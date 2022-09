À quoi s’attendre de l’événement de surface d’octobre 2022 de Microsoft

Microsoft dévoile généralement la plupart de ses nouveaux produits Surface en septembre ou octobre, et il ne semble pas que ce sera différent cette année.

La société a confirmé qu’elle organisera « l’événement Microsoft Fall 2022 » le 12 octobre, avec des plans pour « parler d’appareils », suggérant que Surface sera à l’ordre du jour.

Un seul appareil Surface a été lancé jusqu’à présent cette année – le Laptop Go 2 – ce qui signifie que de nombreux autres pourraient être lancés lors de l’événement.

Mais si l’on en croit les dernières fuites, seuls trois nouveaux produits seront en réalité annoncés. Microsoft peut encore créer une surprise ou deux, mais c’est tout ce à quoi nous nous attendons dans l’état actuel des choses.

SurfacePro 9

La Surface Pro 8 de l’année dernière était une version majeure pour Microsoft, aidant à la rétablir comme le meilleur 2-en-1 que vous puissiez acheter grâce à plusieurs mises à niveau clés. Rien d’aussi important n’est attendu sur le Pro 9, mais il y a encore des rumeurs de changements qui méritent d’être évoqués.

Le plus remarquable est une fusion avec la Surface Pro X, qui apporterait pour la première fois ARM et 5G à l’appareil. De nouveaux modèles Intel et 4G devraient toujours être disponibles, mais cela a du sens compte tenu de la similitude des deux produits.

La Surface Pro X de 2019 ressemble beaucoup à la Pro 8 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il sera également censé être disponible en deux nouvelles couleurs, Forest et Sapphire rejoignant les Platinum et Graphite existants. Mais Microsoft peut abandonner la version d’entrée de gamme avec un SSD de 128 Go, ce qui pourrait entraîner une augmentation du prix de départ. Et le Type Cover sera probablement toujours vendu séparément.

Ordinateur portable Surface 5

La gamme Surface Laptop doit être mise à jour, compte tenu du modèle de quatrième génération lancé en avril 2021. Bien qu’aucun changement de conception ne soit prévu, le Laptop 5 semble être une mise à niveau importante.

Sur les modèles 13,5 pouces et 15 pouces, recherchez un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela mettra l’appareil en conformité avec Surface Pro et Surface Laptop Studio, et il devrait pouvoir s’ajuster automatiquement (contribuant à préserver la durée de vie de la batterie) via la fonction de taux de rafraîchissement dynamique (DRR) de Windows 11.

L’affichage et les logiciels font partie des mises à niveau attendues du Surface Laptop 5 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Comme le Surface Pro 9, vous pouvez également vous attendre à un passage au 12 d’Intele-gen processeurs – probablement de la série U conçus pour les ordinateurs portables fins et légers. Mais il y a des suggestions selon lesquelles l’option pour les processeurs AMD sera abandonnée, ce qui pourrait entraîner une augmentation du prix de départ.

D’autres mises à niveau supposées incluent une webcam 1080p (contre 720p sur l’ordinateur portable 4) et l’exécution de Windows 11 prêt à l’emploi, bien que ce dernier ne soit pas considéré comme une mise à niveau par tout le monde.

SurfaceStudio 3

Cela fait quatre longues années que Microsoft a dévoilé le Surface Studio 2, mais il semble qu’un successeur soit enfin en route.

Le PC tout-en-un de Microsoft est maintenant très obsolète, alors attendez-vous à tout le moins à des processeurs mis à niveau – probablement du 12 d’Intele-gamme gen. Cependant, la société peut poursuivre sa tradition consistant à installer des processeurs mobiles dans son ordinateur de bureau.

Avec le Studio 2 doté d’un Nvidia RTX 980M et de seulement 4 Go de DDR5, les deux devraient être en ligne pour une grande mise à niveau. Cependant, il n’est pas clair si Microsoft prévoit des mises à niveau de conception ou des modifications de l’écran 28 pouces, 3: 2.

Le prix doit également être pris en compte – la plupart des gens ne seront pas prêts à payer au moins 3 499 $.

Ce à quoi on ne s’attend pas

Cependant, si vous attendez une nouvelle version d’un autre produit Surface, vous serez probablement déçu. Dans l’état actuel des choses, ce sont les trois seuls que nous attendons.

Cela signifie que nous ne verrons pas le Surface Duo 3, bien que Microsoft pense y travailler avant une version 2023. L’année prochaine, c’est également lorsque le Surface Go 4, le Surface Laptop Studio 2 et le Surface Laptop Go 3 sont attendus – cela pourrait être une autre année exceptionnelle pour le matériel Surface.

Il n’y aura probablement pas de nouveau Surface Duo avant 2023 Dominik Tomaszewski / Fonderie

De plus, il n’y a pas de mot sur les mises à jour des produits audio personnels de Microsoft, à savoir les Surface Earbuds et Surface Headphones 2 à partir de 2020. Il y a une petite chance que nous en voyions un ou les deux lors de l’événement d’octobre, mais cela semble peu probable.

