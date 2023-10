À quoi s’attendre dans les matchs Oklahoma-Texas, Maryland-Ohio State et autres matchs de la semaine 6

Joël Klatt Analyste de football universitaire

Le calendrier est passé à octobre, ce qui signifie que nous entrons au cœur de la saison de football universitaire.

En regardant la liste des matchs de ce week-end, plusieurs affrontements importants devraient avoir lieu samedi, y compris le match pour lequel je serai convoqué : Maryland contre le n°4 de l’Ohio State (voici tout ce qu’il faut savoir). Il s’agit d’une confrontation entre deux équipes invaincues du Big Ten. Les Buckeyes ont une fiche de 8-0 de tous les temps contre les Terrapins, mais c’est une bonne équipe du Maryland qui est l’une des deux seules écoles du FBS à avoir une fiche de 5-0 tout en remportant chaque match par plus de 18 points.

Le très attendu Red River Showdown est également au programme, qui oppose les équipes invaincues n°12 de l’Oklahoma et n°3 du Texas. C’est la première fois que les Sooners et les Longhorns se rencontreront en tant qu’adversaires invaincus depuis 2011.

Nous avons également deux inclinaisons importantes de la SEC alors que la Géorgie n°1 accueille le Kentucky n°20 dans un autre affrontement d’équipes invaincues, tandis que l’Alabama n°11 se rend à College Station pour affronter Texas A&M.

Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre lors de quatre des plus grands matchs de samedi.

N ° 12 Oklahoma Tôt contre le n ° 3 Longhorns du Texas (12 h HE à Dallas, Texas)

Comme je l’ai souvent déclaré sur mon podcast récemment, je crois fermement au Texas. Je pense que les Longhorns sont plus équilibrés, meilleurs sur la ligne de mêlée et peuvent terminer les matchs avec leur jeu de course et leur course aux passes. Ce sont de grands traits.

C’est une meilleure équipe du Texas qu’elle ne l’était il y a un an, où elle avait battu l’Oklahoma 49-0. Si vous êtes un fan des Sooners, vous ne pouvez pas me dire qu’avoir Dillon Gabriel cette fois-ci fait une différence de 49 points. Cela ne peut pas être la seule chose. L’Oklahoma doit jouer nettement mieux qu’il y a un an.

Évidemment, nous pensons que l’Oklahoma peut le faire. Les Sooners ont joué un très bon football, mais ils sont en quelque sorte l’une des équipes les plus méconnues du pays. Au cours de la pré-saison, j’ai désigné l’Oklahoma comme l’équipe en dehors du top 10 qui pourrait très probablement réussir car elle a perdu de nombreux matchs serrés la saison dernière et a fait des ajouts percutants sur la défensive via le portail de transfert. Cela s’est concrétisé pour l’Oklahoma au cours des cinq premiers matchs de la saison.

L’Oklahoma a d’excellents receveurs à l’extérieur, tout comme le Texas. Il y a beaucoup de joueurs très talentueux dans ce jeu, avec Xavier Worthy, Adonai Mitchell et Ja’Tavion Sanders du côté du Texas, tandis que je suis vraiment haut sur Nic Anderson, Andrel Anthony et Jalil Farooq pour l’Oklahoma.

L’Oklahoma peut-il renverser le Texas lors de la fusillade de la rivière Rouge ?

Le porteur de ballon texan Jonathon Brooks organise l’une des saisons les plus impressionnantes du marché. Il a couru 200 verges contre le Kansas la semaine dernière. Il compte également trois matchs consécutifs de 100 verges. C’est ce qui rend le Texas réel : il ne s’agit pas seulement de jeu de passes, mais ils peuvent également le faire sur la ligne de mêlée.

Les Longhorns peuvent également dominer sur la ligne de mêlée défensivement. Ils ont réussi deux gros sacs au quatrième quart contre l’Alabama, tous deux sur des courses à quatre seulement.

Inévitablement, un match émotionnel comme celui-ci se résume à des revirements et à des équipes spéciales. L’Oklahoma mène toutes les écoles Power 5 avec 10 interceptions cette saison. Il est également parmi les cinq meilleurs marqueurs en défense.

