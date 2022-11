À quoi s’attendre de Flanagan-Cornell, Sandwich et des équipes régionales de la Little Ten Conference – Shaw Local

Voici un aperçu de la saison à venir pour Earlville, Leland, Somonauk, Serena, Newark, LaMoille, DePue, Sandwich et Flanagan-Cornell boys basketball. Le reste des aperçus de basket-ball masculins de la région seront disponibles en ligne avant le début de la saison et en version imprimée dans la prochaine section d’aperçu de basket-ball de préparation des filles et des garçons.

Faucons de Flanagan-Cornell

Entraîneur: Brian Yoder (14e saison)

Bilan de la saison dernière : 23-7

Meilleurs joueurs de retour : Kesler Collins (jr., F), Ethan Schumm (sr., F), Emerson Weber (jr., F), Brennan Edens (jr., G)

Meilleurs nouveaux joueurs : Connor Reed (so., G), Seth Jones (so., G), Colton Pfaff (sr., G), Masen Persico (sr., G)

À noter: Les cinq partants de l’équipe des Falcons de 23 victoires l’hiver dernier sont partis pour Pomp and Circumstance, ce qui signifie que les responsabilités de leadership ont été transférées à Collins – le sixième homme de l’année dernière avec une moyenne de 5,8 points par match – et à un trio de seniors, Schumm, Persico et Pfaff. Yoder espère que le leadership se développera plus tôt que tard dans ce qu’il appelle un «groupe fort et soudé. Ils s’aiment tous et veulent jouer dur les uns pour les autres. … L’équipe semble plus expérimentée dans la peinture que sur le périmètre, et dans la pratique se concentre sur un état d’esprit axé sur la défense, ce qui se traduit généralement par une équipe qui préfère un jeu sur demi-terrain plutôt qu’un jeu accéléré. “Nous travaillons sur la défense, la défense, la défense”, a déclaré Yoder. “[We’re] en espérant mieux garder que nous l’avons fait en été. … Flanagan-Cornell ouvre la saison en jouant dans la tranche Woodland de la Route 17 Classic, avec des matchs de billard du lundi au mercredi et un match de classement samedi à Dwight.

Kesler Collins (35 ans) de Flanagan-Cornell s’est arrêté dans la voie pour tirer sur la défense Gibson City-Melvin-Sibley en décembre dernier. (Scott Anderson)

DePue Petits Géants

Entraîneur: Trae Blumhorst (1ère saison)

Bilan de la saison dernière : 6-22, 4-6 Petit Dix

Meilleurs joueurs de retour : Oscar Lopez (sr., G); Pancho Moreno (jr., G); Jonathan Garcia-Torres (jr., F); Osvaldo Morales (so., G/F); Luis Lopez (so., G); Donovan Maltas (so., F); Romon Arevalo (so., F); Erick Perez (jr., G); Vance Hayes (so., G/F)

Meilleurs nouveaux joueurs : Brock Coates (so., C), Kevin Garcia (so., G/F); Adrien Harder (jr., F); Julian Lopez (fr., G)

À noter: Blumhorst rejoint son frère Chance (entraîneur de LaMoille) en tant que chef de banc de première année au LTC. Cela devrait créer une dynamique familiale intéressante lorsque les deux se rencontreront le 9 décembre devant l’entraîneur régional de longue date et le père Brian Blumhorst, qui sert en quelque sorte d’entraîneur adjoint pour les deux clubs de balle. … DePue devra exceller après avoir perdu le buteur de 1 000 points Andres Moreno à l’obtention du diplôme. … “Ce groupe est jeune avec beaucoup de nouveaux visages, mais ils sont intrépides et ont beaucoup travaillé depuis le début de l’été”, a déclaré Trae Blumhorst. “Les joueurs et les entraîneurs font un excellent travail pour construire le programme et travailler pour présenter une saison solide.” … Les Little Giants ouvriront la campagne 2022-23 avec un match difficile dès le départ lorsqu’ils affronteront l’ancien ennemi de la Conférence des trois comtés Marquette le 22 novembre à DePue.

