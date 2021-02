De nouvelles mesures de sécurité au Capitole ont été ajoutées depuis l’émeute du 6 janvier qui a tué plusieurs personnes. | Sarah Silbiger / Getty Images

L’action commence mardi. Cela pourrait ne pas durer longtemps.

Le deuxième procès de destitution de Donald Trump, et le tout premier procès de destitution d’un ancien président américain, commenceront sérieusement au Sénat ce mardi.

Le chef de la majorité Chuck Schumer et le chef de la minorité Mitch McConnell sont parvenus à un accord pour régir la structure et le calendrier du procès, a annoncé Schumer lundi après-midi.

L’action débutera à midi HE mardi, avec quatre heures de débat, puis un vote sur la possibilité pour le Sénat de tenir un procès en destitution d’un ancien président. Il y a peu de suspense ici – un vote similaire la semaine dernière montre clairement qu’une majorité de sénateurs estiment pouvoir le faire.

Puis, mercredi à midi, les plaidoiries commenceront. Les responsables de la mise en accusation de la Chambre iront en premier, avec un maximum de deux jours (16 heures au total) pour leur cas. Les avocats de Trump auront alors le même temps pour présenter leur défense. Ensuite, les sénateurs pourront poser des questions des deux côtés pendant 4 heures. Et après cela, le Sénat votera pour savoir s’il doit assigner des témoins ou des documents, si les responsables de la mise en accusation le demandent. S’ils votent pour le faire, le procès se poursuivra; sinon, ils se dirigeront vers un vote sur le verdict.

Il y a des signes que ce procès sera rapide. Les dirigeants démocrates espéreraient l’achever dans environ une semaine, plutôt que de l’étendre sur plusieurs semaines, comme l’ont fait le premier procès de Trump et le procès de destitution de Bill Clinton en 1999. On ne sait pas s’ils respecteront ce calendrier. (Schumer a annoncé que le procès s’interromprait vendredi au coucher du soleil et reprendre dimanche après-midi, pour permettre à l’un des avocats de Trump d’observer le sabbat.)

Comme Trump n’est plus président, la principale question en jeu dans ce procès est de savoir s’il devrait être interdit d’occuper un futur mandat fédéral, ce qui l’empêcherait effectivement de briguer un autre mandat en 2024. Mais il faudrait les deux tiers du Sénat pour condamner Trump, ce qui signifie qu’au moins 17 sénateurs républicains devraient voter pour la condamnation. À moins d’une tournure étonnante des événements, cela semble peu probable – déjà, tous les sénateurs du GOP sauf 5 ont exprimé des doutes quant à savoir s’il est même constitutionnel de juger un ancien président.

Pour le premier procès de Trump, qui a eu lieu en janvier et février 2020, les démocrates ont fait valoir en vain que la majorité républicaine du Sénat devrait autoriser le témoignage de témoins supplémentaires. Mais maintenant que les démocrates ont la majorité, on ne sait pas s’ils feront pression pour des témoins cette fois-ci, comme le rapporte Marianne Levine de Politico.

Certains démocrates défendent la perspective d’un procès sans témoin en disant que les événements pour lesquels Trump est destitué – il est accusé d’incitation à l’insurrection, blâmé pour avoir poussé une foule de ses partisans à prendre d’assaut le Capitole – se sont déroulés à la vue du public. , et ce témoignage de témoin serait moins utile dans cette situation. Mais des témoins pourraient théoriquement éclairer davantage les motivations et les actions privées du président.

La véritable justification d’un court procès semble double. Premièrement, les démocrates s’attendent à ce que l’acquittement de Trump soit presque certain, et deuxièmement, ils ont d’autres priorités. Le président Joe Biden a des dizaines de candidats dont il a besoin confirmés, et un plan de secours massif en cas de pandémie, espère-t-il, que le Congrès adoptera dans les prochaines semaines. Plus un procès en destitution prend du temps, plus il retardera l’action du Sénat sur ces autres priorités. Et si l’issue du procès est déjà gravée dans la pierre, retarder cette issue ne servira à rien.

Comment fonctionne un procès de destitution au Sénat

Un procès de destitution a les attributs d’une procédure judiciaire – avec des sénateurs servant de «jurés», des responsables de la mise en accusation de la Chambre en tant que procureurs et l’équipe juridique de Trump en tant que défense. Le président du Sénat Pro Tem Patrick Leahy présidera cette fois à la place du juge en chef John Roberts, car Trump n’est plus le président en exercice. Cependant, le procès est au cœur d’une procédure politique que les sénateurs peuvent mener à leur guise.

Le plan de la structure de ce procès a été négocié par Schumer et McConnell, avec la contribution des responsables de la mise en accusation et des avocats de Trump. Bien qu’en théorie, les démocrates auraient pu se lancer seuls dans un plan de procès, s’ils avaient essayé de le faire, McConnell et les républicains auraient pu utiliser des tactiques de retard pour retarder le processus, comme l’a fait Schumer, alors chef de la minorité, pour le premier procès de Trump. Aussi, le but de cet exercice est au moins théoriquement de gagner plus de 17 républicains du Sénat, donc un excès de partisanerie semble contre-productif à cet objectif.

