À quoi s’attendre à Indianapolis

Le NBA All-Star Weekend se déroulera à Indianapolis dans un mois, apportant avec lui plusieurs jours de divertissement en direct – et, oui, probablement du basket-ball –.

Des musiciens et DJ locaux se produiront dans le centre-ville d’Indianapolis tout au long de l’événement, prévu du 15 au 18 février. Une série d’installations mettant en vedette des artistes d’Indianapolis est également prévue. Crossover NBA offrira diverses expériences aux fans au Indiana Convention Center.

La semaine dernière, Keith Urban a été annoncé comme le premier grand nom à se produire dans le cadre des festivités. D’autres artistes seront sûrement dévoilés au cours des prochaines semaines, mais voici globalement à quoi s’attendre en termes de spectacles live et d’actes nationaux.

Ce n’est techniquement pas un week-end

Bien que le nom implique deux jours, les événements commencent généralement le jeudi et se poursuivent jusqu’au dimanche. L’année dernière, par exemple, l’équipe NBA de TNT (Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaquille O’Neal et Kenny Smith) organisé une soirée de fans le jeudi précédant le match qui comprenait également des performances de Wiz Khalifa et Chloe Bailey.

Gainbridge Fieldhouse organisera Tip-Off au Bicentennial Unity Plaza, une fête pour lancer le week-end, le 15 février, et plusieurs salles du centre-ville d’Indianapolis seront probablement prêtes à accueillir un concert le jeudi soir si nécessaire. Il semble probable qu’ils seront quelqu’un de remarquable à voir ce jour-là.

Des spectacles du vendredi et du dimanche sont probables

Urban semble avoir verrouillé l’affiche samedi, mais le week-end NBA All-Star a tendance à répartir des noms assez grands tout au long du week-end.

En 2023, G-Eazy et 21 Savage se sont produits lors d’événements distincts le vendredi précédant le match. Post Malone a joué avant l’annonce du All-Star Game, et Burna Boy a joué à la mi-temps.

Au fil des années, ces concerts ont presque exclusivement présenté des artistes hip-hop, et le week-end dans son ensemble a servi de vitrine aux artistes noirs de divers médias. Urban met un peu la clé dans ces conventions, mais nous verrons qui d’autre sera annoncé dans les prochains jours.

Plus:Qui organise le NBA All-Star Game 2024 ? Voici ce qui est différent dans le jeu de cette saison

Une rumeur circulant sur les réseaux sociaux d’Indianapolis prétend que Drake, et peut-être J Cole, se produiront le 18 février. Les deux rappeurs sont actuellement en tournée ensemble. Ils ont des spectacles à Pittsburgh les 16 et 17 février, puis une pause jusqu’au 20 février.

Tous deux sont de fervents fans de basket-ball, et il ne serait pas inhabituel de les voir au All-Star Weekend en tant qu’interprètes ou spectateurs. Mais, au moins jusqu’à mardi, il n’y a encore rien qui ressemble vaguement à une confirmation de cela.

Indy aura-t-elle enfin sa soirée Shaq ?

O’Neal, 15 fois All-Star de la NBA à l’époque où il jouait, a organisé une fête le samedi soir lors du match de l’année dernière en tant que son alter ego DJ Diesel.

Si ce nom vous semble familier, vous vous souvenez peut-être que DJ Diesel devait se produire au Indianapolis 500 Snake Pit. Son set a été annulé avec moins de 48 heures de préavis, invoquant un conflit avec ses fonctions de diffusion NBA.

Ces tâches l’implanteront fermement à Indianapolis pour le NBA All-Star Weekend. Va-t-il combler le vide de sept pieds laissé dans le cœur des fans locaux ?

Mais qui fais-tu vouloir voir?

Sachant que les grands noms du divertissement pour le week-end NBA All-Star sont probablement déjà bien en main, voici un exercice amusant : qui voudriez-vous voir jouer à Indy ce week-end ?

Je serais dans un spectacle de Drake. Mais en m’en tenant au hip-hop et en mettant de côté toutes les contraintes budgétaires, j’opterais pour :

Vendredi: Voyons une sorte de pièce de nostalgie, des années 90 ou 2000, un jour pour lequel nous pouvons tous trouver une baby-sitter. Dans le premier cas, alors le Dr Dre et/ou Snoop Dogg. La côte ouest est la meilleure côte. Dans ce dernier cas, quelqu’un d’amusant comme Ludacris ou Lil Jon.

Voyons une sorte de pièce de nostalgie, des années 90 ou 2000, un jour pour lequel nous pouvons tous trouver une baby-sitter. Dans le premier cas, alors le Dr Dre et/ou Snoop Dogg. La côte ouest est la meilleure côte. Dans ce dernier cas, quelqu’un d’amusant comme Ludacris ou Lil Jon. Dimanche: Kendrick Lamar. Allez grand pour le grand jour. Il a sauté Indy lors de sa dernière tournée. Nous sommes tous prêts.

Vous cherchez des choses à faire? Notre newsletter présente les meilleurs concerts, œuvres d’art, spectacles et bien plus encore, ainsi que les histoires qui les sous-tendent.

Rory Appleton est le journaliste de la culture pop chez IndyStar. Contactez-le au 317-552-9044 et [email protected], ou suivez-le sur Twitter à @RoryEHAppleton.