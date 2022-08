Apple a annoncé qu’il organisera son prochain événement spécial le mercredi 7 septembre, où la société Cupertino devrait faire ses plus grandes annonces de l’année jusqu’à présent. Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre de l’événement spécial “Far out” d’Apple :

iPhone 14

La gamme d’iPhone 14 devrait comprendre quatre nouveaux modèles, dont deux modèles “Pro” standard et deux haut de gamme. Pour l’iPhone 14 standard, la rumeur veut qu’Apple présente un nouvel iPhone 14 Max plus grand qui offrira aux utilisateurs le même écran de 6,7 pouces que celui de l’iPhone 13 Pro Max de génération actuelle, sans le prix «Pro» plus élevé.

L’iPhone 14 Max, plus grand, remplacera l’iPhone 13 mini de 5,4 pouces de la génération actuelle dans la gamme d’iPhoneavec Apple qui devrait interrompre le «mini» cette année en raison d’un manque d’intérêt et de faibles performances de vente des modèles précédents de 5,4 pouces, Apple selon la rumeur de continuer à proposer un iPhone 14 de 6,1 pouces qui correspond à la taille de l’écran du iPhone 13 standard de la génération actuelle et iPhone 12 de la génération précédente.

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, les deux modèles standard d’iPhone 14 ne devraient pas offrir de nouvelles améliorations majeures, les appareils étant susceptibles de suivre un design très similaire à leurs prédécesseurs, avec une encoche en haut de leur écran, une gamme d’options de couleur , une vitesse et des performances améliorées et des mises à jour incrémentielles globales. En interne, Apple devrait garder l’iPhone 14 exécutant la puce A15 trouvée dans l’iPhone 13 de génération actuelle, contrairement à la gamme iPhone 14 Pro, qui exécutera de nouvelles puces A16, suggèrent les rapports.

iPhone 14 Pro

Cette année, Apple devrait repenser l’encoche – l’espace rectangulaire en haut de l’écran de l’iPhone où se trouvent le Face ID et le système de caméra frontale – et remplacez le design actuel par nouvelles découpes d’affichage en forme de pilule et circulairesoffrant des écrans légèrement plus grands que les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max de génération actuelle – les deux nouveaux modèles remplaceront.

En plus des nouvelles découpes d’affichage, Selon les rumeurs, Apple augmenterait la taille de la bosse de l’appareil photo à l’arrière des appareils, probablement en raison d’un nouveau capteur d’appareil photo de 48 mégapixelsmarquant la première mise à niveau mégapixel sur un iPhone depuis l’iPhone 6s, sorti en 2015, offrant un enregistrement vidéo 8K et une qualité d’image améliorée.

Pour la première fois, Apple devrait lancer un affichage permanent avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui, similaire à l’Apple Watch Series 5 et versions ultérieures, offrira aux utilisateurs des informations consultables à l’écran tout le temps tout en l’écran reste à une luminosité et une fréquence d’images faibles. L’appareil assombrit l’affichage lorsque l’écran est verrouillé, montrant aux utilisateurs leurs widgets iOS 16 Lock Screen tels que la météo, les calendriers, les actions, les activités et d’autres données sans que l’utilisateur ait à réveiller son iPhone.

Apple devrait introduire une nouvelle puce A16 pour la série iPhone 14 Pro, qui comprendra des tailles d’écran iPhone 14 Pro 6,1 pouces et iPhone 14 Pro Max 6,7 pouces comme la série “Pro” de génération actuelle, avec les modèles qui devraient être proposés en quatre finitions de couleurs, y compris Graphite, Gold, Silver et une nouvelle couleur Purple.

Le prix de la série iPhone 14 Pro n’est pas encore confirmé, bien que des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait augmenter le prix de la nouvelle série “Pro” en raison de l’inflation et de l’utilisation de nouvelles technologies dans les deux appareils.

