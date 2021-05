À quoi s’attendre de l’apparence SNL d’Elon Musk

En avance sur la comédie américaine de fin de soirée de cette semaine Samedi soir en direct (SNL), qui sera organisée par SpaceX et le PDG de Tesla, Elon Musk, l’émission NBC a partagé une photo de l’entrepreneur avec Miley Cyrus et le Kid Laroi sur son compte Twitter officiel. Quatre heures plus tard, Musk a également tweeté la même photo sur son compte, sauf qu’il y avait une apparition d’invité sur la photo. L’image a été modifiée pour inclure Doge, un chien d’un célèbre mème de 2013 qui est devenu l’inspiration d’une crypto-monnaie appelée Dogecoin. La photo réaffirme les attentes selon lesquelles Musk abordera le discours sur Dogecoin, la «mème crypto-monnaie», qu’il a soutenue à travers ses tweets. Musk a lancé des idées sur Twitter pour son apparition dans la SNL, parmi lesquelles Irony Man, Woke James Bond et Baby Shark Tank qui ont été bien accueillis par ses fans.Avec Musk, Cyrus jouera avec le chanteur australien Charlton Howard, également connu sous le nom de Kid Laroi. Cyrus a récemment figuré dans une chanson célèbre du Kid Laroi,Sans toi. Cyrus a déjà participé six fois à la célèbre série de croquis de célébrités. Musk, quant à lui, est l’un des rares chefs d’entreprise à apparaître sur SNLPartisan de l’utilisation d’armes nucléaires pour rendre Mars habitable pour les humains, Musk est célèbre pour ses tweets et ses apparitions dans la culture populaire pour la construction de marques. Récemment, il a soutenu Dogecoin, qui a connu une énorme augmentation de plus de 800% au cours du mois dernier. Musc SNL On s’attend à ce que l’apparence influence le prix de la crypto-monnaie.

Dogecoin a connu une forte augmentation de sa valeur après que Musk a tweeté à ce sujet en février de cette année, l’appelant «crypto populaire». Dans l’un des tweets suivants, il s’est fait appeler le père du Dogecoin. La crypto-monnaie, cependant, a été créée à l’origine par Billy Markson et Jackson Primer comme une blague sur le phénomène Bitcoin en cours. Chaque fois que Musk tweete sur la «crypto-monnaie meme», sa valeur augmente. Les fervents adeptes de Musk aiment l’appeler l’effet Musk.

Cependant, Musk avertit les gens d’investir leurs économies dans la crypto-monnaie car ils ne la considèrent pas comme un marché stable.

