À quoi s’attendre de la première réunion du Congrès américain sur l’IA

Le Congrès américain reprend ses travaux et se lance dans le débat sur l’IA. Nous allons beaucoup entendre parler de divers projets et positions sur la réglementation de l’IA dans les semaines à venir, à commencer par le premier forum AI Insight du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, mercredi.

Ce forum et les futurs forums prévus rassembleront certains des meilleurs spécialistes de l’IA pour discuter des risques et des opportunités qu’elle présente et de la manière dont le Congrès pourrait rédiger une législation pour y répondre.

Bien que les forums soient fermés au public et à la presse, notre journaliste principal en politique technologique, Tate Ryan-Mosley, a discuté avec les représentants de la société d’IA Hugging Face, participante, de ce qu’ils attendent et de ce que ces forums espèrent exactement réaliser. Lisez l’histoire complète.

Pourquoi réglementer l’IA est un tel défi

Les législateurs du monde entier tentent de trouver une manière de réglementer l'IA.