Apple Watch Série 8

La mise à niveau annuelle de l’Apple Watch d’Apple est à l’horizon, et cette année, Apple devrait élargir la gamme plus que jamais avec trois nouveaux modèles. Comme l’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8 suivra probablement un design très similaire à ses prédécesseurs, bien que le portable ait été répandu pour offrir un écran légèrement plus grand par rapport à l’Apple Watch Series 7 qu’il remplacera.

En termes de performances, le portable comportera probablement une puce S8 qui aura les mêmes spécifications que la S7, n’offrant aucune amélioration notable de la vitesse ou de l’efficacité, Apple devrait retenir d’autres améliorations majeures pour la “Apple Watch Series 9” de l’année prochaine. .”

Apple Watch SE 2

Apple devrait annoncer une Apple Watch SE de deuxième génération cette année, marquant la première mise à jour de la gamme Apple Watch SE depuis la sortie du premier modèle de la série en 2020.

La série “SE” est considérée comme l’Apple Watch d’entrée de gamme d’Apple et restera probablement dans cette position avec la sortie de la deuxième génération, sans savoir actuellement quelles nouvelles fonctionnalités le portable offrira. Il est probable que l’Apple Watch SE 2 proposera des mises à jour incrémentielles, la mise à niveau de cette année étant probablement la seule mise à niveau que la série “SE” Apple Watch verra jusqu’en 2024.

Le lancement de l’Apple Watch SE 2 devrait voir Apple abandonner enfin l’Apple Watch Series 3 vieillissante.

Apple Watch Pro

Nouveau cette année, Apple devrait introduire un modèle Apple Watch robuste baptisé “Apple Watch Pro”, doté d’un matériel renforcé pour résister à une utilisation dans des environnements sportifs extrêmes où le portable est susceptible d’être heurté, heurté et laissé tomber.

On dit depuis longtemps que l’Apple Watch “ Pro ” offre un écran plus grand et plus résistant aux chocs, un suivi amélioré de la randonnée et de la natation, une durée de vie de la batterie plus longue et un boîtier plus lourd et robuste fabriqué à partir d’un matériau métallique de qualité supérieure, probablement du titane, remplaçant probablement le La série Apple Watch ‘Edition’ qui était auparavant l’Apple Watch la plus premium disponible.

Il est entendu que les nouveaux modèles Apple Watch Pro seront plus grands que les tailles 41 mm et 45 mm de la génération actuelle d’Apple Watch Series 7, offrant aux utilisateurs une durée de vie de la batterie améliorée, une durabilité accrue et de nouveaux capteurs de température pour offrir une mesure approximative de la température corporelle.

Selon les rumeurs, la nouvelle Apple Watch Pro haut de gamme coûterait plus de 900 $, autour du prix de départ d’un iPhone 13 Pro.

iOS16

Apple a prévisualisé iOS 16 en juinle logiciel devant être rendu public avant le lancement en magasin de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro.

Les modifications apportées à l’écran de verrouillage de l’iPhone sont sans doute la mise à jour la plus importante d’iOS 16, apportant de nouvelles options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs, d’ajouter des widgets à leur écran de verrouillage pour obtenir des informations en un coup d’œil, tels que les événements de calendrier à venir, la météo et les niveaux de batterie, les notifications déplacées, etc.

La nouvelle mise à jour pour iPhone inclut la possibilité de rappeler et de modifier les iMessages envoyés, de programmer des e-mails, de collaborer via des messages, des options de mise au point améliorées, du texte en direct pour la vidéo, un routage à arrêts multiples dans Maps, Apple Pay Later pour les utilisateurs aux États-Unis, une maison reconstruite app, de nouveaux outils d’accessibilité, et plus encore.

En savoir plus sur iOS 16 ici.

Suite

Avec la sortie d’iOS 16, Apple devrait également déployer watchOS 9avec un tout nouveau look pour Siri, des bannières de notification, des améliorations du suivi du sommeil, quatre nouveaux visages Apple Watch, et plus encore, ainsi que de nouveaux accessoires pour iPhone et Apple Watch, y compris de nouveaux étuis de protection pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro, et de nouveaux bracelets et bracelets pour les trois nouvelles montres Apple de cette année.

