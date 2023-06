À quoi s’attendre du poulet cultivé en laboratoire ? C’est une alternative convaincante à la vraie affaire

Cette histoire fait partie Crumpe zéroune série qui relate l’impact du changement climatique et explore ce qui est fait pour résoudre le problème.

Le dîner est servi au Four Seasons à Charm el-Cheikh, en Égypte, et ce soir, nous mangeons du poulet, mais avec une touche différente.

Contrairement à tous les autres poulets que j’ai mangés auparavant, ce poulet a été cultivé dans un laboratoire à Singapour à partir de cellules de viande et expédié pour une poignée de participants chanceux à l’ONU. Sommet climat COP27en novembre 2022. Fabriqué par Good Meat, basé en Californie, il s’agit de la troisième version du poulet cultivé qui, espérons-le, aidera à sauver la planète.

Le département américain de l’Agriculture a décidé mercredi que le poulet cultivé à partir de cellules cultivées était à la fois sûr et légal à la vente, ce qui signifie que le poulet de Good Meat pourrait bientôt être disponible à la vente dans les restaurants et les magasins – une bonne nouvelle pour notre planète. Nous avons atteint un stade de l’histoire où la majorité des gens reconnaissent la science du changement climatique provoqué par l’homme et veulent activement aider – mais idéalement, la plupart des gens veulent le faire sans changer fondamentalement ce qu’ils mangent.

« Nous n’aimons pas parler de viande de la même manière que nous aimons parler de combustibles fossiles », a déclaré Josh Tetrick, fondateur de Good Meat, en nous accueillant à notre dîner en plein air. Il est vrai que la viande peut être un sujet délicat à aborder, même dans les cercles climatiques. Les végétaliens qui manifestent chaque jour devant la COP27 sont largement ignorés alors que tout le monde défile pour trouver comment résoudre la crise climatique par littéralement tous les autres moyens possibles.

Et pourtant, en tant que population mondiale, réduire notre consommation de viande est quelque chose que nous devons considérer, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, si nous voulons réduire de manière vitale les émissions de gaz à effet de serre – production de viande est un gros contributeur. Il y a trois façons de le faire, a déclaré Tetrick. On peut demander aux gens de manger moins de viande, leur demander de manger plus de produits végétaux ou de faire de la vraie viande sans nuire aux animaux. Cette troisième option a été répertoriée comme une recommandation dans le rapport d’avril du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU.

La viande cultivée a quelque chose d’un moment, avec poulet cultivé en laboratoire recevant l’approbation de la FDA pour la première fois mercredi. Lors de la COP27, les protéines alternatives ont été « au menu de manière importante », a déclaré Bruce Friedrich, président et fondateur du Good Food Institute. C’est une tendance qu’il espère se poursuivra maintenant que l’on discute enfin de la nourriture dans le contexte de la crise climatique. « Afin d’atteindre véritablement nos objectifs climatiques mondiaux, nous devons nous pencher sur la façon dont la viande est fabriquée », a-t-il déclaré.

C’est exactement ce que Tetrick et son équipe font dans leur laboratoire de Bay Area et à Singapour – le premier endroit où ils peuvent légalement vendre leurs produits. Leur objectif? Rendez la viande cultivée si bonne que vous voudrez l’acheter à la place de la viande d’animaux abattus.

Afin de perfectionner les produits Good Meat – en commençant par le poulet, mais avec du bœuf, du porc et du poisson en préparation – Tetrick a fait appel à des chefs, des personnes qui se soucient profondément de la nourriture, afin de créer quelque chose que les gens vont adorer. Cela ressemble à la reconnaissance de quelque chose d’important : que les choix alimentaires sont liés non seulement à la simple question d’aimer et de ne pas aimer différents aliments, mais aussi à la culture, à la tradition et à l’émotion. « Le truc de la viande est assez personnel », a-t-il déclaré.

Ce soir, nous aurons tous nos propres expériences personnelles avec la viande de Good Meat et la possibilité de déterminer si, si nous avons le choix, nous pourrions l’acheter au lieu des interminables paquets de poitrines de poulet que nous avons tendance à chercher à l’épicerie.

Se rapprocher du poulet d’élevage

Vraiment, le meilleur testeur de viande de laboratoire auquel je puisse penser est mon mari, qui est plus carnivore qu’omnivore et a du mal à reconnaître la légitimité d’un repas qui n’inclut pas de protéines animales. Malheureusement, il n’est pas en Egypte et je le suis. Cela signifie que la tâche m’incombe de répondre à la question de savoir si le poulet cultivé de Good Meat est convaincant au point où il envisagerait de le choisir plutôt que le « vrai ».