Les fans du Texas devraient avoir confiance en celui-ci après le déroulement du match de l’année dernière et la façon dont les choses se sont déroulées pour les Longhorns pour commencer cette saison. Mais cette défense d’Oklahoma peut jouer. Je pense que cela va rendre la vie difficile à l’offensive du Texas. Quand vous regardez la façon dont la défense des Sooners est construite, Brent Venables aime appeler la défense tardivement et voir l’appel de l’autre côté pour obtenir un jeu parfait.

Le secondeur Dasan McCullough est la clé de cette défense des Venables. L’Oklahoma veut être fort partout, mais je ne pense pas que ce soit encore là sur la ligne défensive, même si elle est plus profonde qu’elle ne l’était il y a un an. L’Oklahoma veut avoir de bons coins de couverture, même si je ne pense pas que ce soit tout à fait là non plus. C’est probablement la faiblesse de la défense de l’Oklahoma. Les Sooners ont besoin d’avoir des joueurs rapides et de style hybride en sécurité et un secondeur. McCullough joue ce poste qu’Isaiah Simmons occupait autrefois pour Venables lorsqu’il était coordinateur défensif de Clemson.

Si je devais faire un choix, je dirais que le Texas va gagner ce match. Mais marquer 6,5 points avec les Longhorns, c’est beaucoup.

Tortues du Maryland contre le n°4 Buckeyes de l’État de l’Ohio (12 h HE sur FOX et l’application FOX Sports)

Cette équipe du Maryland est très bonne, notamment offensivement. Les Terps ont joué dur contre l’Ohio State, traînant par six avec le ballon et moins d’une minute à jouer lors du match de l’année dernière. Cependant, je ne suis pas sûr de la qualité des Terrapins sur la ligne de mêlée, et ils ont généralement connu des difficultés à Columbus dans le passé.

Ohio State était absent la semaine dernière, ce qui signifie que c’est la première fois que Kyle McCord revient sur le terrain depuis cet incroyable match gagnant pour vaincre Notre Dame il y a quelques semaines. Je suis curieux de voir où est sa confiance et où ira la confiance de cette équipe après cette victoire. Comme nous l’avons montré en septembre, il est vraiment difficile de gagner sur la route, ce qui rend cette victoire d’autant plus impressionnante pour Ohio State.

McCord s’est montré lors de ce match, au cours duquel Marvin Harrison Jr. s’est blessé à la cheville. Mais il est partant pour samedi, et c’est une excellente nouvelle pour tout le monde.

Quand j’ai revu le match Ohio State-Notre Dame, j’ai remarqué que le match de course des Buckeyes n’était pas génial. Le touché de 61 verges de Tre’Veyon Henderson a caché les problèmes qu’ils ont eu lors du match de course ce soir-là. Si vous supprimiez la course, ils avaient 26 courses pour 2,5 mètres par course. Cela doit s’améliorer. Ils n’ont encore réalisé que 11 courses d’au moins 10 yards cette saison, ce qui est le cinquième plus petit nombre dans le football universitaire.

Taulia Tagovailoa et les Terrapins vont-ils bouleverser le numéro 4 de l’Ohio State ?

Ohio State a cependant été très bon défensivement. C’était une faiblesse évidente pour les Buckeyes il y a un an, abandonnant trop de gros jeux en fin de saison contre le Michigan et la Géorgie. Ils ont abandonné huit jeux au total d’une longueur d’au moins 40 verges au cours de ces deux affrontements. Ils n’ont pas encore abandonné un jeu de 40 verges cette saison, ce qui se marie bien avec le fait d’avoir la deuxième défense la plus marquante du pays.

Alors que l’Ohio State semble avoir corrigé sa vulnérabilité en abandonnant les gros jeux, le Maryland est un test difficile pour cela. Taulia Tagavailoa est la meilleure passeuse du Big Ten, avec environ 300 verges par match et 13 touchés. Ainsi, les Buckeyes seront testés d’une manière différente cette semaine par rapport à il y a deux semaines.

Ryan Day m’a récemment parlé de la façon dont les nouvelles règles d’horloge ont conduit à des possessions limitées, ce qui lui a donné l’impression que les adversaires de l’Ohio State ont tenté de limiter encore plus les possessions des Buckeyes. Ainsi, l’Ohio State doit maximiser ses possessions offensives.

