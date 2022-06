À quoi s’attendre dans une récession typique

“Cela ne devrait pas être choquant qu’ils se produisent”, a-t-il déclaré. “C’est généralement le moment, la cause, la profondeur et la durée de ceux-ci qui surprennent les gens.”

Selon le National Bureau of Economic Research, une récession est définie comme “une baisse significative de l’activité économique qui s’étend à l’ensemble de l’économie et qui dure plus de quelques mois”.

Une reprise W se produit lorsque l’économie traverse une récession et se redresse, puis entre immédiatement dans une autre récession, et En forme de K, certaines parties de l’économie se rétablissent plus rapidement que d’autres.

Par exemple, une reprise en forme de V est rapide, avec une forte baisse vers un creux suivie d’une hausse spectaculaire. Dans une reprise en forme de U, en revanche, l’économie reste plus longtemps au plus bas, puis rebondit progressivement.

Une récession typique après la Seconde Guerre mondiale dure environ six à 12 mois, bien que certaines aient été plus longues et une plus courte, a déclaré Zandi.

La récession la plus récente s’est produite en 2020 et a été brève – seulement deux mois. La plus longue récession survenue après 1948, la Grande Récession, a duré 18 mois, commençant en décembre 2007 et se terminant en juin 2009.