Earlville Red Raiders

Entraîneur: Gérald Fruit (5e saison).

Bilan de la saison dernière : 13-19, 5-5 Petit Dix

Meilleurs joueurs de retour : Garrett Cook (sr., G); Diego Vazquez (sr., G); Matt Kuter (Sr., G/F); Griffin Cook (jr., F); Ryan Browder (jr., F); Trenton Fruit (jr., G); Carlos Gonzalez (Jr., G)

Meilleurs nouveaux joueurs : Adam Waite (so., C/F); Easton Fruit (so., G); Grady Harp (so., G)

À noter: Les Red Raiders ramènent quatre partants, dont le meilleur buteur de toutes les conférences Griffin Cook (17 ppg) ainsi que Browder (14 ppg) et Garrett Cook (10 ppg) dans un mélange universitaire qui donne beaucoup d’espoir à Coach Fruit. … “Nous avons beaucoup de points après la saison dernière, et je pense que nous serons une bien meilleure équipe qu’il y a un an avec une très solide expérience sur le terrain”, a déclaré Fruit. “J’espère que nous pourrons très bien rivaliser dans le Little Ten contre certaines équipes qui, je le sais, seront difficiles, mais je pense que nous pouvons avoir une excellente saison.” … Earlville ouvre la campagne actuelle à Dwight contre les chevaux de Troie hôtes lors de la Route 17 Classic annuelle le 21 novembre.

Lions de LaMoille

Entraîneur: Chance Blumhorst (1ère saison)

Bilan de la saison dernière : 1-18, 1-9 Petit Dix

Meilleurs joueurs de retour : Logan Dober (sr., G); Eli Keighin (sr., F); Ian Sundberg (jr., F); Josh Martin (so., G); Brayden Klein (so., G); Tate Sundberg (so., G); Eddy Frye (so., G); Tyler Billhorn (so., F)

Meilleurs nouveaux joueurs : Rick Boege (so., F); Joseph Lovgren (fr., F); Connor Deering (fr., F)

À noter: Blumhorst entamera sa première saison comme entraîneur des Lions, et il a de grandes attentes pour le groupe de cette année malgré une année difficile pour LaMoille en 2021-22. … “Nous sommes dirigés par deux personnes âgées qui ont travaillé énormément cet été et sur lesquelles on comptera beaucoup”, a déclaré Blumhorst. “Eli Keighin est un attaquant qui possède un solide jeu intérieur-extérieur, tandis que Logan Dober est un tireur talentueux.” … Blumhorst est également encouragé par ce que Ian Sandberg apporte au tribunal. “Ian est un gardien de toutes les conférences de l’équipe de football de l’État et on comptera beaucoup sur lui pour patrouiller au milieu de notre attaque et défendre les gros joueurs de l’autre équipe”, a déclaré Blumhorst. “Nous avons également un deuxième groupe de six personnes très talentueuses et qui devraient évoluer dans leurs rôles respectifs, depuis leur sortie du banc l’année dernière jusqu’à jouer des minutes significatives cette saison.” … Les Lions ouvrent leur saison le 21 novembre au tournoi Ashton-Franklin Center contre West Central. “Nous apporterons de l’énergie, de l’intelligence et de l’intensité chaque nuit”, a déclaré Blumhorst.

