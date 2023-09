À quoi s’attendre du lancement du Pixel 8 de Google le 4 octobre

Le prochain de Google le produit phare a fuité, et une date de lancement a été fixée. Le Pixel 8 arrivera moins d’un mois après qu’Apple envisage de sortir l’iPhone 15. La chute des smartphones approche !

Google organise une réunion en personne Événement de lancement de pixels le 4 octobre à New York. L’excitation commence à 7 h HP / 10 h HE, et nous serons sur le terrain pour vous présenter la nouvelle famille d’appareils Pixel. Ces événements sont généralement diffusés en direct auprès du grand public. Si vous ne pouvez pas y assister en personne, vous pouvez les regarder sur YouTube.

Nous nous attendons à ce que Google annonce le Pixel 8 efficace et le Pixel 8 Pro bien équipé. Nous nous attendons également à ce qu’une montre intelligente Pixel Watch de deuxième génération plus fine corresponde. Mais nous sommes encore en train de déterminer en quoi consiste le lancement de cette année et quelles fonctionnalités phares Google apportera à son écosystème.

Quel est le problème avec le Pixel 8 ?

À chaque itération d’un Appareil Pixel, Google a généralement un récit autour fonctionnalités uniques et nouveauté les capacités et les astuces sont supérieures la compétition. Nous essayons toujours de comprendre l’histoire avec le Pixel 8 et 8 Pro.

Ce que nous savons jusqu’à présent – ​​et ce qui a été confirmé principalement par les études de Google fuite de documents marketing– c’est que le Pixel 8/8 Pro aura nettement coins plus arrondis, ce qui pourrait le rendre plus étroit et plus facile à saisir. Nous savons que la barre de caméra a été étendue à l’arrière pour inclure le troisième objectif du Pixel 8 Pro et qu’une couleur vive et un coloris sombre seront disponibles, puisque c’est ce que nous avons vu circuler dans le moulin à rumeurs. Et nous savons que l’écran incurvé sur les bords va probablement disparaître : cela signifie que les boîtiers s’ajusteront à plat et que vous n’aurez pas autant de poussière sur les bords que sur le Pixel 6 et le Pixel 7.

Le texte alternatif de l’image indique qu’il s’agit d’un téléphone Pixel 8 Pro de couleur porcelaine. Image : Mishaal Rahman / Google

L’autre partie de la conception du Pixel 8 que nous essayons toujours de déterminer est de savoir s’il y aura un emplacement SIM physique ou s’il l’abandonnera pour le montrer à l’iPhone. Google n’a pas encore révélé le couleur spéciale. S’agira-t-il d’un motif vert comme avec le Pixel 7/7 Pro ? Ou s’agira-t-il d’une paire de teintes bleues assorties comme le Pixel 7a de cette année ?

L’histoire du Pixel 8 semble constituer une nette amélioration par rapport aux fonctionnalités pour lesquelles il est déjà connu. Le téléphone La célèbre capacité Night Sight sera probablement étendue aux enregistrements vidéo afin que vous puissiez filmer des images de nuit sans vous soucier de l’éclairage supplémentaire. Le Pixel 8 Pro, qui disposera d’un troisième objectif d’appareil photo, pourrait également adopter un objectif ultra grand angle plus net et de plus haute résolution pour des photos de paysages dignes d’archives.

Les Google Pixel 7 et 7 Pro n’ont pas d’autres capteurs que les appareils photo et le flash. De nouvelles images divulguées montrent que le Pixel 8 Pro contient également un capteur de température sous le flash. Photo : Florence Ion / Gizmodo

Les Pixel 8 et 8 Pro pourraient être la première incursion d’Android dans la connectivité par satellite semblable à celle d’Apple SOS d’urgence par satellite. L’histoire sur Twitter est que Google s’associe à Garmin pour son réseau satellite Iridium existant, qui Qualcomm se connectera également lors du déploiement de la connectivité satellite sur d’autres appareils Android plus tard cette année. Nous cherchons encore à savoir si vous devrez payer un supplément pour cette connectivité sur Google et sur d’autres téléphones Android. Nous le saurons bien assez tôt.

Qu’en est-il de ce qu’il y a à l’intérieur du Pixel 8 ?

Le Pixel 8/8 Pro de cette année introduira probablement le processeur Tensor G3 de troisième génération de Google. Dans le Moulin à rumeurs sur Twitterson nom de code est Zuma, et cette même source suggère que le chipset est basé sur le nœud 3 nm de Samsung, qui devrait s’avérer aussi puissant et efficace que le silicium Bionic d’Apple.

Le Pixel 8/8 Pro aura probablement la même paire de RAM, même si nous aimerions voir 12 Go de mémoire dans le petit Pixel 8 et le plus grand Pixel 8 Pro depuis le Pixel 7a– la série milieu de gamme – est livrée en standard avec 8 Go.

Le capteur d’empreintes digitales sous l’écran ne quitte pas la série Pixel. Cependant, Google pourrait passer à un capteur à ultrasons, qui devrait être plus rapide que son capteur optique actuel. Et en parlant de capteurs, d’autres sources suggèrent qu’un capteur de température sera également sur l’appareil.

Pixel Watch 2 aussi

La Pixel Watch de première génération. Photo : Florence Ion / Gizmodo

La première génération de Google Montre Pixel c’était bien, mais le Pixel Watch 2 espérons-le, améliorera les éléments qui manquaient à son prédécesseur. À savoir, la Pixel Watch 2 a besoin d’une meilleure autonomie de batterie pour dépasser la SamsungGalaxy Watch 6. Plus tôt dans l’année, 9to5Google a parlé à des sources affirmant que le passage du processeur de Google à une puce Snapdragon aiderait à « booster » la batterie.

Google des plans pour faire de Fitbit une partie importante de l’introduction de la Pixel Watch 2, un peu plus qu’avec la première génération. Il y aura de véritables capteurs dans la Watch 2 pour s’adapter à l’expertise en matière de suivi du bien-être de l’application Fitbit. Il pourrait y avoir un capteur d’activité électrodermique (cEDA) pour suivre les niveaux de stress tout au long de la journée en mesurant les niveaux de sueur à la surface de la peau. Nous espérons également un capteur de température cutanée, que Samsung propose depuis le début pour le suivi du cycle et du sommeil. Montre Galaxy 5.

Avec le lancement de la Pixel Watch 2, nous verrons également cela Remodelage Fitbit flotter pendant un moment. La seule chose que Google possède et que Samsung n’a pas, c’est une marque de santé et de bien-être déjà bien établie. Samsung Health essaie certainement, mais il faut un peu de travail avant de fonctionner avec d’autres écosystèmes.

Nous découvrirons tout cela lorsque Google annoncera officiellement tout le 4 octobre. Restez à l’écoute !