l’arrière de la procession derrière le cercueil.

La tradition veut que tous ceux qui pourraient porter un uniforme, en raison de leur service ou de leurs liens honorifiques avec des commandements militaires, le feraient, y compris Charles, William et Anne.

Mais la reine a désamorcé les tensions potentielles en décidant mercredi soir que tous les membres de la famille royale doivent porter des vêtements civils aux funérailles. Cela signifiera moins d’embarras pour Harry et Andrew, qui ont tous deux servi activement dans les forces britanniques (Harry en Afghanistan, Andrew dans les Malouines) mais ont perdu leurs rôles après s’être retirés de leurs fonctions royales ces dernières années.

De petits groupes de ses descendants marchant côte à côte rappelleront probablement à des millions de personnes les funérailles cérémonielles de la princesse Diana en 1997, lorsque les jeunes William et Harry, leur oncle Charles Spencer, leur père et leur grand-père ont marché dans la rue derrière son cercueil du palais de Kensington à l’abbaye de Westminster, évoquant des flots de larmes de la part des millions de spectateurs qui bordaient le Mall.

Quel sera l’élément le plus inhabituel des funérailles?

Le Land Rover comme son «chariot d’armes» ou son corbillard. Les intérêts du duc pour la science, l’ingénierie, la technologie et le design l’ont amené à aider à concevoir un Land Rover sur mesure, qu’il a choisi de porter son cercueil il y a près de deux décennies.

Selon Buckingham Palace, le duc était un fan de longue date des Land Rover. La section arrière supérieure ouverte du corbillard a été conçue et fabriquée sur mesure selon les spécifications du duc, et la couleur verte d’origine du Belize a été repeinte en vert bronze foncé, une couleur utilisée pour de nombreux Land Rover militaires. Land Rover a entretenu le véhicule depuis sa construction et l’a préparé pour les funérailles en collaboration avec la maison royale, a déclaré le palais.

«Le Land Rover est un coup de génie», déclare la biographe royale américaine, Sally Bedell Smith. « C’est tellement dans son caractère – il avait l’habitude de faire le tour de Sandringham dans une fourgonnette électrique dans les années 80 – qu’il inventerait cela. »

La famille royale sera-t-elle masquée?

Conformément aux règles de la pandémie, la congrégation portera des masques pour le service et les membres de la famille royale porteront une tenue de jour ou un manteau du matin avec des médailles. L’équipe de la BBC opérant les caméras de télévision sera également masquée.

Un autre COVID-19 inconnu: la reine sera-t-elle obligée de s’asseoir seule ou loin de ses proches en raison de règles de distanciation sociale? Le prince Harry devra-t-il également s’asseoir seul, étant arrivé de Californie il y a quelques jours à peine?

Il a été mis en quarantaine à Frogmore Cottage à Windsor, mais les règles britanniques en matière de pandémie sont strictes et permettent quelques exceptions.

Toujours conformément aux règles, les invités ne chanteront pas pendant le service; un petit chœur de quatre, assis au loin dans la nef, chantera la musique choisie par le duc.

Qu’est-ce que le Royal Vault?

Sous ses planchers, la chapelle Saint-George est remplie de sépultures royales, mais la voûte royale est particulièrement bondée. Construit à partir de 1804, il y a trois rois britanniques dont George III et ses deux fils, George IV et William IV.

Sera-ce le lieu de repos permanent du duc d’Édimbourg?

Non. À la mort de la reine, le duc sera transféré dans la minuscule chapelle commémorative du roi George VI – où le père de la reine, sa mère, la reine Elizabeth la reine mère, et les crémains de sa sœur, la princesse Margaret, sont également enterrés – pour Allongez-vous à nouveau à côté de sa femme.