Tout d’abord, Good Meat ne prétend pas que ce poulet remplace le poulet entier qu’il aurait mis au four pour son rôti signature du dimanche (bien que lorsque j’évoque la possibilité d’une telle chose avec le chef de produit et le chef Chris Jones il est très excité à l’idée d’essayer de recréer du poulet sur cet os). Pour cela, nous devrons continuer à acheter un poulet à haut bien-être chez notre boucher local.

Au lieu de cela, la version trois du poulet de Good Meat remplace directement le type avec lequel nous avons tendance à cuisiner à la maison au moins trois fois par semaine – de la viande de poitrine ou de cuisse que nous pouvons mettre dans du curry, des pâtes ou un sauté. Et je suis assez convaincu qu’il passe le test.

Des brochettes de poulet étaient servies avec des ingrédients locaux. Bonne Viande

Le premier plat qui nous est servi consiste en une brochette de poulet qui s’équilibre juste au-dessus de la soupe de lentilles et de tomates qu’elle accompagne. Cela a été fait à dessein afin que nous puissions d’abord goûter la viande seule et avoir une véritable impression de ce à quoi elle ressemble.

De même, le troisième plat est un simple morceau de poulet grillé reposant sur du riz aromatique, des champignons glacés au soja, du brocoli, des boucles de piment et des graines de sésame. Nous nous rassemblons pour le regarder cuire sur des charbons, les lignes de carbonisation se formant sur la chair, avant de nous asseoir pour manger. Le poulet a certainement le goût de la vraie affaire – bien meilleur que les produits de poulet transformés que vous pouvez acheter en ce moment dans les magasins. Il y a de la tendresse là-dedans. Si je n’avais pas su qu’il était cultivé en laboratoire, je ne l’aurais peut-être pas du tout remarqué.

C’est courageux de la part de Good Meat de ne pas l’assaisonner avec des assaisonnements et des sauces, mais Tetrick ne semble pas intéressé à tromper les gens. Il sait que son poulet est un travail en cours, impliquant des ajustements sans fin pour satisfaire à la fois les personnes avides de volaille du monde, ses chefs cuisiniers exigeants et lui-même – le garçon de Birmingham, en Alabama, qui aime la viande.

En tant que personne qui a mangé diverses alternatives à la viande – Quorn et ses amis – pendant des années, je suis personnellement ravie que ce produit existe. Mais Good Meat veut des commentaires honnêtes et détaillés sur ce qu’il peut améliorer, alors je canalise mon mari connaisseur de viande et j’essaie de penser à ce qu’il dirait.

À l’heure actuelle, la texture fibreuse fait toujours défaut. Je pense qu’il doit aussi être plus juteux et plus printanier. Au lieu de rebondir un peu lorsque vous y enfoncez vos dents, il s’effondre trop facilement sous la pression. Évidemment, personne n’aime le poulet dur ou caoutchouteux, mais il manque de résistance.

J’ai laissé le meilleur jusqu’à la fin, cependant. Peut-être que mon plat préféré de la journée est le deuxième plat de notre menu dégustation à trois plats, qui comprend de la peau de poulet croustillante. Tetrick admet qu’il l’a pris dans la cuisine, et je peux comprendre pourquoi. Il est substantiel et a le goût de beurre et de gras que vous attendez de la peau de poulet. Je ne peux pas imaginer une collation de pub plus parfaite avec une pinte de bière froide.

Malheureusement, vivre au Royaume-Uni signifie que je ne pourrai pas acheter la peau de poulet de Good Meat dans mon épicerie locale de si tôt. L’entreprise n’a pas de plans immédiats pour s’y développer. Après Singapour, les prochains grands marchés sur lesquels Good Meat veut que ses produits soient disponibles sont les États-Unis, la Chine et le Moyen-Orient. L’UE sera probablement la dernière en raison de son environnement réglementaire strict.

En attendant, le poulet de Good Meat continuera d’itérer. Tetrick sait que la pleine acceptation de son produit par la société en général est loin. Les jeunes sont plus ouverts à l’idée de la viande cultivée, dit-il. « Génétiquement modifié », sont les mots qu’il entend le plus souvent de la part des personnes qui y résistent.

Les gens ont des doutes et des blocages parce que c’est si nouveau, mais ce ne sera pas le cas pour toujours. « J’espère qu’un jour personne ne pensera à se poser des questions à ce sujet », a-t-il déclaré.