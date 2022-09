À quoi s’attendre aux funérailles de la reine

Bonjour, observateurs royaux. Ceci est une édition spéciale du bulletin avant les funérailles de la reine Elizabeth. Lire ceci en ligne ? Inscrivez-vous ici pour le recevoir dans votre boîte de réception.

Les funérailles de la reine Elizabeth lundi suivront un plan élaboré et détaillé avec précision – un plan que le monarque aura signé lui-même.

Plus de 2 000 personnes sont attendues à l’intérieur de l’abbaye de Westminster, dans le centre de Londres, pour le service d’une heure, qui commencera précisément – ​​comme le font les événements royaux – à 11 heures, heure locale (6 heures HE) et sera diffusé à un public du monde entier.

En son cœur se trouvent les funérailles traditionnelles de l’Église d’Angleterre, ainsi que des éléments de pompe et de circonstance militaires qui trouvent leurs racines dans la façon dont la reine Victoria souhaitait que ses funérailles se déroulent il y a plus d’un siècle.

Vous pouvez regarder la couverture en direct des funérailles de la reine à partir de 5 h HE lundi sur CBC TV, CBC News Network, Gemme de Radio-Canada , CBCNews.ca et l'application CBC News. À midi HE, l'émission se tournera vers Ottawa pour une cérémonie commémorative nationale. CBC News Network et CBC Gem rediffuseront les funérailles à 19 h HE. La couverture en direct des funérailles de CBC Radio One commencera à 5 h 30 HE, et sera également disponible sur l'application CBC Listen.

Pourtant, il y a un potentiel de surprise, que ce soit dans la musique, les lectures ou autre chose que la reine – décédée le 8 septembre, à l’âge de 96 ans – aurait pu penser comme elle l’avait prévu pour le jour inévitable.

“Elle aurait écouté les conseils, elle aurait pris l’avis de ses enfants, mais essentiellement la sienne aura été la voix finale”, a déclaré Judith Rowbotham, spécialiste des sciences sociales et culturelles et professeure de recherche invitée à l’université de Plymouth, dans le sud-ouest de l’Angleterre. dit dans une interview.

Les funérailles d’Elizabeth sont les premières pour un monarque à l’abbaye de Westminster depuis 1760, un fait que Rowbotham attribue à l’ampleur de l’événement, et au fait que cela n’aurait tout simplement pas été possible dans le lieu plus fréquent – ​​et récent – ​​pour les funérailles royales, St George’s Chapel au château de Windsor, à l’ouest de Londres.

La reine Elizabeth serre la main du doyen de Windsor, Eric Knightley Chetwode Hamilton, après les funérailles de son père, le roi George VI, à la chapelle Saint-Georges le 15 février 1952. (The Associated Press)

“Simplement pour faire entrer les représentants des forces armées, des réserves, de toutes les organisations auxquelles la reine a été associée… puis cette énorme phalange de dirigeants du Commonwealth en visite, des membres de familles princières de toute l’Europe qui sont liées, des choses comme ça – vous ne pouviez pas les accueillir à Windsor, puis dans la chapelle Saint-Georges. »

Beaucoup spéculation a circulé juste qui sera à l’intérieur de l’abbaye. Le Canada aura une délégation (plus de détails ci-dessous), et la présence de nombreux dirigeants mondiaux est confirmée.

Certains se rendraient ensemble au service depuis un endroit situé à quelques kilomètres pour atténuer le potentiel de congestion autour de l’église historique, mais au moins un dirigeant s’y rendra par ses propres moyens: le président américain Joe Biden et sa femme, Jill, sont devrait arriver dans la bête sa limousine lourdement blindée.

La pompe et la cérémonie principales des événements de lundi commencent à 10 h 44, heure locale (5 h 44 HE), lorsqu’une procession pour transporter le cercueil de Westminster Hall à l’abbaye commencera. On s’attend à ce que les membres supérieurs de la famille royale marchent derrière pendant que le cercueil est transporté sur un chariot de canon tiré par des marins de la marine.

Le fait qu’il y aura une telle pompe militaire remonte à l’époque de Victoria, décédée en 1901 et qui, dit Rowbotham, voulait éviter la manière dont les funérailles royales précédentes s’étaient déroulées.

Les membres de la famille royale, au premier rang, de gauche à droite, la reine Elizabeth, le prince Philip, le prince William, le prince Charles et le prince Harry, sont assis devant le cercueil de la reine mère lors de ses funérailles à l’abbaye de Westminster le 9 avril 2002. (Ben Curtis/Associated Press)

Lorsque la princesse Charlotte, l’unique enfant du roi George IV, a été enterrée lors de funérailles d’État nocturnes en 1817, “les pompes funèbres étaient tellement ivres qu’elles ont laissé tomber le cercueil”, a déclaré Rowbotham.