Panthères de Leland

Entraîneur: Patrick Torman (2e saison)

Bilan de la saison dernière : 2-18, 0-10 Petit Dix

Meilleurs joueurs de retour : Evin Hensley (jr., G); Ian Cameron (sr., F); Matt Grzanich (sr., F); Dalton Hannel (jr., G); Austin Todd (so., G); Geno Schwager (so., F); Artilleur Nelson (so., G)

Meilleur nouveau joueur : Adin Hensley (fr., G); Gunner Swenson (fr., G); Owen Bray (fr., F)

À noter: Les Panthers ont eu du mal la saison dernière, mais Torman est encouragé à aller de l’avant avec sept joueurs universitaires de retour. … “Nous avons relevé de nombreux défis et avons beaucoup appris l’année dernière”, a déclaré Torman. “Nous sommes prêts à concourir et à faire un grand bond en avant cette saison.” … Leland verra Evin Hensley (9 ppg, 2 spg) revenir en tant que meilleur buteur de l’école après sa deuxième campagne. Cameron (6 ppg, 5 rpg) revient pour sa dernière année en tant que meilleur rebondeur de l’équipe. Les étudiants de deuxième année Gunner Nelson (5 ppg, 3 rpg) et Todd (4 ppg) devraient également voir des rôles élevés en tant que sous-classes aux côtés des étudiants de première année Adin Hensley, Swenson et Bray. … “Les garçons ont travaillé dur pendant l’été et ont montré leur engagement envers le programme”, a déclaré Torman. “Jouer ensemble en équipe et être fiers de nos efforts seront les clés d’une saison réussie.” … Leland commence sa campagne 2022-23 au tournoi du centre Ashton-Franklin contre l’hôte Raiders le 21 novembre.

Normands de Newark

Entraîneur: Kyle Anderson (1ère saison)

Bilan de la saison dernière : 17-16, 9-1 Petit Dix

Meilleurs joueurs de retour : Zach Carlson (sr., F); Jake Kruser (sr., G); Joe Martin (sr., G); Cole Reibel (sr., G)

Meilleurs nouveaux joueurs : Blake Adams (jr., G); Clay Friestad (jr., G); Lance Pasakarnis (jr., G); Caden Wheeler (jr., F); Travis Leggett (sr., G); Nathan Kath (jr. G); Blake Wallin (jr., F); Gabin Lumeau (sr., F)

À noter: Après 16 saisons à la tête du programme de basket-ball de Newark, Rick Tollefson a pris sa retraite d’entraîneur. Entrez le meilleur marqueur de tous les temps des Norsemen, Kyle Anderson (2 280 pts.), qui a aidé à guider Newark vers le championnat d’État de classe 1A en 2011. … Anderson est impatient de commencer. “Je suis ravi de ma première année d’entraînement et de voir ce grand groupe d’enfants grandir et s’améliorer tout au long de la saison.” … Un seul partant revient, et c’est Carlson (13 points par match), qui a impressionné en tant que junior. Anderson s’attend à ce que Kruser, Martin et Reibel contribuent fortement ainsi qu’un groupe de huit nouveaux joueurs qui verront leur première action universitaire. … Les Norsemen ouvriront la saison le 21 novembre au tournoi Seneca Turkey.

Serena Huckers

Entraîneur: Dain Twait (9ème saison)

Bilan de la saison dernière : 16-16, 5-5 Petit Dix

Meilleurs joueurs de retour : Cam Figgins (sr., G); Braxton Hart (sr., G); Bradley Armour (sr., G); Hudson Stafford (sr., G); Tanner Faivre (jr., G); Bryce Shannon (sr., G)

Meilleurs nouveaux joueurs : Ritchie Armor (jr., F/C); Hunter Staton (jr., F), Carson Baker (jr., G)

À noter: Figgins, double interprète de LTC All-Conference (15,3 ppg, 3,7 rpg, 2,1 apg, 1,1 spg) met en évidence la liste des six retours pour les Huskers. Hart (7,5 ppg, 2,7 rpg, 2,3 apg), Faivre (5,5 ppg, 1,7 rpg), Stafford (3,5 ppg), Bryce Shannon (1,8 ppg) et Bradley Armor (2,8 ppg, 1,9 rpg) reviennent également à 13 joueurs. liste universitaire qui comprend six seniors et sept juniors. … “Cam Figgins a connu une excellente saison l’an dernier, et j’ai hâte de voir ce qu’il peut faire en tant que senior”, a déclaré Twait. “Nous avons également d’autres joueurs solides que nous ajoutons à la liste universitaire, donc je suis optimiste quant à ce groupe.” … Ces nouveaux venus sont Ritchie Armour, Staton et Baker. … Serena ouvre la saison le 21 novembre au tournoi Seneca Turkey.

