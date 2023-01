À quoi s’attendre alors que Trudeau rencontre Biden et López Obrador cette semaine

Le Sommet des dirigeants nord-américains est devenu plus important et plus formel depuis la rencontre originale des « Trois Amigos », alors président américain George W. Bush, organisée au Texas en 2005.

Alors que le président Andrés Manuel López Obrador accueille le président américain Joe Biden et le premier ministre Justin Trudeau chez lui à Mexico cette semaine, les menaces mondiales auxquelles ces partenaires régionaux doivent faire face ont également augmenté.

NALS (rimes avec “gals”) – l’acronyme que les diplomates et les parties prenantes utilisent pour cette réunion parfois irrégulière mais maintenant ravivée et récurrente d’alliés régionaux – se sent désormais plus professionnel que copain. C’est en partie motivé par la politique des personnalités autour de la table, mais aussi parce que les défis actuels semblent l’exiger.

“Je n’utiliserais plus Three Amigos”, a déclaré Carlo Dade, directeur du centre de commerce et d’investissement de la Canada West Foundation, également spécialisé dans la politique latino-américaine et membre du Conseil mexicain des relations étrangères. “Je pense que c’est une indication subtile d’un changement… un peu plus formel, un peu plus posé.

“Vous avez toujours eu une sorte de proximité avec la relation qui a été rejetée lorsque [Donald] Trump est entré”, a déclaré Dade, faisant référence à la façon dont l’ancien président américain a évité ce sommet et a fréquemment blâmé le Mexique pour les problèmes de l’Amérique.

Alors que Trump a été remplacé par Biden, les politiques protectionnistes sont restées à Washington. López Obrador a été propulsé au pouvoir en 2018 par sa propre vague de nationalisme et doit maintenant cimenter son héritage alors que se déroule la dernière moitié de son mandat de six ans.

“C’est une sorte de populiste trumpien”, a déclaré Dade.

Politique intérieure contre défis mondiaux

Même sous le chaud ciel mexicain, ce rassemblement de janvier entre voisins et partenaires commerciaux n’est plus aussi ensoleillé qu’avant.

Mais si c’est plus cool et plus calculé, est-ce un problème — en particulier pour le Canada et son économie fortement intégrée ?

“Ce n’est pas à propos [warmth]c’est une question de sérieux », a déclaré Amy Porges, une avocate spécialisée en commerce basée à Washington qui a observé l’évolution des dossiers commerciaux au fil des décennies depuis la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

“Le Canada a toujours pris les États-Unis plus au sérieux que les États-Unis ne prennent le Canada… [and] pour López Obrador, la politique intérieure est tout.”

Porges a déclaré que le président populiste mexicain voulait renverser les décisions prises par ses prédécesseurs qui intégraient le Mexique à l’économie américaine. Pendant ce temps, les États-Unis ont besoin de la coopération mexicaine sur les chaînes d’approvisionnement.

“La concurrence avec la Chine est le problème n ° 1 pour l’administration Biden à ce stade”, a-t-elle déclaré.

Le président américain Joe Biden est accueilli par le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador à son arrivée à l’aéroport international Felipe Angeles de Zumpango, au Mexique, le 8 janvier 2023. (AP Photo/Fernando Llano)

Lors d’un briefing au Wilson Center à Washington, DC, vendredi, Brian Nichols, le secrétaire d’État adjoint américain aux affaires de l’hémisphère occidental, a suggéré que les Américains annonceraient bientôt plus de détails à mesure que leur cadre économique indo-pacifique pour la prospérité évolue.

Ce dialogue multilatéral avec 13 partenaires commerciaux n’incluait pas – du moins au début – le Canada ou le Mexique, ce qui a amené certains à se demander pourquoi les partenaires commerciaux nord-américains ont été exclus des conversations sur l’harmonisation de la réglementation et des chaînes d’approvisionnement plus intégrées.

Dade pense que les Américains pourraient reconsidérer leur décision.

“Ils ont besoin de victoires. Ils doivent maintenir l’élan. Le Canada est là, comme le petit enfant du collège qui veut s’asseoir à la table du déjeuner cool des enfants et qui est enfin autorisé à entrer. Et le Mexique était également vexé qu’ils n’aient pas été ‘ t inclus », a-t-il déclaré.

D’un autre côté, le Canada et le Mexique aimeraient garder pour eux l’accès privilégié au marché américain dont ils bénéficient. Ni le Canada ni le Mexique n’apprécient la demande du Costa Rica le mois dernier de demander son adhésion à l’accord commercial nord-américain.

“Le club des Trois Amigos devient soudainement Trois amigos à nouveau quand vous parlez de laisser les Ticos [Costa Ricans] ou d’autres dans l’ALENA », a-t-il dit.

Le défi de Trudeau : attirer l’attention ?

Louise Blais, une ancienne diplomate canadienne qui travaille maintenant avec le Conseil canadien des affaires, a noté lors d’une conférence de presse distincte vendredi que l’apparition au sommet de Biden est prévue entre sa première visite à la frontière mexicaine ce week-end, pour amplifier la dernière poussée de son administration pour gérer migration, et des discussions clés à Washington mercredi avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, alors que les priorités des États-Unis et de l’Indo-Pacifique (lire : Chine) évoluent.

