À quoi s’attendre au Disability Tech Summit du district

WASHINGTON (DC News Now) — Le Sommet technologique du district sur les personnes handicapées, le 21 octobre, devrait attirer des dizaines de personnes.

« Nous avons pensé qu’il était important de rassembler les personnes handicapées, les innovateurs technologiques et diverses organisations et exposants, pour donner aux résidents handicapés l’accès à des services qui leur permettront de vivre pleinement intégrés au sein de leur communauté », a déclaré Jared Morris, chef de cabinet du DC. Département des services aux personnes handicapées.





« L’année dernière, en 2022, nous avons organisé le premier sommet technologique à la bibliothèque Martin Luther King Jr.. C’était un événement privé. Nous avons accueilli près de 200 participants », a déclaré Morris.

Les usagers de la poste se préparent à une augmentation du prix des timbres



L’événement de cette année sera le premier événement public de ce type.

« Dans le District de Columbia, une personne sur cinq souffre d’un handicap. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, et nous avons donc beaucoup de gens qui rencontrent des obstacles dans leur vie quotidienne qui peuvent être atténués grâce à la technologie », a-t-il déclaré.

Les participants peuvent s’attendre à repartir avec de nouveaux outils pour enrichir leur vie.

« Certaines des expositions passionnantes démontreront, discuteront et répondront aux questions sur la technologie de l’intelligence artificielle qui a transformé la gestion des fenêtres à battants dans le pays », a déclaré Morris. « Et le sommet présentera des solutions telles que des rappels de médicaments, des capteurs sur les portes et fenêtres et des options d’assistance à distance pour les personnes qui ont besoin d’un peu d’aide supplémentaire mais souhaitent préserver leur vie privée. »

Il y aura également de l’aide pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les outils d’inscription des électeurs, des conseils pour ceux qui recherchent un nouvel emploi, et bien plus encore.

« Je pense qu’il y aura quelque chose pour tout le monde au sommet », a déclaré Morris.

Le sommet se tiendra au Walter E. Washington Convention Center.