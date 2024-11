À quoi s’attendre de la puce M4 Ultra d’Apple l’année prochaine

Apple a lancé la semaine dernière ses dernières puces M4 Pro et M4 Max sur les Mac mini et MacBook Pro, et la puce M4 Ultra haut de gamme devrait suivre l’année prochaine.



Dans son Allumer bulletin d’information aujourd’hui, BloombergMark Gurman de a déclaré que la puce M4 Ultra du prochain Mac Pro aura « probablement » jusqu’à un processeur à 32 cœurs et jusqu’à un GPU à 80 cœurs, ce qui serait le double du processeur jusqu’à 16 cœurs du M4 Max et plus. au GPU 40 cœurs. Cela ne serait pas surprenant, car les puces M1 Ultra et M2 Ultra ont toutes deux jusqu’à doubler le nombre de cœurs CPU et GPU par rapport aux puces M1 Max et M2 Max, respectivement.

Tous les modèles chez Apple ne perdurent pas éternellement, il convient donc de noter que la puce M4 Ultra suivra probablement le même schéma de doublement que d’habitude.

Quand la puce M4 Ultra sera-t-elle disponible ? Dans un rapport publié le mois dernier, Gurman a déclaré que le prochain Mac Studio ferait probablement ses débuts entre mars et juin de l’année prochaine et que les configurations haut de gamme de cet ordinateur devraient être disponibles avec la puce M4 Ultra. Il s’attend à ce qu’une nouvelle tour de bureau Mac Pro dotée de la puce M4 Ultra suive au cours du second semestre de l’année prochaine.

Étant donné que Mac Studio et Mac Pro n’ont jamais été mis à jour avec les puces de la série M3, la puce M4 Ultra donnerait à ces ordinateurs un moteur neuronal amélioré pour Apple Intelligence et un traçage de rayons pour un rendu graphique amélioré pour la première fois.

Il y a quelques années, Gurman a déclaré qu’Apple avait testé une puce dite « M2 Extreme » qui aurait offert des performances encore supérieures à celles de la puce M2 Ultra, mais il a déclaré plus tard que la sortie de la puce avait été annulée. Apple pourrait choisir de revisiter une puce « Extreme » pour le Mac Pro à l’avenir, mais il n’y a pas de rumeurs sur la puce « M4 Extreme » pour le moment.