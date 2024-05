À quoi s’attendre cette saison des tiques

Après un hiver étonnamment doux et une émergence précoce d’insectes au début du printemps, de nombreux habitants du nord du Minnesota s’inquiètent du type d’activité des tiques et des moustiques que les mois les plus chauds entraîneront.

Le Dr Jon Oliver est professeur adjoint à la Division des sciences de la santé environnementale de l’Université du Minnesota. Il étudie les maladies à transmission vectorielle, notamment les maladies transmises par les tiques et les moustiques. Il a parlé avec WTIP des risques que peuvent poser les piqûres d’insectes.

Oliver a déclaré que la prévention des piqûres d’insectes est essentielle. Cependant, si une personne est mordue par une tique, la chose la plus importante est de la retirer rapidement. Pour la maladie de Lyme, cela est particulièrement important, car au cours des premières 24 heures où une tique est fixée, il est peu probable qu’elle transmette la maladie à un humain. Pour cette raison, des contrôles fréquents des tiques sont utiles pour empêcher une tique attachée de transmettre la maladie à une personne. Dans le cas des moustiques, comme la piqûre et la transmission sont beaucoup plus rapides, la priorité est de prévenir la piqûre.

La santé publique et les services sociaux du comté de Cook (PHHS) proposent chaque année une éducation à la prévention des piqûres d’insectes. Andrea Tofte, éducatrice en santé publique, a déclaré au WTIP qu’il existe plusieurs façons d’éviter les piqûres de tiques. Elle recommande des vêtements couvrant largement la peau et l’utilisation d’un anti-insectes. Elle a déclaré qu’il existe une large gamme de répulsifs disponibles, allant des sprays à base de DEET aux options naturelles comme l’huile de citronnelle. L’Environmental Protection Agency dispose d’un outil sur son site Web pour rechercher des répulsifs efficaces qui sont également certifiés sûrs par l’EPA.

Tofte a également déclaré que pour les personnes qui ont été mordues par une tique, il est important de pouvoir identifier l’espèce de tique. Elle a déclaré que la principale espèce de tique préoccupante au Minnesota est la tique du chevreuil. Les tiques du chevreuil sont la seule espèce de l’État à transmettre la maladie de Lyme et la plupart des autres maladies transmises par les tiques proviennent également de morsures de tiques du chevreuil. Si une personne mordue par une tique peut identifier l’espèce, elle peut prendre une décision plus éclairée quant à savoir si elle doit consulter un médecin ou si elle doit être à l’affût des symptômes pseudo-grippaux et des éruptions cutanées caractéristiques qui accompagnent la maladie de Lyme.

Bien que le Minnesota ait toujours eu quelques tiques, Oliver a expliqué qu’il y a eu une forte augmentation des populations de tiques de diverses espèces. Il a déclaré qu’au cours des décennies passées, les tiques du chevreuil étaient extrêmement rares dans l’État. Des hivers plus doux et un climat changeant ont contribué au déplacement des espèces de tiques dans tout le pays. Oliver a déclaré que, plus que toute autre raison, il considère la propagation d’espèces de tiques comme la tique du chevreuil ou la tique Lone Star comme le résultat de la modification des paysages dans lesquels ils vivent par les humains.

En ce qui concerne cette année, Oliver a prédit que ce serait une bonne année pour la population de tiques. Il a déclaré que les émergences avaient été documentées dès février et que l’hiver particulièrement doux signifierait probablement que de nombreuses tiques auraient survécu aux mois les plus froids. Tout comme Tofte, Oliver a souligné l’importance de prévenir les piqûres de tiques et de consulter un médecin dès les premiers signes de maladie.

Kirsten Wisniewski du WTIP s’est entretenue avec le Dr Jon Oliver, scientifique en santé environnementale à l’Université du Minnesota, et avec Andrea Tofte, éducatrice en santé publique de la santé publique et des services sociaux du comté de Cook. L’audio de ces deux interviews est ci-dessous.