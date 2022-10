À quoi s’attendre alors que le parti conservateur britannique se prépare à un nouveau chef

La Grande-Bretagne s’apprête à nommer son cinquième Premier ministre en six ans.

LONDRES – Le Royaume-Uni se prépare à installer un nouveau Premier ministre cette semaine – son cinquième en six ans – à la suite de la démission soudaine de Liz Truss, après seulement 44 jours de travail.

Le successeur de Truss sera à nouveau choisi par une course à la direction du Parti conservateur tirée à partir d’une liste restreinte de candidats.

Cette fois, cependant, le processus a été accéléré en l’espace d’une semaine, alors que le parti cherche à sauver sa crédibilité et à rassurer les marchés après un mois cataclysmique de turbulences économiques sous le gouvernement de Truss.

Au cours du week-end, deux espoirs conservateurs ont officiellement jeté leur chapeau sur le ring pour tenter de décrocher le poste le plus élevé. Ceux-ci incluent le favori Rishi Sunak, qui a perdu contre Truss lors de la course à la direction de septembre, et Penny Mordaunt, qui s’est classée troisième.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson – qui a été évincé de ses fonctions dans un scandale il y a trois mois – a déclaré dimanche qu’il s’était retiré de la course dans l’intérêt de l’unité du parti, bien qu’il ait précédemment affirmé avoir le soutien nécessaire pour entrer.

Les deux candidats restants se sont depuis ralliés autour de leurs collègues parlementaires (MP) pour amasser le seuil minimum de voix requis pour rejoindre le second tour final. Voici comment la course devrait se dérouler au cours des prochains jours – ou, potentiellement, des heures.