Depuis 2017, Amazon organise son propre événement matériel à la fin du mois de septembre, l’utilisant pour lancer de nouveaux gadgets, des haut-parleurs intelligents aux diffuseurs multimédias et aux dispositifs de sécurité.

Bien que rien n’ait été annoncé officiellement, nous nous attendons toujours à ce que la société dévoile une multitude de nouveaux produits dans ses gammes Echo, Fire TV et Ring – et peut-être d’autres encore.

Traditionnellement, l’événement a lieu la troisième ou dernière semaine de septembre. Avec l’événement de l’année dernière le 28e et aucune annonce (encore) d’Amazon, il y a de fortes chances qu’il choisisse une date similaire cette année.

Mais que va lancer l’entreprise ? Voici ce à quoi vous devriez vous attendre.

Nouveaux échos

L’année dernière, Amazon a surpris tout le monde avec un écran intelligent encore plus grand : l’Echo Show 15, avec un écran de 15,6 pouces conçu pour être accroché à votre mur comme un cadre photo numérique.

Ce qu’il n’a pas fait, c’est de mettre à jour son haut-parleur Echo principal, donc alors que nous avions prédit l’Echo 5 (et l’Echo Dot 5), nous nous sommes trompés.

Cette année donc, de nouveaux Echos seront sûrement lancés. Il est difficile de dire s’ils auront un nouveau design ou si Amazon mettra simplement à jour les composants internes et conservera le facteur de forme sphérique existant.

Jim Martin / Fonderie

Nous savons déjà que les nouveaux appareils prendront en charge Matter – la nouvelle norme de maison intelligente – mais ce ne sera pas exactement une raison d’acheter les nouveaux appareils car Amazon a déjà déclaré l’année dernière que « la plupart des appareils Echo » recevront une mise à jour logicielle pour permettre cela. . Il n’y a cependant pas de liste définitive des modèles qui le feront et ne le feront pas.

L’Echo Studio pourrait recevoir une mise à jour – des rumeurs sur un nouveau modèle circulaient il y a quelques semaines – et il pourrait même y avoir un Echo Show 15 de deuxième génération. Nous devrons attendre et voir.

Amazon lancera-t-il de nouvelles clés Fire TV ?

Le Fire TV Stick 4K Max a été lancé il y a environ un an et n’est pas vraiment prévu pour une mise à jour. La gamme est déjà plus large que nécessaire avec quatre modèles tous à prix serré.

Le Firestick de troisième génération a été lancé il y a environ 18 mois avec un processeur plus rapide et la dernière télécommande, donc encore une fois, il n’a pas vraiment besoin d’être mis à jour.

Il y a donc de fortes chances qu’Amazon ne dévoile pas de nouveaux modèles lors de son événement matériel cette année.

Il pourrait annoncer qu’il vendra ses téléviseurs de marque propre dans d’autres pays. Ils sont actuellement exclusifs aux États-Unis et, étant basés au Royaume-Uni, nous aimerions certainement les voir de ce côté de l’étang.

Amazone

Nouvelles caméras Ring

L’événement matériel 2020 a été mémorable pour le farfelu Always Home Cam – une caméra de sécurité domestique volante qui utilise la technologie des drones pour manœuvrer la caméra autour de votre maison.

Ce n’est toujours pas en vente sauf sur invitation, mais c’est le cas de bon nombre des appareils les plus expérimentaux qui ont été lancés lors de ces événements matériels d’automne.

Un nouveau système d’alarme Ring a fait ses débuts lors de l’événement 2021, mais il est difficile de dire ce que nous pourrions voir cette année.

Autres gadgets Amazon

Une grande partie des annonces de 2021 étaient totalement inattendues. Les 999 $ Robot domestique Astropar exemple, a introduit une nouvelle catégorie d’appareils, tout comme le Lueur Amazoneun appareil “appel vidéo et jeu ensemble” conçu pour aider les enfants à “tisser des liens avec une famille éloignée”.

Amazone

Peut-être verrons-nous plus de ces appareils bizarres. Cependant, Amazon pourrait se préparer à dévoiler son propre traqueur d’articles Bluetooth. Surnommé Amazon Fetch, cela a été répandu avant l’événement des appareils 2021.

Il est légèrement surprenant qu’Amazon n’ait pas sauté dans ce train en marche, d’autant plus qu’il pourrait utiliser l’application Alexa – installée sur des millions de téléphones – pour noter de manière anonyme l’emplacement des trackers Fetch et les aider à retrouver leurs propriétaires.