“Les funérailles de Guillaume le Quatrième ont été absolument chaotiques et Victoria était déterminée à ce que ce ne soit pas comme ça pour elle.”

Elle aimait également le concept de funérailles d’État militaires, qui avaient eu lieu plus tôt dans son règne, pour le duc de Wellington.

“L’idée de funérailles d’État militaires pour un monarque – cela commence par Victoria et cela signifie que vous l’avez vu raffiné par Edward le septième [in 1910]George V [in 1936] George VI [in 1952]”, a déclaré Rowbotham.

REGARDER | Le prince et la princesse de Galles rencontrent des soldats du Commonwealth qui participeront aux funérailles de la reine :

William et Kate rencontrent les troupes du Commonwealth Le prince et la princesse de Galles sont accueillis par les troupes néo-zélandaises exécutant le haka maori alors qu’ils rendent visite aux soldats du Commonwealth près de Pirbright, en Angleterre, qui participeront aux funérailles de la reine.

Le service lui-même est construit à partir d’un modèle de base.

“À la base, ce sera un service funéraire de l’Église d’Angleterre, et donc ces éléments seront là”, a déclaré Craig Prescott, expert constitutionnel à l’Université de Bangor au Pays de Galles.

“Les prières seront dites. Nous chanterons l’hymne national.”

Là où il y a de la flexibilité, dit-il, c’est dans la musique et les lectures.

“Je pense que vous y verrez des choix que la reine aura faits et auxquels elle aura profondément réfléchi et qui reflètent sa vie, et je pense que cela pourrait être très, très émouvant.”

Des moments de musique se sont démarqués lors des funérailles précédentes, notamment Elton John chantant une version révisée de sa chanson Bougie dans le vent lors des funérailles de Diana, princesse de Galles, en 1997, qui ont également eu lieu à l’abbaye de Westminster.

Elton John joue une version spécialement réécrite de sa chanson Candle in the Wind lors des funérailles de Diana, princesse de Galles, à l’abbaye de Westminster le 6 septembre 1997. Les funérailles de la reine Elizabeth auront lieu à l’abbaye lundi. (Paul Hackett/Associated Press)

Le palais de Buckingham a déclaré que le service pour la reine serait dirigé par le doyen de Westminster et que des lectures seraient données par le Premier ministre britannique Liz Truss et la secrétaire générale du Commonwealth Patricia Scotland. Des prières seront également dites par d’autres dirigeants d’église.

Les funérailles sont les premières d’un monarque à être entièrement télévisées. Pour le père de la reine en 1952, les caméras de télévision ont suivi son cercueil jusqu’aux portes de la chapelle Saint-Georges, mais n’y sont pas entrées.

Rowbotham a déclaré qu’Elizabeth aura été “tellement consciente” que les siennes sont les premières funérailles d’un monarque à être télévisées, “parce qu’elle a donné le feu vert pour que les funérailles d’État de sa mère soient télévisées. Elle a approuvé la télédiffusion des funérailles de Diana, alors elle savait que cela serait enregistré pour la postérité… à l’écran.”

Après les funérailles, il y aura une autre procession pour emmener le cercueil de la reine à Windsor, où il y aura un service d’inhumation, et, enfin, un service privé pour les membres de la famille royale lorsqu’elle sera enterrée dans la chapelle du roi George VI du château de Windsor. , aux côtés de son mari, le prince Philip, de ses parents et des cendres de sa sœur, la princesse Margaret.

Le Canada se souvient — à l’étranger et au pays

La reine Elizabeth, à gauche, accueille la gouverneure générale Mary Simon et son mari Whit Fraser pour le thé au château de Windsor à Windsor, en Angleterre, le 15 mars. Simon fera partie de la délégation canadienne aux funérailles d’Elizabeth lundi. (Steve Parsons/Piscine/Associated Press)

La délégation du Canada aux funérailles de la reine Elizabeth comprend le premier ministre Justin Trudeau, la gouverneure générale Mary Simon, plusieurs de leurs prédécesseurs et des dirigeants autochtones.

Des membres de plus d’une douzaine de régiments des Forces armées canadiennes seront également de la partie, ainsi que quatre membres du Carrousel de la GRC, qui prendront part au cortège funèbre.

“Le fait que la Gendarmerie royale du Canada soit en tête du défilé, c’est ce qu’elle aurait dit”, a déclaré le biographe royal Robert Hardman à CBC à Londres. “Elle adorait l’élément de précision. Elle adorait le rôle de la GRC.”

À Ottawa, lundi, une cérémonie commémorative aura lieu à la cathédrale Christ Church, à partir de 13 h.

