À quoi s’attendre du marché légal du cannabis dans le New Jersey

Le 20 avril est peut-être le jour férié non officiel des fumeurs de cannabis, mais le 21 avril sera le véritable jour de fête pour l’industrie légale du cannabis dans le New Jersey. Jeudi, les ventes de marijuana à usage adulte deviendront légales dans le Garden State, ouvrant les portes à ce que les analystes estiment être un marché de 2 milliards de dollars d’ici 2025. Les partisans du cannabis récréatif du New Jersey ont attendu longtemps : Électeurs dans l’État a approuvé pour la première fois une mesure de vote légalisant les ventes de marijuana à des fins récréatives en novembre 2020, et le gouverneur Phil Murphy signé le projet de loi en février 2021. Retards dans l’établissement d’un cadre réglementaire pour l’industrie ont laissé les consommateurs attendre plus d’un an avant que toute personne de plus de 21 ans puisse entrer dans l’un des dispensaires de l’État et en sortir avec du cannabis acheté légalement. Et après une si longue attente, les propriétaires de dispensaires du New Jersey s’attendent à ce que le lancement de jeudi ait quelque chose « d’un aspect festif, c’est certain », a déclaré Joe Bayern, PDG de la société de cannabis Curaleaf, à CNBC Make It. « Les gens veulent juste faire partie de l’expérience et apprendre et venir d’un point de vue éducatif, pour voir de quoi il s’agit. »

Ce que vous pouvez vous attendre à voir dans le New Jersey

Seules sept entreprises ont reçu l’approbation de la Commission de réglementation du cannabis du New Jersey pour commencer les ventes récréatives de fleurs de marijuana et de produits infusés au cannabis le 21 avril. Ils obtiennent la première chance sur le marché potentiellement énorme parce qu’ils exploitent déjà des dispensaires de marijuana médicale dans l’État, ce qui signifie qu’ils sont moins susceptibles de se vendre ou de faire face à d’autres défis logistiques le premier jour. Et la demande devrait certainement être élevée. Seulement 13 dispensaires au total devraient ouvrir leurs portes aux ventes récréatives jeudi, dans un État de plus de 9 millions d’habitants – plus des clients affluant probablement d’États voisins comme la Pennsylvanie et New York. Curaleaf, qui est basée à Wakefield, dans le Massachusetts, possède et exploite deux sites du New Jersey – à Bordentown et Edgewater Park – qui ajoutent jeudi des ventes de cannabis récréatif à leurs dispensaires de marijuana médicale existants. Le Bayern dit qu’il s’attend à de longues files d’attente le matin. « Nous avons eu de longues files d’attente dans certains de nos emplacements sans utilisation par des adultes. Je pense donc que cela ne fera que s’ajouter à cela », dit-il. « On a recruté du personnel supplémentaire, on a travaillé sur des études de trafic, on a ouvert de nouvelles [point-of-sale] postes dans tous nos dispensaires. Nous avons donc fait tout ce que nous pouvions, je pense, pour nous y préparer. »

Aaron Miles, directeur des investissements de la société de cannabis Verano basée à Chicago, est d’accord. Lorsque l’Illinois a lancé les ventes récréatives en 2020, dit Miles, certains des dispensaires locaux de Verano ont vu « des gens attendre huit heures » en ligne pour acheter des produits. Jeudi, Verano prévoit également d’ajouter des ventes récréatives à deux de ses dispensaires médicaux basés dans le New Jersey – chacun appelé Zen Leaf et situé à Lawrence et Elizabeth, respectivement. Miles dit que son entreprise a travaillé dur pour se préparer et, espérons-le, prévenir les mêmes types de problèmes d’offre et de demande que Verano a connus dans l’Illinois. Le plan, dit-il, consiste en grande partie à s’assurer que chaque dispensaire est entièrement doté en personnel et approvisionné à l’avance. « Est-ce que les lignes vont durer huit heures [in New Jersey]? » dit-il. « Je ne suis pas sûr. Mais s’ils le sont, nous avons certainement le type de logistique approprié en place pour faciliter [that]. »

Y a-t-il assez de mauvaises herbes ?