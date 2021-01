2020 a forcé un certain nombre de tournois de renom à être reportés ou annulés. Maintenant, les Jeux olympiques de Tokyo et l’Euro 2020 réorganisés se déroulent en 2021 et oui, nous avons aussi les Ashes et une Coupe du monde T20.

Open d’Australie, 8 février – 21 février

Ce sera le troisième grand chelem de l’ère COVID et il aura lieu en février où les gens espéreraient qu’il y aurait une sorte de normalité. Cependant, le tournoi commence trois semaines plus tard que prévu en raison du virus et les athlètes devront se conformer aux protocoles de quarantaine stricts.

Euro 2020, 11 juin – 11 juillet

L’un des nombreux tournois qui ont été repoussés jusqu’en 2021 – le Championnat d’Europe aura lieu en 2021. Il verra 24 équipes s’affronter dans une multitude de villes – dont Rome, Bakou, Dublin et Bilbao. Les demi-finales et la finale auront lieu à Wembley.

Finale de la Ligue des champions, 29 mai, Istanbul

Le stade Atatürk a raté l’organisation du 2020, mais maintenant, le Bayern Munich semble favori pour défendre son titre qu’il a remporté cette année.

Wimbledon, 28 juin – 11 juillet

Wimbledon a été annulé en 2020 et il pourrait y avoir de bonnes nouvelles pour les fans car les organisateurs s’attendent à ce qu’une foule complète soit présente. Andy Murray figurera ici, tout comme Novak Djokovic et Simona Halep.

Jeux olympiques de Tokyo, 23 juillet – 8 août, Japon

La plus grande nouvelle est venue lorsque les Jeux olympiques de Tokyo ont été annulés en 2020. Maintenant, nous espérons que l’événement phare de 2020 sera l’événement phare de 2021. Selon le président de World Athletics, Sebastian Coe, il pourrait bien avoir une version édulcorée de les événements antérieurs. Cependant, il y aura encore beaucoup de récompenses et de médailles à gagner.

Coupe du monde Twenty20, 18 octobre – 15 novembre, Inde

La version 2020 ne pouvait pas avoir lieu en Australie, mais elle reste sur la bonne voie pour se tenir en 2021. Le même format sera utilisé et pour l’Angleterre et il y aura 16 équipes en compétition dans le tournoi. L’Inde, l’Angleterre et l’Australie entrent dans le tournoi en tant que favoris.

The Ashes, 22 novembre – 14 janvier, Australie

The Ashes est un autre événement phare qui aura lieu cette année. L’Angleterre et l’Australie verrouillent les cornes en Australie et ce sera certainement une affaire intensément disputée.