À quoi s’attendre alors que Big Oil publie ses résultats du deuxième trimestre

Un vérin de pompe à huile fonctionne au champ pétrolifère d’Inglewood à Culver City, Californie, États-Unis, le dimanche 11 juillet 2021. Kyle Grillot | Bloomberg | Getty Images

LONDRES – Les majors du pétrole et du gaz devraient publier des bénéfices exceptionnels au deuxième trimestre dans les prochains jours, ont déclaré des analystes de l’énergie à CNBC, après une période brutale de 12 mois selon pratiquement toutes les mesures. La reprise attendue s’appuierait sur une performance étonnamment solide au premier trimestre et soutiendrait davantage les efforts de l’industrie pétrolière et gazière pour rembourser la dette et récompenser les investisseurs. Les « grandes sociétés pétrolières », faisant référence aux plus grandes majors pétrolières et gazières du monde, sont cependant toujours confrontées à des défis et à des incertitudes importants. Il s’agit notamment du succès remarquable de l’activisme des actionnaires ces derniers mois, d’un « degré énorme » de scepticisme continu des investisseurs et d’une pression croissante pour réduire massivement l’utilisation des combustibles fossiles afin de répondre aux exigences de l’urgence climatique. « Le secteur pétrolier intégré européen a déjà enregistré des bénéfices étonnamment solides au premier trimestre, mais le deuxième trimestre devrait encore s’améliorer, car les prix des matières premières ont encore augmenté », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note de recherche. Les contrats à terme sur le brut de référence international Brent ont atteint une moyenne de 69 $ le baril au deuxième trimestre, a indiqué la banque de Wall Street, contre une moyenne de 61 $ au cours des trois premiers mois de l’année. Le contrat pétrolier a été vu pour la dernière fois à environ 73,57 $.

Les compagnies pétrolières qui ignorent le climat dans leurs appels de bénéfices seront considérées comme des retardataires. Les investisseurs à long terme concluront qu’ils sont financièrement risqués. Kathy Hipple Professeur de finance au Bard College

Les analystes de Morgan Stanley ont noté que les prix des actions des principales sociétés énergétiques continuent d’être ancrés dans leurs distributions de dividendes. Malgré des augmentations substantielles des prévisions de flux de trésorerie disponibles, la banque a déclaré que les attentes de dividendes de Big Oil restent « plutôt statiques ». « La transition énergétique confronte les investisseurs à beaucoup d’incertitudes, et les antécédents d’allocation de capital du secteur ont été au mieux mitigés au cours de la dernière décennie. Par conséquent, les investisseurs ne valorisent que les flux de trésorerie qui leur sont versés, avec peu de crédit pour les flux de trésorerie conservés au sein des entreprises , » ils ont dit. « Comme les perspectives de dividendes ne se sont pas beaucoup améliorées et que les rendements des dividendes dans l’ensemble sont déjà faibles par rapport aux normes historiques, les cours des actions ont été considérablement inférieurs aux perspectives de bénéfices. » En Europe, Royal Dutch Shell et TotalEnergies publieront leurs résultats du deuxième trimestre le 29 juillet, BP devant suivre le 3 août. Aux États-Unis, ExxonMobil et Chevron devraient publier leurs derniers chiffres le 30 juillet, tandis que ConocoPhillips publiera les deuxièmes résultats trimestriels le 3 août.

Prix ​​du carburant sur un panneau dans une station-service BP à Louisville, Kentucky, le vendredi 29 janvier 2021. Luc Sharrett | Bloomberg | Getty Images

Rene Santos, responsable de l’approvisionnement en Amérique du Nord chez S&P Global Platts Analytics, a déclaré à CNBC par e-mail qu’il s’attend à ce que les bénéfices du deuxième trimestre des sociétés énergétiques basées aux États-Unis soient « considérablement plus élevés » par rapport à la même période en 2020. Ceci est « principalement dû aux prix du pétrole beaucoup plus élevés », a-t-il ajouté. « En outre, les majors, les grandes et moyennes capitalisations ont maintenu une discipline en matière de capital et ont continué à se concentrer sur le remboursement de la dette et l’augmentation du cash-flow libre au lieu d’augmenter l’activité [drilling and completion] malgré la hausse des prix du pétrole. » Santos a déclaré que S&P Global Platts Analytics prévoyait également une augmentation des rapports sur les activités ESG, notant qu’il « semble que la pression des groupes environnementaux et la crainte de davantage de réglementations de la part de l’administration actuelle persuadent de nombreuses entreprises de faire plus pour réduire les émissions ».