Pour résumer, ce sont les trois choses les plus importantes que je surveille dans ce match : la confiance de McCord, le jeu de course de l’Ohio State et si la défense de l’Ohio State peut limiter la capacité du Maryland à réaliser des jeux explosifs.

N ° 20 Chats sauvages du Kentucky contre le n°1 Bouledogues de Géorgie (19 h HE)

Ce match a un impact énorme sur ce que sera cette saison. La Géorgie est favorite avec 14,5 points dans ce match, mais il convient de noter que les Bulldogs ont une fiche de 0-4-1 contre l’écart jusqu’à présent cette saison. Ils ont affronté deux équipes Power 5 jusqu’à présent – ​​la Caroline du Sud et Auburn – et ont été menés en seconde période dans ces deux matchs.

Le calendrier de la Géorgie est plutôt faible. Les Bulldogs ont quelques équipes classées sur leur calendrier, mais aucune d’entre elles ne figure dans le top 15 du sondage AP Top 25. C’est pourquoi les fans de Géorgie devraient soutenir l’Alabama pour le reste, car cela pourrait être un créateur de CV indispensable dont vous pourriez avoir besoin lors du match de championnat de la SEC.

En ce qui concerne ce match, je suis curieux de voir si les Dawgs vont sortir de ce funk et devenir ce que nous attendions d’eux. À l’heure actuelle, ils se classent 62e au pays en verges offensives par course et 67e au pays en verges défensives par course. Ce n’est pas la Géorgie. Ce n’est pas l’équipe que nous avons l’habitude de voir.

Joel Klatt explique pourquoi il s’inquiète pour les Bulldogs de Géorgie

C’est une équipe qui va disputer des matchs serrés pour le reste de la saison, à moins qu’elle ne change et ne devienne plus dominante. Ils devront faire d’énormes jeux du côté offensif, sinon ils vont se faire battre. S’ils sont battus par leur manque de force de calendrier, alors ils feraient mieux de faire attention à ce qui se passe dans le Pac-12 et le Big Ten. Ils ont abandonné plus de 200 mètres au sol vers Auburn, ce qui est la première fois qu’ils font cela depuis 2018. Eh bien, devinez ce que le Kentucky peut faire ? Ils dirigent le football.

Le Kentucky s’appuie fortement sur le porteur de ballon Ray Davis, qui a récolté 280 verges et trois touchés contre la Floride. Il peut diriger le rocher. Les Wildcats peuvent également se défendre contre la course. Le Kentucky n’a pas encore accordé 100 verges au sol dans un match cette saison. Cette équipe a un QB expérimenté en la personne de Devin Leary, qui est un transfert de NC State et a commencé plus de 30 matchs au cours de cette carrière.

Cela va être un match difficile pour la Géorgie. Maintenant, les Bulldogs sont la meilleure équipe et ils devraient gagner, mais là où le Kentucky est fort, c’est là que la Géorgie a connu des difficultés. Cela pourrait être un match plus serré que beaucoup de gens ne le pensent.

N ° 11 Marée cramoisie de l’Alabama contre. Texas A&M Aggies (15 h 30 HE)

L’Alabama se rend à Kyle Field et n’est favori que par 2,5 points dans ce match. Texas A&M a joué contre l’Alabama au cours des années consécutives, et je ne pense pas que ce sera différent.

J’adore la défense de l’Alabama et je sais que le Crimson Tide peut faire passer le ballon, mais cette équipe n’a pas un plafond haut. S’ils se retrouvent coincés et doivent reculer et passer, ils vont se faire battre.

Les puissances de la SEC seront-elles renversées ?

Il s’agit d’une équipe Texas A&M qui s’améliore. Max Johnson, son QB partant, a débuté 18 matchs au cours de sa carrière. L’Alabama ne l’a lancé que 13 fois la semaine dernière contre l’État du Mississippi et l’a exécuté 43 fois. Il n’a pas une tonne d’armes pour attraper les passes, avec un gars dans les captures à deux chiffres, Isaiah Bond, et personne qui a plus de 200 verges en réception.

Il existe un monde dans lequel le Kentucky et le Texas A&M gagnent ce week-end en SEC. Si cela se produit, cette conférence pourrait y être confrontée lorsqu’il s’agira d’un prétendant aux séries éliminatoires.