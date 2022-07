À quoi s’attendre des quarts de finale de l’Euro 2022

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – L’Euro 2022 a déjà battu le record du Championnat d’Europe féminin le plus fréquenté de tous les temps et la fin commerciale du tournoi est encore à venir puisque les quarts de finale commencent mercredi.

AFP Sport se penche sur ce qu’il faut surveiller dans les huit derniers.

Angleterre contre Espagne (mercredi 19h00 GMT)

L’affrontement à succès des quarts de finale est le premier alors que l’Angleterre, pays hôte, vise à faire partie des quatre derniers pour le quatrième tournoi majeur consécutif.

Les Lionnes ont surfé sur la vague du soutien à domicile pour entrer dans les quarts en marquant 14 buts sans réplique en phase de groupes.

Cela comprenait un record de 8-0 contre la Norvège à Brighton et ils sont de retour à l’Amex pour un test très différent mercredi.

L’Espagne avait été favorite avant le tournoi jusqu’à ce qu’elle perde la gagnante en titre du Ballon d’Or Alexia Putellas et la meilleure buteuse de tous les temps Jennifer Hermoso sur blessure.

Leur présence a été manquée car La Roja n’a pas réussi à faire en sorte que sa domination du ballon compte dans le score lors d’une défaite 2-0 contre l’Allemagne et d’une victoire 1-0 contre le Danemark, grâce à la tête de Marta Cardona à la 90e minute.

Cependant, l’Angleterre est confrontée à un dilemme quant à savoir si elle doit poursuivre son offensive du pied avant ou s’asseoir et absorber la pression espagnole comme l’a fait l’Allemagne avec beaucoup d’effet.

Les hôtes pourraient également manquer leur manager. Sara Wiegman n’était pas présente pour la victoire 5-0 contre l’Irlande du Nord après avoir été testée positive pour Covid et fait face à une course contre la montre pour être testée négative.

“Je pense que ce sera le match le plus difficile de l’Euro étant donné le niveau auquel l’Angleterre joue – et qu’ils sont le pays hôte, leurs fans sont derrière eux – mais c’est quelque chose qui nous motive”, a déclaré l’entraîneur espagnol Jorge Vilda. “Nous aimons les défis.”

Allemagne contre Autriche (jeudi, 19h00 GMT)

L’Allemagne a catégoriquement rejeté toute idée qu’elle n’était pas en lice pour un neuvième titre à l’Euro en direction de l’Angleterre en facilitant ce qui semblait être le groupe de la mort contre l’Espagne, le Danemark et la Finlande avec un record de 100 %.

L’énergie de l’équipe de Martina Voss-Tecklenburg était trop forte pour leurs adversaires en phase de groupes et ils ont également fait preuve de flexibilité pour faire le travail de différentes manières.

Le Danemark et la Finlande ont été époustouflés alors que Die Nationalelf en marquait sept sans réplique. Entre-temps, ils ont battu l’Espagne malgré seulement 34 possessions avec une démonstration défensive acharnée, alliée à prendre leurs chances quand ils sont venus.

L’Autriche a été demi-finaliste surprise à l’Euro il y a cinq ans et a de nouveau bouleversé les chances en battant la Norvège pour prendre la deuxième place derrière l’Angleterre dans le groupe A.

Ils ont également poussé les Lionnes de près lors d’une défaite 1-0 lors du match d’ouverture et ne seront pas des jeux d’enfant, même si l’Allemagne sera confiante d’atteindre une première demi-finale de tournoi majeur depuis 2015.

“Nous sommes un petit favori pour gagner”, a déclaré Voss-Tecklenburg. “Mais nous devons remplir cela.”

Suède contre Belgique (vendredi, 19h00 GMT)

Après un démarrage lent, la Suède a passé à la vitesse supérieure avec une raclée 5-0 contre le Portugal dimanche qui a assuré la première place du groupe C et sur le papier un chemin beaucoup plus facile vers la demi-finale.

Les médaillées d’argent olympiques sont les grandes favorites de la Belgique, qui a atteint les huitièmes de finale d’un tournoi féminin pour la première fois.

Cependant, les Belges sont une équipe qui s’améliore rapidement sous Ives Serneels, comme ils l’ont montré en dirigeant la France de près et en battant l’Italie en phase de groupes.

France contre Pays-Bas (samedi, 19h00 GMT)

Tout va bien dans le camp français pour l’instant puisqu’ils ont posé un jalon lors de leur match d’ouverture en inscrivant cinq buts en première mi-temps contre l’Italie. Une victoire plus mince 2-1 contre la Belgique et un match nul 1-1 contre l’Islande ont suivi, mais on a le sentiment que l’équipe de Corinne Diacre n’a pas encore été vraiment testée.

Ce défi devrait intervenir samedi contre les titulaires, qui pourront accueillir de nouveau l’attaquante vedette Vivianne Miedema après avoir raté deux matchs en raison d’un coronavirus.

Les Bleues, en revanche, seront privées de leur source de buts la plus fiable après que Marie-Antoinette Katoto ait subi une déchirure du ligament croisé antérieur contre la Belgique.

La France n’a jamais dépassé les huit derniers lors d’un Euro féminin et Diacre subit une pression intense pour au moins offrir une demi-finale après avoir été controversée en tant qu’entraîneur malgré un affrontement avec son équipe lors d’une Coupe du monde à domicile il y a trois ans.

La défense du titre des Néerlandais a été difficile. En plus de perdre Miedema pour des victoires contre le Portugal et la Suisse, le capitaine Sari van Veenendaal est absent du tournoi avec une blessure à l’épaule et un autre cas de Covid-19 pour Jackie Groenen a obligé Mark Parsons à bricoler une équipe.

Mais Parsons est optimiste, la France aura peur de son côté.

“La France est un adversaire de premier plan, mais nous aussi”, a déclaré Parsons. «Ils ne voudront pas nous jouer. Nous voyons une opportunité.