La dernière demeure

Les membres de la famille royale et les invités sont physiquement éloignés alors que le cercueil drapé du drapeau du prince Philip est assis sur une bière lors de ses funérailles à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor le 17 avril 2021. (Yui Mok/Associated Press)

Le dernier lieu de repos de la reine Elizabeth se trouve dans un endroit calme à l’intérieur de la chapelle où elle est si souvent allée adorer lorsqu’elle vivait au château de Windsor.

À bien des égards, il contraste fortement avec les derniers lieux de repos d’autres monarques, notamment le mausolée royal massif et élaboré de Frogmore, à proximité, où la reine Victoria et le prince Albert sont enterrés.

Lors d’un service familial privé lundi soir, Elizabeth sera enterrée avec le prince Philip, décédé l’année dernière, dans la petite chapelle où ses parents sont enterrés.

Après la mort du roi George VI en 1952, son cercueil a été placé dans la voûte royale de la chapelle Saint-Georges, avec les restes d’autres monarques. Mais il voulait finalement sa propre chapelle où il reposerait en paix avec sa femme. Il a finalement été construit et il y a été enterré en 1969. C’est le seul ajout structurel à la chapelle Saint-Georges en plus de 600 ans.

La chapelle commémorative du roi George VI est un endroit paisible et relativement modeste – vous regardez en fait depuis une allée de la chapelle Saint-Georges pour voir les noms des parents d’Elizabeth gravés sur une dalle de marbre noir dans le sol en pierre. Les cendres de la sœur d’Elizabeth, la princesse Margaret, décédée en 2002, s’y trouvent également.

Que ce soit le choix d’Elizabeth est poignant.

La princesse Elizabeth, deuxième à partir de la gauche, pose avec son père, le roi George VI, sa mère la reine Elizabeth et sa sœur la princesse Magaret, à gauche, en février 1947 au Cap lors de sa première visite officielle en Afrique du Sud. Elizabeth et son mari, le prince Philip, seront enterrés dans une chapelle du château de Windsor avec ses parents et les cendres de sa sœur. (Agence de presse sportive et générale limitée/AFP/Getty Images)

“Je pense que cela reflète simplement la proximité que la reine avait avec ses deux parents”, a déclaré Prescott, qui a noté comment George VI parlait de “nous quatre”, se référant à lui-même, à sa femme, Elizabeth, et à leurs filles, Elizabeth et Margaret.

“Je ne pense pas qu’il y aurait un autre endroit où la reine voudrait être.”

Rowbotham a déclaré qu’Elizabeth savait “comment assumer les robes d’État”.

“Mais laissée à elle-même, comme vous l’avez vu sur la toute dernière photo officielle prise d’elle à Balmoral accueillant Liz Truss…. elle est plus heureuse dans une tenue assez discrète et c’était aussi le goût du prince Philip.”

La reine Elizabeth, à gauche, accueille Liz Truss lors d’une audience où elle a invité le chef nouvellement élu du Parti conservateur à devenir Premier ministre britannique et à former un nouveau gouvernement, au château de Balmoral en Écosse le 6 septembre. C’était la dernière fois que des photos de la reine exerçant une fonction officielle ont été rendues publiques avant sa mort deux jours plus tard. (Jane Barlow/Reuters)

Philip a également compris “l’importance du regard du public”, a déclaré Rowbotham.

“La George the Sixth Memorial Chapel… vous donne un aperçu de son goût personnel et de celui de Philip et c’est pourquoi elle préfère ce genre de lieu de repos final modeste.”

La chapelle Saint-Georges était le lieu de culte préféré de la reine au quotidien, a déclaré Rowbotham.

« Ça… parle de lui-même. Tu n’as pas besoin de plus.

Royalement citable

“Fel fy mam annwyl o’m blaen, rwy’n gwybod ein bod ni oll yn caru’r wlad arbennig hon“, qui se traduit du gallois par :” Comme ma mère bien-aimée avant moi, je sais que nous partageons tous un amour pour cette terre spéciale. “

– Le roi Charles s’exprimant en gallois lors de sa première visite au Pays de Galles en tant que monarque. David Deans, journaliste politique de BBC Wales, a déclaré que le discours était une étape historique pour un monarque britannique. “Alors que sa mère, Elizabeth, parlait de petites phrases en gallois, le discours du roi de vendredi était bilingue, passant de l’anglais au gallois tout au long”, a déclaré Deans. écrit sur le site de la BBC .

Le roi Charles, au centre gauche, et Camilla, la reine consort, à l’extrême gauche, rencontrent des membres du public lors d’une visite au château de Cardiff au Pays de Galles vendredi. (Chris Jackson/Associated Press)

Lectures royales

Les premiers instants du règne du roi Charles soulèvent la possibilité qu’il guidera une monarchie qui est, au moins dans une petite mesure, essayer d’être plus ouvert et accessible qu’il a avant. [CBC] Dans un quartier londonien confronté à la pauvreté et aux inégalités, les habitants se souviennent de la reine comme l’un des leurs . [CBC]

