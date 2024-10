À quoi s’attendre des prochaines annonces d’Apple sur Mac et iPad

Apple s’apprête à dévoiler ses dernières mises à jour pour Mac et iPad en octobre, avec de nouveaux processeurs M4 et les débuts très attendus d’Apple Intelligence, une suite d’outils basés sur l’IA. Les points forts attendus incluent un Mac Mini repensé, des mises à jour du MacBook Pro et de l’iPad Mini, ainsi que des mises à niveau USB-C potentielles pour les accessoires Apple.

Ce mois-ci, les passionnés d’Apple peuvent s’attendre à une nouvelle vague de mises à jour et de nouveaux appareils. Après la sortie de la gamme iPhone 16 et des dernières Apple Watches, Apple se concentre désormais sur la mise à jour de ses offres Mac et iPad. Les principaux points forts devraient inclure des processeurs mis à niveau, des refontes potentielles des appareils et le lancement tant attendu d’Apple Intelligence, une suite d’outils basés sur l’IA visant à améliorer les fonctionnalités des appareils.

Lancement d’Apple Intelligence

Apple Intelligence, une nouvelle suite de fonctionnalités intégrant des capacités d’IA sur les appareils Apple, devrait faire ses débuts en octobre. Initialement disponible sur certains modèles d’iPhone, iPad et Mac, il comprendra des outils de réécriture, de relecture et de synthèse de texte. Entre autres fonctionnalités, un Siri repensé, des services de transcription en direct et des options d’édition d’images améliorées similaires à Magic Eraser de Google sont attendus. Le nouvel outil d’art génératif d’Apple, Image Playground, et Visual Intelligence pour la recherche d’images devraient être déployés progressivement au cours de l’année. Initialement présentées lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024 d’Apple, ces fonctionnalités ont été disponibles pour être testées via les versions bêta des développeurs. Les outils seront accessibles aux utilisateurs d’iPhone 15 Pro, d’iPhone 16 et d’iPad et Mac plus récents équipés de processeurs M1 ou version ultérieure.

Mises à niveau du MacBook Pro

La gamme MacBook Pro, dont la dernière mise à jour remonte à octobre 2023, devrait recevoir des mises à niveau de processeur avec les nouvelles puces M4. Bien qu’il soit peu probable que des changements majeurs dans la conception soient apportés aux modèles standard de 14 et 16 pouces, Apple aurait prévu une mise à jour pour le modèle d’entrée de gamme de 14 pouces. Cette version pourrait comporter une puce M4, 16 Go de RAM et un port Thunderbolt supplémentaire, ce qui en ferait potentiellement une option plus attrayante pour les professionnels. Il y a également des spéculations sur une nouvelle variante de couleur « noir sidéral » pour le Pro 14 pouces.

Refonte pour le Mac Mini

Le Mac Mini, le plus petit ordinateur de bureau d’Apple, pourrait connaître une refonte importante, des rumeurs faisant état d’un modèle plus compact ressemblant à une Apple TV. Cette nouvelle version devrait embarquer les puces M4 et M4 Pro, mais risque de perdre ses ports USB-A. Il s’agirait de la première refonte majeure de la conception de la Mini en 14 ans, reflétant l’accent mis par Apple sur un matériel compact et rationalisé.

Mises à jour de l’iMac et des accessoires

L’iMac, qui a reçu sa dernière refonte majeure en 2021, bénéficiera probablement d’une mise à niveau de la puce M4. Il y a des spéculations selon lesquelles Apple pourrait également lancer des versions mises à jour de ses accessoires Magic – la Magic Mouse, le Magic Trackpad et le Magic Keyboard – avec une connectivité USB-C. De tels changements aligneraient la gamme d’accessoires d’Apple sur les exigences de l’UE en matière de ports de chargement universels.

Une mise à jour attendue pour l’iPad Mini

L’iPad Mini, qui n’a pas été mis à jour depuis 2021, pourrait enfin bénéficier d’un rafraîchissement. Utilisant actuellement le processeur A15 Bionic, l’appareil pourrait être mis à niveau vers une puce de la série M. Le modèle exact reste flou, avec des options allant du M2 au M4. Il existe également des rapports faisant état d’un nouvel iPad d’entrée de gamme de 10,9 pouces qui pourrait figurer dans les prochaines annonces d’Apple, bien que certaines sources suggèrent que cette mise à jour pourrait ne pas arriver avant le début de l’année prochaine.

Autres mises à jour potentielles

Bien que les puces M4 d’Apple devraient figurer dans la nouvelle gamme d’appareils, il n’est pas certain que les versions hautes performances M4 Max ou M4 Ultra apparaîtront ce mois-ci. Le Mac Studio et le Mac Pro, tous deux équipés de puces M2, doivent être mis à niveau, mais la préférence historique d’Apple pour des versions échelonnées peut retarder ces mises à jour.