La structure de cet essai sera la suivante:

La question de la constitutionnalité (mardi): Après quatre heures d’argumentation, le Sénat votera pour savoir s’il a la compétence pour tenir le procès d’un ancien président Arguments liminaires de l’Accusation (mercredi – jeudi): Les responsables de la mise en accusation de la Chambre feront valoir leur cause, dans un délai maximum de 16 heures d’argumentation, réparties sur deux jours au maximum. Arguments d’ouverture de la Défense (vendredi et éventuellement dimanche): L’équipe juridique de Trump aura le même temps pour présenter ses arguments préliminaires, et s’ils utilisent tout cela, cela nous mènera tout au long du week-end (le procès prendra une pause après le coucher du soleil vendredi et samedi pour le sabbat). Questions des sénateurs: Les sénateurs auront quatre heures pour poser des questions aux responsables de la mise en accusation ou aux avocats de Trump. La question du témoin: Si les responsables de la mise en accusation de la Chambre demandent à appeler des témoins (on ne sait pas s’ils le feront), le Sénat débattra et votera sur leur proposition.

Après cela, c’est un peu un point d’interrogation. Si le Sénat approuve la convocation de témoins, ce qui se passera ensuite pourrait prendre un certain temps. Dans le cadre de cet accord, les témoins devraient d’abord être déposés et une découverte aurait lieu, et alors seulement les témoins pourraient effectivement témoigner.

Cependant, si aucun témoin n’est appelé, le procès s’acheminera vers sa conclusion. Après avoir décidé si les preuves présentées par chaque partie devraient être admises comme preuves (ce qui n’a techniquement aucun impact), elles passeront aux plaidoiries finales et au vote sur un verdict.

Ce que les démocrates de la Chambre et les avocats de Trump argumenteront

L’accusation (les responsables de la mise en accusation de la Chambre, dirigés par le représentant Jamie Raskin du Maryland) et la défense (les avocats de Trump, dirigés par Bruce Castor et David Schoen) auront l’occasion de faire de longues présentations d’ouverture, et ils ont présenté leurs arguments dans des documents. soumis la semaine dernière.

L’argument des démocrates est que Trump porte la responsabilité d’inciter au chaos du 6 janvier, pour plusieurs raisons:

Il a passé des mois à mentir et à affirmer sans preuve qu’il était le véritable vainqueur de l’élection, notamment en faisant pression sur divers responsables (du secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger au vice-président Mike Pence) pour qu’ils abusent de leurs pouvoirs pour annuler la victoire de Biden et l’aider à rester au pouvoir. .

Puis, le 6 janvier plus précisément, il s’est adressé directement à la foule dont de nombreux émeutiers faisaient partie et les a incités à «se battre comme un enfer».

Alors que le Capitole était pris d’assaut, Trump condamnait Pence pour avoir refusé d’essayer d’empêcher le Congrès de compter les votes électoraux dans les États gagnés par Biden. Puis il a mis du temps à agir pour contenir la foule et condamner ses membres.

Ensuite, après avoir fait valoir que Trump porte la responsabilité, les démocrates de la Chambre expliquent pourquoi cette infraction est si grave qu’elle mérite d’être mise en accusation – ils disent qu’elle a violé le serment d’office de Trump, était une attaque contre le processus démocratique, a mis le Congrès en péril et même miné la sécurité nationale.

«L’effort du président Trump pour étendre son emprise sur le pouvoir en fomentant la violence contre le Congrès était une violation profonde du serment qu’il a prêté», écrivent les responsables de la mise en accusation.

Les avocats de Trump, quant à eux, affirment qu’il n’est pas responsable des actions de la foule. Ils affirment qu’il ne leur a pas dit de prendre d’assaut le bâtiment du Capitole, et rien ne prouve qu’il avait ce résultat spécifique à l’esprit. Quant à sa campagne plus large de mensonges affirmant qu’il était le vainqueur légitime, eh bien, l’équipe de Trump dit que c’était juste lui qui exerçait son «droit du premier amendement» pour «exprimer sa conviction que les résultats des élections étaient suspects».

Au-delà du débat sur les actions de Trump, il y a un débat séparé sur la question de savoir si un procès en destitution pour un ancien président est même constitutionnel. Les avocats de Trump soutiendront que ce n’est pas le cas.

Il n’y a pas de réponse claire à ce sujet dans la Constitution. Le Sénat a décidé qu’il pouvait tenir un procès pour destitution d’un ancien secrétaire du Cabinet en 1876, mais cet avis n’a pas été unanime. Certains soutiennent qu’un ancien président serait un simple citoyen et que la destitution n’est pas destinée aux particuliers. Mais d’autres soulignent que la sanction de l’exclusion d’un futur mandat est tout à fait pertinente pour les anciens titulaires de charge.

Indépendamment des mérites de l’argument, il est rapidement devenu extrêmement populaire parmi les sénateurs républicains pour des raisons politiques. Après tout, si le procès est inconstitutionnel, cela leur évite d’avoir à défendre la conduite de Trump. La semaine dernière, 45 des 50 républicains du Sénat ont voté pour la procédure indiquant qu’ils avaient au moins une certaine sympathie pour cet argument – ce qui rend certainement la condamnation de Trump peu probable. Ce sujet sera le premier ordre du jour du procès du Sénat mardi.