Risque climatique croissant

L’industrie pétrolière et gazière a été plongée l’année dernière alors que la pandémie de coronavirus coïncidait avec un choc historique de la demande de carburant, une chute des prix des matières premières, des dépréciations sans précédent et des dizaines de milliers de suppressions d’emplois. Le torrent de mauvaises nouvelles a incité le chef de l’Agence internationale de l’énergie à suggérer qu’il pourrait s’agir de la pire année de l’histoire des marchés pétroliers. Les prix du pétrole ont depuis rebondi à des sommets pluriannuels et les trois principales agences de prévision du monde – l’OPEP, l’AIE et l’Agence américaine d’information sur l’énergie – s’attendent désormais à ce qu’une reprise tirée par la demande s’accélère au second semestre 2021. Clark Williams-Derry, analyste des finances de l’énergie chez IEEFA, une organisation à but non lucratif, a déclaré qu’il s’attend à ce que les sociétés pétrolières et gazières essaient de revendiquer un bilan de santé sain après un deuxième trimestre record. « C’est le mantra que nous entendrons », a-t-il déclaré à CNBC par téléphone. Cependant, alors que les majors de l’énergie auront probablement eu la possibilité de rembourser une partie de leurs dettes après avoir généré une part importante de trésorerie de leurs opérations, Williams-Derry a déclaré que cela masque le fait que ces sociétés n’ont pas beaucoup investi dans la production future.

Des membres du groupe environnemental MilieuDefensie célèbrent le verdict de l’affaire de l’organisation environnementale néerlandaise contre Royal Dutch Shell Plc, devant le palais de justice du Palais de justice de La Haye, aux Pays-Bas, le mercredi 26 mai 2021. Shell a été condamnée par un tribunal néerlandais à sabrer ses émissions plus fortes et plus rapides que prévu, portant un coup dur au géant pétrolier qui pourrait avoir des conséquences de grande envergure pour le reste de l’industrie mondiale des combustibles fossiles. Peter Boer | Bloomberg | Getty Images

« Ce que je pense que le marché commence à signaler, c’est qu’il aime quand les compagnies pétrolières se contractent et ne se lancent pas dans une nouvelle production, mais qu’elles utilisent l’argent que leurs opérations génèrent pour rembourser la dette et récompenser les investisseurs. « À plus long terme, Williams-Derry a averti qu’il existe un « degré énorme » de scepticisme des investisseurs quant aux modèles commerciaux des sociétés pétrolières et gazières, citant l’aggravation de la crise climatique et le besoin urgent de s’éloigner des combustibles fossiles. « Nous avons vu plus tôt dans l’année des signes d’un changement radical dans la réflexion des investisseurs sur, franchement, le statut juridique de certaines des supermajors », a-t-il déclaré, faisant référence à une série de défaites marquantes dans les salles d’audience et les salles de réunion pour des sociétés comme Royal Dutch Shell, ExxonMobil et Chevron. « Donc, même si vous montez haut pendant un quart ou deux lorsque les prix sont élevés, la réalité est toujours que les cours des actions sont bien inférieurs au marché dans son ensemble et il n’y a tout simplement pas l’enthousiasme des investisseurs pour l’ancien modèle commercial que je pense ces les entreprises s’attendaient probablement à voir », a-t-il déclaré.

Transition énergétique

Kathy Hipple, professeure de finance au Bard College de New York, a déclaré à CNBC par e-mail qu’elle pensait que deux thèmes clés étaient susceptibles d’émerger cette saison des résultats : répondre aux préoccupations des investisseurs concernant le risque climatique et définir de nouveaux modèles commerciaux pour survivre à un pivot vers les énergies renouvelables. « Les investisseurs sont tournés vers l’avenir et regarderont au-delà d’une augmentation des bénéfices à court terme par rapport aux résultats lamentables du deuxième trimestre de l’année dernière », a déclaré Hipple. « Ils veulent voir des stratégies commerciales concrètes qui reconnaissent la transition énergétique qui s’accélère. »