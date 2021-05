À quoi s’attendre alors que les concerts de musique live commencent à réapparaître après Covid-19

Un concert au Red Rocks Park and Amphitheatre à l’extérieur de Denver.

Lorsque Riley Cash, 31 ans, de Denver, a reçu son deuxième vaccin vaccinal plus tôt ce mois-ci, le prochain grand événement à son ordre du jour était un concert au Red Rocks Park and Amphitheatre à proximité.

La salle extérieure a rouvert ce mois-ci avec une capacité limitée et quatre soirées de spectacles d’un groupe nommé Lotus.

Le fait que les concerts reviennent déjà était une surprise, a déclaré Cash. Mais après un an de travail à domicile, il avait hâte d’aller voir en direct l’un de ses actes préférés.

Les billets coûtent environ 91 $ par personne, plus que ce que Cash attendait. Mais il a dit qu’il se considérait lui-même et son ami chanceux de pouvoir obtenir des billets quelques jours après leur mise en vente.

«Je veux juste aller faire quelque chose», dit-il.

Certaines salles de concert plus petites et en plein air commencent à s’ouvrir et à offrir des spectacles à capacité limitée dans l’espoir de trouver des participants qui ressentent la même chose.

De façon anecdotique, ces lieux disent qu’ils ont du mal à occuper les sièges qu’ils sont en mesure d’offrir.

« Nous n’avons pas eu une seule émission que nous avons mise en vente qui n’a pas explosé tout de suite », a déclaré le porte-parole Brian Kitts à Red Rocks, qui est situé près de Morrison, au Colorado.