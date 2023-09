Prêt à découvrir tous les nouveaux produits Apple ? Apple annoncera sa prochaine génération de produits mobiles la semaine prochaine Événement Wonderlust. Nous saurons tout sur le nouveau iPhone15 sur Septembre 12ème . Nous en apprendrons également davantage sur son accessoire compagnon, l’Apple Watch, qui reste le montre intelligente la plus vendue parmi les masses mobiles.

Comment préparer votre iPhone ou iPad avant de le vendre

Que nous réserve le portable cette année ? Selon plusieurs rapports de l’Apple le plus fiable le fuyard, Mark Gurman à Bloomberg, nous rencontrerons l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra de deuxième génération lors de l’événement iPhone de cette année. Mais le modèle auquel il convient de prêter une attention particulière est l’Ultra, qui devrait s’inspirer de manière significative du design de la première génération. Nous pourrions également envisager des améliorations des capteurs sur les deux modèles de montres. Si vous attendiez une mise à niveau, cette année ce sera peut-être le cas.

À quoi s’attendre de l’Apple Watch Series 9

Apple présentera probablement l’Apple Watch de 9e génération lors de son Événement Wonderlust. La société a mis en place un calendrier de mise à jour annuel depuis le lancement de la Watch Series 3 en 2017. Nous prévoyons que la Series 9 coûtera à peu près le même prix que ses prédécesseurs, à partir de 400 $.

L’Apple Watch Series 9 n’a pas autant circulé dans les rumeurs que l’iPhone 15, mais il y a encore des rumeurs . À savoir, le successeur de cette année sera une mise à niveau tiède par rapport à la série 8. Aucune modification de conception n’est prévue pour l’Apple Watch : pourquoi réparer ce qui n’est pas cassé ? Attendez-vous à plus d’un améliorez l’intérieur, avec les améliorations les plus importantes à venir 2024.

La série 9 pourrait être le début de la puce S9 d’Apple, qui serait la première amélioration majeure de la puce depuis 2020. Série 6. Il y avait un rumeur que la série 9 s’inspirerait fortement du processeur de son équivalent iPhone, le Bionic A15. Mais tout ce que cela pourrait signifier, c’est que ce modèle particulier de puce S9 sera plus efficace que ses prédécesseurs. .

Ce nouveau processeur S9 pourrait activer certains des capteurs améliorés de l’Apple Watch Series 9. En particulier, il pourrait y avoir un nouveau capteur de fréquence cardiaque optique qui suit avec plus de précision (quoi d’autre ?) la vitesse à laquelle votre cœur bat pendant une séance d’entraînement ou une situation stressante. Ce processeur peut également être ce qui aide à faire décoller les widgets lorsqu’ils arrivent sur MontreOS 10.

L’Apple Watch Ultra 2 est plus excitante

La Watch Ultra est le portable le plus en vogue et le plus en vogue du camp d’Apple depuis ses débuts l’année dernière. La taille de l’écran de l’Ultra de deuxième génération pourrait augmenter de 1,9 pouces à 2,1 pouces grâce à l’amincissement des cadres – c’est ce que Samsung vient de faire avec son Montre Galaxy 6et même ce petit peu d’affichage supplémentaire a amélioré l’expérience utilisateur globale.

Ne vous attendez pas encore à un écran microLED sur l’Apple Watch : selon Source de fabrication sud-coréennes, c’est dans au moins deux générations . Néanmoins, l’Apple Watch Ultra de nouvelle génération sera plus légère que son prédécesseur et inclura le bouton d’action latéral.

Nous n’avons pas encore appris si l’Apple Watch disposera d’une connectivité 5G. Les montres intelligentes des écosystèmes Apple et Android reposent toujours sur la connectivité 4G/LTE, car elle sollicite moins la batterie, et les appareils portables sont généralement un accessoire secondaire du téléphone. Mais nous savons qu’Apple ajoute une connectivité ultra-large bande à l’ensemble de sa gamme de produits mobiles. En particulier, la puce U2 de l’Apple Watch Ultra facilitera probablement des données de localisation plus précises pour l’application Find My.

De nouvelles tailles pour l’Apple Watch ?

Probablement pas. Bloomberg nous dit que la série 9 continuera à mesurer 41 mm et 45 mm, l’Ultra restant la plus grande montre intelligente avec 49 mm. Pour être plus respectueux de l’environnement, on pourrait aussi voir Apple Herald Des étuis imprimés en 3D pour la série 9.

Y aura-t-il une Apple Watch SE ?

Probablement pas. L’Apple Watch SE n’est pas mise à jour chaque année. Jusqu’à présent, nous avons eu une nouvelle mise à jour tous les deux ans. Et comme le SE de l’année dernière a eu une reprise, nous ne devrions rien attendre de nouveau avant au moins 2024.