À quoi s’attendre de Justin Fields pendant le camp d’entraînement des Bears – Shaw Local

LAKE FOREST – Justin Fields aime embrasser les échecs. Il espère juste qu’il y en aura moins en 2022.

Le quart-arrière de 23 ans a tenté de tirer les leçons des épreuves et des tribulations d’une saison mouvementée, qui s’est terminée par le licenciement de son entraîneur et de son directeur général et a présenté un quart-arrière recrue en difficulté menant l’une des pires attaques de passes de la NFL.

Mardi a marqué un nouveau départ. Bears joueurs signalés pour le camp d’entraînement. La pratique commence mercredi au Halas Hall. Les partisans seront présents pour l’entraînement jeudi. Une nouvelle saison est arrivée, avec un nouveau front office et une nouvelle équipe d’entraîneurs.

“Je vais faire tout ce que je peux pour nous aider à gagner des matchs et à nous améliorer chaque jour”, a déclaré Fields. “L’échec me pousse à aller encore plus loin.”

Il y aura encore beaucoup de distractions au cours du mois prochain. Comme le mécontentement du secondeur Roquan Smith face à sa situation contractuelle ou le remaniement qui se poursuit sur la ligne offensive. Les projecteurs, cependant, continueront de briller le plus sur Fields. La NFL est une ligue dirigée par ses quarterbacks, et Fields détient les clés de l’offensive des Bears.

Entrant dans sa deuxième saison dans la NFL, le 11e choix au repêchage de 2021 a déclaré qu’il avait pris une semaine et demie de pause après le minicamp en juin et qu’il était parti en vacances avec sa famille au Mexique. Après le bref répit, il était de retour au travail. Il était de retour dans le centre d’entraînement et lançait le football le soir.

“Quand je suis revenu en ville il y a quelques semaines, j’ai juste réuni les gars et je me suis entraîné avec eux”, a déclaré Fields. «Juste en quelque sorte les sentir et proposer différents signaux pour les itinéraires et des trucs comme ça. J’essaie juste de me sentir à l’aise dans notre attaque parce que c’est une nouvelle attaque cette année. Soyez prêt à partir.

Lorsque les entraînements commenceront mercredi, la préparation de la saison passera à la vitesse supérieure. Les bases de l’attaque sont déjà installées, maintenant les Bears doivent prendre ce sur quoi ils ont travaillé tout le printemps et y ajouter.

“Nous allons continuer à ajouter des choses à l’attaque, et les entraîneurs le feront, et il va devoir continuer à grandir en fonction de ce qu’il voit et [what] la défense lui lance », a déclaré le directeur général Ryan Poles à propos de Fields. “Continuez à faire des jeux, et je pense qu’il fait tout ce qu’il est censé faire.”

La prochaine étape importante est la maîtrise de l’attaque par Fields et son leadership. Ce n’est pas facile de demander à un jeune de 23 ans de diriger une équipe de football, de diriger un groupe de 53 hommes. Fields a dit qu’il était important pour lui que ses coéquipiers voient à quel point il travaille dur. Il ne pouvait pas leur demander de faire la même chose s’il ne travaillait pas tous les jours.

«Cela signifie beaucoup pour moi, juste moi étant le quart-arrière de notre équipe. Je suis le leader », a déclaré Fields.

Le centre Lucas Patrick a déclaré que c’était le plus notable ce printemps lors d’exercices de deux minutes dans les OTA. Fields était fermement en charge du caucus alors que l’attaque tentait de se frayer un chemin vers le bas. Patrick a déclaré que l’entraîneur-chef Matt Eberflus leur parlait souvent d’être des “maîtres de la situation”.

“Nous savons tous, quoi, 90% des jeux se résument à ce dernier lecteur?” dit Patrick. «Et juste pour le regarder prendre le commandement et comprendre que chaque trajet de deux minutes a ses propres complexités et détails et qu’il apprend de chacun. … Quand quelques erreurs peuvent arriver à un jeune homme ou quelque chose pour qu’il nous harcèle d’une manière qui dit: “Hé, ça va nous faire gagner des matchs”, c’est important. C’est ce qui fait un bon meneur et un bon meneur et quart-arrière.

Tout le monde est impatient de voir à quoi ressemblera la nouvelle attaque des Bears et de voir à quoi ressemblera Fields sans l’ombre de l’ancien entraîneur Matt Nagy. Les prochaines semaines devraient donner un aperçu de ce à quoi ressemblera cette équipe.

Comme c’est si souvent le cas à cette période de l’année, l’entraîneur-chef ne tarit pas d’éloges sur son quart-arrière. Eberflus a déclaré qu’il avait été impressionné par les capacités de leadership de Fields, ainsi que par sa technique et son jeu de jambes sur le terrain.

Pourtant, Fields est loin d’être un produit fini.

“Il n’est pas là où il doit être, mais c’est pourquoi nous avons un camp d’entraînement”, a déclaré Eberflus. “Il va continuer à s’améliorer et à s’améliorer jusqu’au premier match.”