“L’objectif pour le Canada est probablement d’attirer l’attention et de gagner de l’espace lors de ce sommet”, a déclaré Blais. Parmi les priorités du Canada, Mme Blais a déclaré qu’elle avait « bon espoir » quant à la résolution des différends énergétiques en cours avec le Mexique.

Dans le briefing de la Maison Blanche de vendredi sur les priorités du sommet, le Mexique a été mentionné beaucoup plus souvent que le Canada.

On a demandé à John Kirby, coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour les communications stratégiques, si la récente discrimination du Mexique contre les investisseurs étrangers dans son secteur de l’énergie pouvait être aggravée ou résolue lors des pourparlers de cette semaine. Il a dit qu’il ne voulait pas devancer Biden, mais “il est clair que les questions commerciales seront à l’ordre du jour”.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador salue ses partisans lors d’une marche pour soutenir son administration, à Mexico, le 27 novembre 2022. (AP Photo/Fernando Llano)

Dans une interview avec Reuters vendredi, Trudeau a déclaré qu’il espérait “absolument” faire des progrès vers la résolution de ce problème énergétique. Si la nationalisation du réseau énergétique mexicain reste une priorité pour López Obrador, le pays pourrait avoir besoin de capitaux étrangers, notamment pour passer à des technologies plus propres et atteindre certains des objectifs climatiques de l’administration mexicaine.

Si le président mexicain ne cède pas, le Canada pourrait se joindre aux États-Unis pour demander une enquête par un groupe spécial dans le cadre du processus de règlement des différends de l’ALENA révisé, connu au Canada sous le nom de CUSMA.

Cela ajouterait un autre dossier à une pile qui comprend déjà 17 autres différends initiés au cours des deux dernières années entre les trois partenaires, car l’accord révisé couvre des domaines plus épineux exclus de l’ALENA original, comme le commerce des produits laitiers et les droits du travail.

À d’autres égards, les pourparlers trilatéraux pourraient ne pas ressembler à un sommet commercial, bien que l’intégration économique soit un intérêt commun évident. La liste des participants n’inclut pas le représentant commercial de Biden, bien que les ministres du Commerce du Canada et du Mexique seront là, ainsi que les ministres des Affaires étrangères des trois pays, qui tiennent leurs propres pourparlers.

La liste des priorités du sommet publiée par le ministère mexicain des Affaires étrangères parle de “diversité, équité et inclusion, environnement, compétitivité avec le reste du monde, migration et développement, santé et sécurité partagée”.

Dade croit que le programme « équité et inclusion » comprendra la création d’opportunités pour les peuples autochtones.

“C’est un problème difficile dans chaque pays, pour des raisons différentes : des histoires différentes, des approches différentes. Mais chaque gouvernement s’est engagé à s’attaquer sérieusement à ces problèmes”, a-t-il déclaré.

Rapport Autos retenu

Un signe que les dirigeants ne veulent peut-être pas beaucoup parler de différends commerciaux : un rapport très attendu d’un groupe d’experts sur la façon dont le contenu nord-américain est calculé dans le secteur automobile n’a pas été publié avant le sommet, bien que les trois pays l’aient eu depuis le 28 décembre.

Dans des propos vagues rapportés le mois dernier, des responsables mexicains ont révélé que l’argument des États-Unis en faveur d’une définition plus stricte n’avait pas réussi à convaincre le panel. Mais son raisonnement exact n’est pas encore public, offrant aux dirigeants un moyen facile d’esquiver toute question à ce sujet cette semaine.

“Avec un sommet comme celui-ci, ce que vous voulez, c’est l’harmonie et les bons sentiments… vous voulez des photos amicales des dirigeants qui se serrent la main. Vous ne voulez pas nécessairement un conflit”, a déclaré l’avocat du commerce Porges.

Les constructeurs automobiles des trois pays seront ravis de ce rapport, car ils souhaitent une plus grande flexibilité pour leurs chaînes d’approvisionnement face à la concurrence mondiale, a-t-elle déclaré.

En d’autres termes : ce qui peut sembler être une perte politique pour l’administration Biden pourrait aider à réduire les coûts dans l’ensemble du secteur, et c’est une victoire pour les consommateurs.

Le Canada et le Mexique trouvent un terrain d’entente lorsqu’ils tentent de limiter le protectionnisme américain dans l’industrie automobile. Les deux préfèrent s’associer au Trésor américain plutôt que de le concurrencer, car il offre des subventions et des rabais pour les technologies plus propres.

Mais Dade n’est pas sûr que les intérêts du Canada s’alignent pleinement sur ceux du Mexique – les deux pays sont également en concurrence pour de nouveaux investissements dans les véhicules électriques et les minéraux critiques, par exemple.

« Sommes-nous solidaires ? demanda Dade rhétoriquement. “Et si vous êtes Trudeau, pouvez-vous faire confiance [López Obrador]?”