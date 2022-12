À quoi s’attendre de la réunion de la Fed de cette semaine

New York

CNN

—



La Réserve fédérale devrait relever les taux d’intérêt d’un demi-point à l’issue de sa réunion politique de deux jours mercredi, ce qui indique que la banque centrale revient sur sa position agressive alors que des signes commencent à apparaître que l’inflation pourrait diminuer.

Bien que cette augmentation soit inférieure aux hausses de trois quarts de point annoncées lors des quatre dernières réunions de la Fed, il n’y a pas de quoi se moquer.

C’est toujours le double de la hausse habituelle d’un quart de point de la Fed, et une augmentation considérable qui causera probablement des difficultés économiques à des millions d’entreprises et de ménages américains en augmentant le coût d’emprunt pour les maisons, les voitures et autres prêts.

L’action anticipée de la Fed augmenterait le taux que les banques se facturent pour les emprunts au jour le jour à une fourchette comprise entre 4,25% et 4,5%, le plus élevé depuis 2007.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a confirmé le mois dernier qu’on pouvait s’attendre à de plus petites hausses de taux, déclarant: “Le moment de modérer le rythme des hausses de taux pourrait venir dès la réunion de décembre.”

Mais alors qu’il est peu probable que l’inflation ralentisse de manière spectaculaire de sitôt, en partie en raison de la pression continue sur les salaires dans un contexte de pénurie de travailleurs, Wall Street semble croire que la Fed sera finalement contrainte de s’éloigner ou même d’inverser son régime de hausse des taux. Les traders tablent largement sur les baisses de taux au second semestre 2023.

La Fed conclura son régime de hausse des taux d’ici le deuxième trimestre de l’année prochaine, ont prédit les analystes de JPMorgan dans une note récente. “Avec l’inflation qui continue de s’estomper et la politique budgétaire probablement suspendue, la Fed devrait mettre fin à son cycle de resserrement au début de la nouvelle année et l’inflation pourrait commencer à se calmer avant la fin de 2023”, ont-ils écrit. Les analystes s’attendent à deux hausses d’un quart de point au premier semestre 2023.

Mais la période moyenne entre le pic des taux d’intérêt et les premières réductions de la Fed est de 11 mois, ce qui pourrait signifier que même si la banque centrale cesse de relever activement les taux, ils pourraient rester élevés jusqu’en 2024.

Les investisseurs liront attentivement les perspectives économiques de la Fed, le résumé des projections économiques, qui doit également être publié mercredi. Et ils regarderont les conférences de presse de Powell pour avoir des indices sur ce qui va arriver – bien qu’ils puissent finir par être profondément déçus.

“Nous nous attendons à ce que le président de la Fed, Powell, insiste sur la nécessité de maintenir la politique à un niveau restrictif pendant un certain temps pour ramener l’inflation vers l’objectif de 2 %”, a écrit Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon, dans une note aux clients lundi. . “Cela servira à repousser les prix actuels du marché … Powell soulignera que l’histoire met fortement en garde contre un assouplissement prématuré de la politique.”

La Fed a augmenté son taux directeur à six reprises cette année dans le but de décourager les emprunts, de refroidir l’économie et de faire baisser l’inflation historiquement élevée qui a culminé à 9,1 % au cours de l’été.

Même si les hausses de taux d’intérêt s’atténuent, elles resteront élevées, et les économistes s’attendent largement à ce que l’économie américaine connaisse une récession l’année prochaine. Powell a déclaré en novembre qu’il y a encore une chance que l’économie évite la récession, mais les chances sont minces, notant: “Dans la mesure où nous devons maintenir les taux plus élevés plus longtemps, cela va réduire la voie vers un atterrissage en douceur.”

Dans une interview diffusée dimanche sur CBS, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen – la prédécesseure de Powell à la Fed – a déclaré qu’il y avait « un risque de récession. Mais ce n’est certainement pas, à mon avis, quelque chose qui est nécessaire pour faire baisser l’inflation.

Et l’économie a jusqu’à présent résisté aux hausses de taux agressives de la Fed. Le marché du travail est sain, les salaires augmentent, les Américains dépensent et le PIB est solide. Les affaires sont également bonnes : les entreprises dépassent largement les attentes en matière de revenus et annoncent des résultats positifs.

La Fed n’agit pas seule, c’est juste l’une des neuf banques centrales qui devraient faire une annonce de taux cette semaine. Atterrir en douceur sur le chemin de plus en plus étroit entre une inflation élevée et la récession est une préoccupation mondiale alors que les banques centrales du monde entier sont confrontées à des problèmes économiques similaires.

La Banque centrale européenne, la Banque d’Angleterre et la Banque nationale suisse devraient suivre les États-Unis avec leurs propres mouvements d’un demi-point jeudi. La Norvège, le Mexique, Taïwan, la Colombie et les Philippines augmenteront probablement leurs coûts d’emprunt cette semaine.

La Réserve fédérale annonce sa décision de hausse des taux mercredi à 14 heures, suivie d’une conférence de presse avec le président Powell à 14h30