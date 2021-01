Avec une grande partie du monde sous une sorte de mesures de verrouillage, l’avenir de l’industrie du voyage est en jeu, déclare un écrivain de voyage de luxe de longue date, Sabi Phagura.

Personne n’aurait pu prédire comment la pandémie mondiale changerait nos vies telles que nous la connaissons lorsque nous sommes entrés en 2020. Notre liberté de voyager a été compromise et pendant la majeure partie de l’année, nous n’avons pu rêver de vacances qu’en naviguant en ligne avec en vue de réserver plus tard. Ceux qui aiment voyager avec style et s’évader dans des lieux exotiques devront peut-être repenser.

Avec toutes ces incertitudes, Phagura prédit certaines des façons dont les voyages de luxe changeront dans un avenir prévisible:

Voyager avec un but

Faire un voyage quelque part simplement en raison de l’attrait d’un bel hôtel ou d’une destination sera une chose du passé. Au lieu de cela, les voyageurs voudront faire une pause avec une curiosité renouvelée et un sens du but. Ils voudront tirer le meilleur parti de leur temps libre, soit en apprenant une nouvelle compétence, en ravivant leur passion pour un passe-temps, soit en souhaitant simplement s’engager et se connecter avec les communautés locales. Il y a très peu de personnes qui ont été épargnées par la pandémie mondiale, mais certaines auront été plus touchées que d’autres, en particulier celles qui dépendent du tourisme pour leurs revenus. Il vous suffit de regarder en ligne pour voir des rappels destinés à aider les communautés locales, qu’elles soient à notre porte ou ailleurs. Dans des moments comme celui-ci, les gens se rassemblent pour s’entraider en contribuant à des projets de développement durable et à des initiatives locales. Et cette tendance devrait se développer dans les mois à venir et changer au moins notre façon de voyager dans un avenir proche.

Staycations comme les nouvelles vacances

Les voyages intérieurs seront un choix populaire pour ceux qui veulent s’évader et éviter les tracas des restrictions de voyage ou des règles de quarantaine. Après avoir été totalement verrouillé pendant tant de mois, même un court trajet se sentira comme une pause bienvenue pour la plupart. N’ayant pas grand-chose d’autre à faire, les gens ont exploré à leur porte et ont découvert qu’il y avait beaucoup de choses luxueuses à faire sans avoir à voler. Qu’il s’agisse d’une excursion d’une journée dans une région voisine ou d’un week-end un peu plus loin, les hôtels confirment qu’ils voient une augmentation des réservations de staycationers à la recherche d’un dépaysement plus proche de chez eux.

Plus de R&R

Regardons les choses en face, notre santé n’a jamais été aussi importante pour nous jusqu’à présent et nous ne la prendrons très certainement pas pour acquis à l’avenir. Par conséquent, de plus en plus de personnes chercheront à réserver des forfaits bien-être dans le cadre de leur escapade. Les pauses spa qui promettent de se détendre et de se ressourcer verront un coup de pouce dans les réservations tandis que ceux qui voulaient se dépenser avec une bonne dose d’activité physique planifieront une pause avec certaines des meilleures installations de fitness et de sport du coin. Lorsque les gens ont un objectif spécifique en tête, ils sont moins susceptibles de réserver quelque chose sur un coup de tête et de faire leurs recherches et d’en planifier une en conséquence. En fin de compte, les voyageurs voudront rester dans des endroits où ils peuvent améliorer leur bien-être mental et physique.

À la recherche de la pleine conscience

À une époque de vie consciente, nous chercherons tous une sorte de sanctuaire à la recherche de paix et de calme. Dans un souci d’intimité, nous tournerons le dos aux endroits bondés en échange de calme dans les endroits plus éloignés. De plus, la connexion avec la nature deviendra encore plus importante pour nous à mesure que nous découvrirons les avantages d’une désintoxication numérique.

L’accent sur l’hygiène

À l’avenir, nous nous concentrerons tous sur l’hygiène et la propreté afin de minimiser la propagation du virus. Nous avons déjà pris l’habitude de transporter des désinfectants pour les mains avec nous, de nous laver les mains et de faire attention à ne pas toucher les surfaces inutilement. La tendance est là pour durer encore un certain temps et affectera naturellement nos attentes quant à la façon dont nous voyageons.

Les agences de voyage et les compagnies aériennes font déjà ce qu’elles peuvent pour rassurer leurs clients sur le fait que leur sécurité est primordiale avec la disponibilité accrue de désinfectants pour les mains dans différentes gares et la disponibilité de couvre-chefs. Pendant ce temps, de nombreux hôtels de luxe haut de gamme déploient de nouvelles initiatives telles que l’installation d’un système à sens unique, l’enregistrement sans contact et des kits de protection personnelle dans la chambre pour rassurer leurs clients.