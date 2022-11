À quoi s’attendre des propositions budgétaires du Royaume-Uni aujourd’hui

Moins d’aide sur les factures d’énergie. Mme Truss voulait limiter le coût que tous les gens paient pour chaque unité d’énergie pendant deux ans. Cela promettait d’être très coûteux pour le gouvernement, s’apparentant à un chèque en blanc dont l’importance dépendrait de l’évolution des prix mondiaux du carburant. Le plan de Mme Truss est ramené à six mois, mais la question est de savoir ce qui se passe après cela. M. Hunt a promis une aide ciblée pour les personnes vulnérables mais combien de Britanniques en bénéficieront et à quel prix devrait être annoncé jeudi.

Les impôts augmentent pour tous. M. Hunt a suggéré dimanche que presque tout le monde paierait plus d’impôts. Une façon d’y parvenir, sans avoir à augmenter formellement les taux d’imposition, serait de geler le seuil auquel les gens commencent à payer l’impôt sur le revenu (ou de passer à une tranche supérieure), et de ne pas l’augmenter pour suivre l’inflation. Avec une inflation à deux chiffres, le rendement fiscal augmenterait dans les prochaines années, affectant des millions de Britanniques.

Presser les riches. Mme Truss voulait alléger le fardeau des plus hauts revenus en supprimant le taux supérieur de 45% pour les revenus supérieurs à 150 000 £ par an, soit plus de 178 000 $. Cette idée a provoqué une opposition féroce et a déjà été supprimée, la question est donc maintenant de savoir si M. Hunt ira plus loin. Il pourrait abaisser le niveau auquel le taux de 45 % entre en jeu, peut-être à 125 000 £. Ou il pourrait garder le même seuil mais augmenter le taux maximal à 50 %.

Des réductions de dépenses. Les programmes de dépenses publiques sont voués à être maîtrisés, la question est donc : de combien et lesquels ? Toute réduction des soins de santé, par exemple, serait particulièrement impopulaire après une pandémie au cours de laquelle les agents de santé surchargés ont été salués comme des héros. Et le gouvernement sera sensible aux suggestions selon lesquelles il revient aux politiques d’austérité restrictives qui ont été mises en place après 2010 à la suite du krach financier. L’un des problèmes est de savoir quand les restrictions de dépenses entreraient en vigueur. Une possibilité est que la plus grande part de la douleur soit retardée de deux ans – commodément après les prochaines élections générales – bien qu’il ne soit pas clair si ce plan rassurerait les marchés financiers.