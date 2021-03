À partir de là, avril est une fête télévisée complète. Nouvelles saisons de Plus jeune, Tout va bien se passer et Le conte de la servante sont rejoints par les débuts de The CW’s Kung Fu, L’épopée de Netflix Ombre et os, ABC Rebelle, Freeform’s Été cruel, Kate Winslet en tant que détective dans HBO Jument d’Easttown, John Stamos sur Disney + avec Gros bonnet, Jamie Foxx de comédie semi-autobiographique sur Netflix et Topher Grace de retour aux sitcoms télévisés avec Économie domestique. Et ce n’est qu’en avril!

