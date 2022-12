À quoi s’attendre de la vague de froid de Noël

Les plus fortes chutes de neige, selon les prévisionnistes, devraient se produire entre mercredi soir et vendredi sur les Grands Lacs, où la profondeur totale pourrait dépasser un pied. Des rafales de vent de plus de 50 mph créeront une visibilité quasi nulle, conduisant à ce que le service météorologique a décrit comme “dangereux, voire impossible, les déplacements terrestres et aériens”. On s’inquiète également des dommages causés aux arbres et des pannes de courant généralisées.

Mais la neige n’a pas besoin d’être lourde pour devenir dangereuse. La neige combinée à des vents de 50 mph à travers les plaines, à travers le Midwest et dans les Grands Lacs créera des conditions de blizzard avec de la neige tombant ou déjà au sol.

La possibilité qu’il s’agisse d’un «cyclone à la bombe», qui est le jargon des météorologues pour un système de tempête qui chute de 24 millibars (une mesure de la pression atmosphérique) ou plus en 24 heures ou moins, entraînera des vents extrêmes dans la région.

Des villes de la région, dont Cleveland et Peoria, Illinois, se préparent à ouvrir des centres de réchauffement pour permettre aux résidents de se mettre à l’abri pendant la tempête.

Nord-est des États-Unis

D’ici tard jeudi ou vendredi, le système de tempête aura atteint le centre de l’Atlantique, entraînant avec lui des précipitations modérées à fortes de 1 à 3 pouces, selon les prévisionnistes. Des vents forts du sud, combinés au nouveau cycle des marées lunaires, pourraient également entraîner des inondations côtières du nord du New Jersey au nord-est du Massachusetts, a déclaré le service météorologique.

Dans certaines parties du Vermont et du Maine, de fortes pluies sur un manteau neigeux frais pourraient entraîner des inondations, selon le service. Certaines parties du centre des Appalaches pourraient également recevoir de la pluie verglaçante légère et localement de fortes chutes de neige jeudi matin.

Vendredi, alors que le front froid de l’Arctique se dirige vers l’est, les températures chuteront soudainement du milieu aux années 50 supérieures jusqu’aux années 20 ou aux adolescents, a indiqué le service. Cette chute rapide de la température peut geler instantanément les surfaces humides comme les routes et les trottoirs, créant des conditions dangereuses.