Bobcats de Somonauk

Entraîneur: Curt Alsvig (4e saison, 59-23)

Bilan de la saison dernière : 27-6, 10-0 Petit Dix

Meilleurs joueurs de retour : Colton Eade (sr., F/C); Carson Bahrey (Jr., G)

Meilleurs nouveaux joueurs : Tyler Wilkinson (sr., F/C); Mitchell Haag (jr., F); Weston Hannibal (so., F/C); Brock Sexton (so., G); Isaac Joseph (jr., F/C); Silas Johnson (so., G/F); Max Gabrys (jr., F); Aldo Resendez (so., F)

À noter: Les Bobcats viennent de connaître l’une de leurs plus belles saisons de l’histoire des cerceaux scolaires, remportant la saison régulière Little Ten avec une fiche parfaite et le championnat du tournoi LTC avant de tomber face à Pecatonica lors du match pour le titre régional de classe 1A à Indian Creek. … Mais ce succès a un prix, car la remise des diplômes a emporté les cinq partants avec seulement Eade (4,5 ppg, 3,5 rpg) revenant avec des statistiques significatives. … “Nous sommes jeunes et inexpérimentés”, a déclaré Alsvig. « Il y aura des moments frustrants. Avec cela, il y aura également une énorme croissance tout au long de la saison. … Alsvig sera rejoint sur le banc par l’ancien entraîneur-chef et mentor de longue date Ron Hunt, qui a pris sa retraite d’entraîneur après la campagne 2017-18. Hunt servira d’assistant universitaire pour les Bobcats. … “La conférence Little Ten est à gagner cette année”, a déclaré Alsvig. “Je pense que Serena a une équipe solide qui sera amusante à regarder. Hinckley-Big Rock et Earlville seront également amusants à regarder. Nous sommes impatients d’aller sur le terrain et de défendre notre titre de conférence et de tournoi LTC. … Somonauk ouvre la campagne 2022-23 lors du tournoi annuel Seneca Turkey.

Sandwich Indiens

Entraîneur : Kévin Kozan (3ème saison)

Bilan de la saison dernière : 1-29, 0-14 Interstate Huit

Meilleurs joueurs de retour : Evan Gottlieb (sr., G); Austin Marks (sr., G); Chance Lange (jr., G); Owen Sheley (sr., F); Dylan Young (sr., F); Jack Pakula (sr., G)

Meilleurs nouveaux joueurs : Dom Rome (donc. G); Quinton Rome (so., C); Sammy Leggett (sr., G)

À noter: Les Indiens ont eu beaucoup de mal l’an dernier avec une jeune équipe, mais espèrent que certains vétérans pourront renverser la vapeur. … “L’année dernière est derrière nous, et nous en avons tiré des leçons et savons quoi faire pour arriver là où nous voulons être”, a déclaré Kozan. “Nous avons plus d’expérience à notre actif cette saison alors que nous retournons quatre partants.” … Ce sont Gottlieb (10 ppg, 2 apg), Marks (6 ppg, 2 apg), Lange (6 ppg, 2 apg) et Sheley (6 ppg, 5 rpg) comme une grande force sur le verre à 6 pieds, 5 pouces de hauteur. Young à 6-3 (4 ppg, 3 rpg) devrait également aider le rebond de Sandwich ainsi que les sophomores 6-4 Dom et Quinton Rome, qui, selon Kozan, brilleront lors de leur première année au niveau universitaire. … “Nous trouvons notre identité et nous serons une équipe solide et physique”, a déclaré Kozan. “Nous sommes impatients de relever le défi qui nous attend cette saison et de commencer.” … Les Indiens ouvriront leur quête d’un nouveau départ lors du Strombom Hoop Classic au Sycamore High School.