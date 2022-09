À quoi s’attendre de l’événement iPhone 14 d’Apple

Le plus grand événement Apple de l’année est enfin arrivé. Intitulé «Far Out» et se déroulant sur le campus d’Apple Park, il commence à 10 h 00 PT pour les participants en personne et ceux qui regardent en direct sur le site Web d’Apple et la chaîne YouTube.

Voici à quoi s’attendre.

iPhone 14

Il s’agit du principal événement d’automne d’Apple et, selon la tradition, tout tourne autour des nouveaux iPhones. Apple dévoilera quatre nouveaux iPhone 14 – l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et les nouveaux iPhone 14 Plus et iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Le passage à un téléphone de taille Plus plus abordable se fait au détriment de l’iPhone mini, qui est supprimé en raison de ventes décevantes.

Les rumeurs les plus solides indiquent que le duo Pro a les mises à jour les plus importantes. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max bénéficieront d’une nouvelle double découpe pour les caméras selfie et FaceID, qui seront regroupées dans le logiciel en un seul long encoche en forme de pilule, qui s’adaptera aux indicateurs de confidentialité du microphone et de la caméra entre les découpes physiques. La caméra grand angle principale aura un nouveau capteur plus grand de 48MP qui permettra l’enregistrement vidéo 8K. L’appareil photo ultra-large obtiendra un capteur plus grand pour de meilleures prises de vue en basse lumière et l’appareil photo selfie bénéficiera enfin d’une mise au point automatique et probablement d’améliorations de l’imageur. Les rumeurs suggèrent qu’Apple montrera enfin un Affichage permanent pour l’iPhone. Enfin, les modèles d’iPhone 14 Pro recevront le nouveau chipset A16.

Les modèles non Pro conserveront le A15 bionique puce de l’année dernière et héritera probablement de la caméra large de l’iPhone 13 Pro – un capteur plus grand avec un objectif plus lumineux. Certaines rumeurs suggèrent que les modèles non Pro obtiendront la caméra ultra-large améliorée, mais les rapports sont incertains quant à l’AF potentiel sur la caméra selfie.

Les nouveaux iPhones conserveront le Port Lightning pour une autre année, mais pourrait voir les vitesses de charge augmenter à 30W.

Les modèles Pro verront probablement un hausse des prix100 $ aux États-Unis et probablement beaucoup plus en Europe.

Tous les modèles d’iPhone 14 pourraient comporter un nouveau connectivité satellite support, qu’Apple a tenté de dévoiler l’année dernière mais n’a pas pu finaliser. Cela pourrait être lié au slogan “Far Out” de l’événement. La société satellite Globalstar a été associée à la fourniture de connectivité pour Apple. Considérez la fonctionnalité comme un dernier recours lorsque tous les autres moyens de communication sont perdus, elle contiendra suffisamment de bande passante pour un appel ou un SMS et rien de plus.

Regarder la série 8, regarder Pro, regarder SE

La prochaine annonce, prioritairement, sera la Apple Watch Série 8bien qu’il soit concevable qu’Apple mène avec lui.

Attendez-vous à voir la nouvelle Watch Series 8 emballer plus rapidement Puce S8. Bien qu’il soit peu probable que nous verrons une surveillance de la pression artérielle, nous verrons probablement un nouveau moniteur de température qui alertera le porteur d’une éventuelle fièvre et pourra aider au suivi de la fertilité.







Rendu Apple Watch Series 8 (Mac 9to5)

Apple innovera sur un nouvel appareil professionnel – le Regarder Pro. Il apportera un plus grand boîtier de 47 mm – par rapport aux tailles 41 mm et 45 mm des smartwatches actuelles d’Apple. Les rumeurs suggèrent que le Pro pourrait avoir un écran plat et inclura une qualité de construction supérieure – éventuellement un écran saphir et un boîtier en titane. Attendez-vous à ce que l’Apple Watch Pro soit dans la fourchette de prix de 900 $ à 1 000 $.















Rendus basés sur Apple Watch Pro CAD

Enfin, il y a le nouveau Regarder SE. Il devrait conserver la taille d’affichage de la Watch SE actuelle, ce qui signifie que la puce S8 sera la plus grande amélioration.

AirPods Pro 2 et iOS 16

Les AirPods Pro de trois ans obtiennent un remplacement. La nouveaux AirPod Pro sera le premier à soutenir Codec audio sans perte d’Apple (ALAC)ce qui pourrait être lié à une prise en charge Bluetooth améliorée.

Les AirPods Pro peuvent présenter une nouvelle conception sans tige avec des bouts d’ailes intégrés, similaires au Beats Fit Pro.

Apple devrait avoir terminé le travail sur iOS16 et devrait lancer la mise à jour une semaine après l’événement iPhone 14. Parmi ses principales fonctionnalités figurent le nouvel écran de verrouillage personnalisable, les notifications placées en bas, de nouveaux profils pour différents scénarios et la possibilité de modifier et d’annuler l’envoi dans les messages.