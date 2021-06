Paire autorisée

À QUOI s’attendait le pétulant prince Harry lorsqu’il a quitté la famille royale ?

Ses titres militaires honorifiques sont venus avec le travail.

À quoi s’attendait le pétulant prince Harry lorsqu’il a quitté la famille royale ? Crédit : Reuters

Et si lui et Meghan perdent maintenant aussi leurs royals – comme ils le devraient, de manière imminente – ils ne peuvent pas se plaindre.

Ce sera essentiel si l’on veut alléger la monarchie, comme le veut le prince Charles et le public le veut.

D’ailleurs, une pause nette est préférable à la fois pour les câpres californiennes et le Palace.

Meghan méprise l’institution.

Harry le fait maintenant aussi.

Veulent-ils vraiment avoir un lien avec cela ?

Ils ne le méritent certainement pas après leur crise d’Oprah.

Pourquoi ont-ils encore besoin d’être « duc et duchesse » ou d’élever Archie en prince ?

Leurs incroyables idées éveillées, leur génie créatif et leur compassion illimitée ne sont-ils pas assez vendables à eux seuls ?

Ce seront Charles, William et Kate qui poursuivront l’œuvre exemplaire de la Reine lorsqu’un jour son règne épique prendra fin.

Ils en ont l’air exceptionnellement capables.

Suicide fiscal

PERSONNE ne vote Tory pour des impôts plus élevés.

Ainsi, Rishi Sunak ne pourra pas augmenter les impôts pour financer l’aide sociale.

Rishi Sunak ne pourra pas augmenter les impôts pour financer les services sociaux Crédit : AFP

C’est une violation du manifeste de son parti et ne volerait pas avec les députés conservateurs et encore moins les électeurs.

L’augmentation de l’impôt sur les sociétés, qui nuisait à l’emploi et à l’investissement, était déjà assez grave.

Les conservateurs sont censés être le parti de l’accession à la propriété et de la baisse des impôts.

Nous avons maintenant des maisons de départ trop chères pour toute une génération.

Cueillir également les poches des travailleurs serait un pas de trop.

Travail Berc

Le LABOR aurait dû garder le silence sur l’ex-Tory John Bercow les rejoignant.

Si vous essayez de prétendre aux sièges du mur rouge que vous « respectez » leur vote pour le Brexit, n’embrassez pas le crapaud venimeux qui, aux côtés de Keir Starmer, s’est si publiquement consacré à le nier.

Les travaillistes auraient dû garder le silence sur l’ex-conservateur John Bercow qui les rejoignait Crédit : AP

Mais non seulement l’ancien président de la Chambre des communes a violé l’impartialité historique de son bureau pour aider ses camarades travaillistes du « vote du peuple ».

Il est toujours interrogé sur des allégations d’intimidation (ce qu’il nie).

Les députés travaillistes saluent la « défection » de Bercow.

C’est idiot avec le parti frappé face à un nouveau désastre potentiel d’élection partielle dans seulement 11 jours.

Les conservateurs rigolent.

Gagnants de la télévision

JAMAIS les héros du NHS n’ont plus mérité la reconnaissance nationale que depuis que Covid a frappé.

Nous sommes donc ravis que la cérémonie annuelle Who Cares Wins du Sun soit télévisée pour la première fois.

Nous sommes ravis que la cérémonie annuelle Who Cares Wins du Sun soit télévisée pour la première fois – reconnaissant les héros du NHS pendant la pandémie Crédit : Le Soleil

Nous sommes fiers depuis 2017 d’honorer les infirmières, les médecins, les travailleurs caritatifs et d’autres qui sont allés au-delà.

Grâce à nos partenaires NHS Charities Together et Channel 4, il sera plus grand que jamais.

Nous ne pouvons pas attendre.